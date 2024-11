Wybór instytucji zarządzającej PPK wymaga porozumienia z tzw. stroną społeczną

Przykład

Przedsiębiorca rozważa finansowanie wpłaty dodatkowej do PPK za uczestników PPK, ale obawia się, że jeśli w przyszłości zechce zrezygnować z tej wpłaty albo obniżyć jej wysokość, będzie to wymagało zgody tzw. strony społecznej. Nie będzie ciążył na nim obowiązek uzyskania takiej zgody. Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie, finansowanej przez siebie, wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający może później zmienić wysokość wpłaty dodatkowej albo zrezygnować z jej dokonywania - w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK. W przeciwieństwie do przepisów dotyczących wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, przepisy dotyczące finansowania przez podmiot zatrudniający wpłaty dodatkowej do PPK nie przewidują obowiązku osiągnięcia porozumienia z tzw. stroną społeczną.