Art. 107 ustawy o PPK - za niedokonanie wpłat do PPK grozi grzywna

Przykład

Mikroprzedsiębiorca nie miał wdrożonego PPK, gdyż wszystkie osoby zatrudnione zadeklarowały mu niedokonywanie wpłat do PPK. W dniu 1 października br. mikroprzedsiębiorca zatrudnił jednak zleceniobiorcę, podlegającego z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (czyli będącego „osobą zatrudnioną” w rozumieniu ustawy o PPK), który nie złożył deklaracji o rezygnacji. Mikroprzedsiębiorca ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz tego zleceniobiorcy do 10 stycznia 2025 r., a umowę o zarządzanie PPK do 23 grudnia br. Załóżmy, że mikroprzedsiębiorca „zapisze” zleceniobiorcę do PPK 9 stycznia 2025 r., a 10 stycznia wypłaci mu pierwsze wynagrodzenie po „zapisaniu” do PPK. Od tego wynagrodzenia mikroprzedsiębiorca będzie już miał obowiązek obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie przekazać je do instytucji finansowej do 17 lutego 2025 r. (15 i 16 lutego to sobota i niedziela). Gdyby mikroprzedsiębiorca nie wywiązał się w terminie z obowiązku: zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zawarcia umowy o prowadzenie PPK lub dokonania wpłat do PPK, naraziłby się na odpowiedzialność wykroczeniową. Mikroprzedsiębiorca odpowiadałby także za szkodę wyrządzoną zleceniobiorcy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym (por. art. 29 ustawy o PPK).