PPE zamiast PPK? Czy nowo utworzony podmiot może wybrać?

Nowo powstała spółka ma zatrudnić pierwszych pracowników we wrześniu 2024 r. Czy jeśli spółka zdecyduje się na utworzenie pracowniczego programu emerytalnego (PPE), będzie zwolniona z wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK)?

PPE zamiast PPK?

Nie, nowo utworzony podmiot nie może zwolnić się z obowiązku wdrożenia PPK poprzez utworzenie pracowniczego programu emerytalnego (PPE).

Z uprawnienia do niewdrożenia PPK z uwagi na prowadzenie PPE, przewidzianego w art. 133 ust. 1 ustawy o PPK, mogły skorzystać tylko podmioty prowadzące PPE - spełniające wymagania określone w tym przepisie - w terminach wskazanych w art. 134 ust. 1 ustawy o PPK. Takie uprawnienie przysługiwało zatem tylko podmiotom wskazanym w przepisach przejściowych ustawy o PPK – np. podmiotowi 250+, który 31 grudnia 2018 r. zatrudniał co najmniej 250 osób zatrudnionych, został objęty przepisami ustawy o PPK od 1 lipca 2019 r. i według stanu na ten dzień prowadził PPE spełniający wymagania określone w art. 133 ust. 1 ustawy o PPK.

REKLAMA

Autopromocja

Przypomnijmy: Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy o PPK, tego programu mógł nie wdrożyć podmiot zatrudniający, który - w dniu objęcia go przepisami ustawy o PPK - prowadził pracowniczy program emerytalny (PPE), jeżeli:

w PPE uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie (w rozumieniu ustawy o PPK) oraz

podmiot ten naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.

Spółka może zostać podzielona, zwolnienie z PPK już nie

Oznacza to, że z takiego rozwiązania nie może skorzystać żaden nowy podmiot. I to nawet w sytuacji, gdy podmiot ten powstał np. wskutek podziału spółki, korzystającej już ze zwolnienia z wdrożenia PPK ze względu na prowadzenia PPE. W takiej sytuacji - po podziale spółki - z prawa do niewdrożenia PPK, z uwagi na prowadzenie PPE, korzystać będzie nadal spółka, z której został wydzielony nowy podmiot, czyli dotychczasowy pracodawca, chyba że zaszły lub zajdą okoliczności powodujące utratę tego uprawnienia. Należy bowiem pamiętać, że uprawnienie to nie jest bezterminowe – podmiot zatrudniający traci je w przypadkach wymienionych w art. 133 ust. 2 ustawy o PPK. Należą do nich m.in.: zawieszenie naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni, ograniczenie wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia lub spadek partycypacji w PPE (sytuacja, gdy według stanu na 1 stycznia albo 1 lipca danego roku w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie).

Nowy pracodawca (nowa spółka) uzyska status podmiotu zatrudniającego z chwilą zatrudnienia co najmniej jednej osoby zatrudnionej. Uzyskanie przez nowego pracodawcę statusu podmiotu zatrudniającego spowoduje, że będzie on miał obowiązek uruchomić PPK, czyli zawrzeć umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych - w terminach określonych w art. 8 ust. 1 i art. 16 ustawy o PPK.

Skutki podziału dotychczasowego pracodawcy w zakresie prowadzonego przez niego PPE powinny zostać ustalone zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Na dotychczasowym pracodawcy będzie spoczywać obowiązek kontynuowania PPE w odniesieniu do nadal zatrudnionych u niego pracowników. Natomiast wydzielona spółka (nowy pracodawca) będzie zobowiązana stworzyć przejmowanym pracownikom możliwość oszczędzania w PPE (por. art. 7 ust. 4 ustawy o PPE). Nie nastąpi jednak automatyczne ustanowienie PPE u nowego pracodawcy. Program ten zostanie u niego dopiero utworzony, co wymaga decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu zarejestrowania PPE u nowego pracodawcy, nie ma podstaw do realizowania przez niego tego programu, w tym do finansowania składek do PPE za przejętych pracowników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dwa programy - PPE i PPK

REKLAMA

Należy tez pamiętać, że jeżeli spółka, po wdrożeniu PPK, utworzy PPE i będzie odprowadzać składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, będzie mogła - w porozumieniu z zakładową organizacją związkową - nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE. W przypadku, gdy w spółce nie będzie zakładowej organizacji związkowej, nie będzie ona mogła skorzystać z tego rozwiązania.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.