Strona główna » Kadry » BHP » Bezpieczeństwo pracy » Do 31 marca 2026 r. trwa okres zimowy. Sprawdź 5 obowiązków pracodawcy w tym czasie

Do 31 marca 2026 r. trwa okres zimowy. Sprawdź 5 obowiązków pracodawcy w tym czasie

19 listopada 2025, 18:39
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
okres zimowy obowiązki pracodawcy bhp
Do 31 marca 2026 r. trwa okres zimowy. Sprawdź 5 obowiązków pracodawcy w tym czasie
Od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. trwa okres zimowy ustalany na potrzeby przepisów BHP. Sprawdź 5 obowiązków, jakie muszą spełniać pracodawcy w tym czasie. Czy dotyczą wszystkich pracowników?

Okres zimowy - dodatkowe obowiązki pracodawcy

Przepisy prawa pracy, a dokładnie przepisy BHP, nakładają na pracodawcę dodatkowe obowiązki w okresie zimowym. Okres ten trwa obecnie od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. Dotyczy pracowników, którzy wykonują pracę na otwartej przestrzeni. Dodatkowe obowiązki pracodawcy wiążą się z niskimi temperaturami występującymi jesienią i zimą.

Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Jakie obowiązki ma pracodawca zimą?

Do zimowych obowiązków pracodawcy zaliczamy:

  1. obowiązek zapewnienia nieodpłatnych posiłków i napoi profilaktycznych
  2. obowiązek zapewnienia pomieszczeń lub miejsc służących do ogrzania się
  3. obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego na zimę (np. ocieplane, antypoślizgowe buty)
  4. obowiązek zapewnienia ochrony głowy, rąk i twarzy (czapki, kominiarki czy rękawice)
  5. obowiązek odśnieżania chodników i dachów

Jak tłumaczy PIP, po stronie pracodawcy istnieje również obowiązek dbania o chodniki należące do posesji pracodawcy i dachy. Należy pilnować, aby były bezpieczne: chodniki powinny być nieoblodzone i odśnieżone, a z dachu należy usunąć niebezpieczne sople lodu i zabezpieczyć je przed spadaniem lawin. Można także odgrodzić miejsce grożące opadaniem lodu i grubych warstw śniegu z dachów. Niekiedy jest to duże niebezpieczeństwo dla przechodniów. Może również dojść do kosztownego uszkodzenia mienia, np. samochodów.

Dla kogo posiłki i napoje profilaktyczne?

Komu pracodawca zapewnia posiłki i napoje profilaktyczne w okresie zimowym? Napoje w temperaturze dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych dostarcza się, gdy temperatura spada poniżej 10 stopni. Natomiast wykonywanie pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, gdy podczas jednej zmiany efektywny wydatek energetyczny organizmu mężczyzn jest wyższy niż 1500 kcal, a organizmu kobiet wyższy niż 1000 kcal, uprawnia do darmowych posiłków profilaktycznych. Taki sam wydatek energetyczny uprawnia do napojów profilaktycznych przez cały rok kalendarzowy i to niezależnie od tego czy praca wykonywana jest w pomieszczeniach czy na zewnątrz.

Miejsca do ogrzania się dla pracowników w okresie zimowym

Co należy zrobić, aby spełnić obowiązek zapewnienia miejsce do ogrzania się pracowników w okresie zimowym? Po pierwsze, takie miejsce należy usytuować w pobliżu miejsca pracy. Po drugie, powinno chronić przed opadami atmosferycznymi takimi jak śnieg, grad, deszcz oraz przed niską temperaturą. Pomieszczenie służące do ogrzania się powinno zapewniać temperaturę nie niższą niż 16 stopni. Wedle wytycznych PIP w takim miejscu powinna być możliwość przygotowania ciepłego posiłku. Obowiązek ten dotyczy schronienia przed zimnem dla pracowników pracujących na zewnątrz, ale także tych, którzy pracują w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Kadry
Do 31 marca 2026 r. trwa okres zimowy. Sprawdź 5 obowiązków pracodawcy w tym czasie
19 lis 2025
19 lis 2025

Od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. trwa okres zimowy ustalany na potrzeby przepisów BHP. Sprawdź 5 obowiązków, jakie muszą spełniać pracodawcy w tym czasie. Czy dotyczą wszystkich pracowników?
