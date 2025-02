Zmiana instytucji finansowej PPK przez pracodawcę a przerwa w oszczędzaniu [Art. 12 ustawy o PPK]

Przykład

Pracodawca, zmieniający instytucję finansową, zawarł umowę o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową i ma 7 dni na „zapisanie” do PPK w nowej instytucji finansowej dotychczasowych uczestników PPK. Pracownik A był „zapisany” do PPK w dotychczasowej instytucji finansowej, ale obecnie nie jest już zatrudniony u tego pracodawcy. Pracodawca nie może zawrzeć, w imieniu i na rzecz tej osoby, umowy o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową. Natomiast pracownik B był „zapisany” do PPK w dotychczasowej instytucji finansowej, ale złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pracodawca zawiera, w imieniu i na rzecz tej osoby, umowę o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową, ale nadal nie oblicza i nie pobiera wpłat do PPK z jej wynagrodzenia - wpłaty do PPK za pracownika B będą obliczane, pobierane i przekazywane do instytucji finansowej (dotychczasowej albo już nowej), jeżeli złoży on pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.