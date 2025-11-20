REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Era zdalnych rent, zasiłków, świadczeń: orzeczenia komisji bez wychodzenia z domu, uproszczone procedury, szybsze decyzje, brak stawiennictwa [ROZPORZĄDZENIE W MOCY]

Era zdalnych rent, zasiłków, świadczeń: orzeczenia komisji bez wychodzenia z domu, uproszczone procedury, szybsze decyzje, brak stawiennictwa [ROZPORZĄDZENIE W MOCY]

20 listopada 2025, 09:53
[Data aktualizacji 20 listopada 2025, 11:19]
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Era zdalnych rent, zasiłków, świadczeń: orzeczenia komisji bez wychodzenia z domu, uproszczone procedury, szybsze decyzje, brak stawiennictwa [ROZPORZĄDZENIE W MOCY]
ShutterStock

To istna rewolucja w orzecznictwie: uproszczone procedury, szybsze decyzje, brak stawiennictwa a w konsekwencji przyznanie świadczenia. Dotychczas wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia (renty, zasiłku i innych) wiązało się z obecnością pacjenta u lekarza-orzecznika, często nawet wielokrotną. Podobne procedury obowiązywały na poziomie odwoławczym, gdy wnioskodawca musiał stawiać się przed komisją lekarską. Teraz będzie to już możliwe bez udziału pacjenta. Większość spraw zostanie rozstrzygnięta „zaocznie”, co oznacza mniej stresujących i kosztownych wizyt u orzecznika i przed komisją lekarską - czytamy w komunikacie KRUS.

rozwiń >

Orzeczenia bez wychodzenia z domu i era zdalnych świadczeń: uproszczone procedury, szybsze decyzje, brak stawiennictwa [ROZPORZĄDZENIE W MOCY]

Orzeczenia lekarskie będące podstawą do przyznania świadczeń wydawane są już po zmianach przepisów, bez konieczności wizyty i badania wnioskodawcy. Komisja lekarska podejmie decyzję na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej.

To istna rewolucja w orzecznictwie i era zdalnych świadczeń: uproszczone procedury, szybsze decyzje, brak stawiennictwa [ROZPORZĄDZENIE W MOCY]

– Nasze orzecznictwo będzie odbywało się zdalnie i to jest bardzo dobra nowina dla mieszkańców wsi – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek, Naczelny Lekarz Kasy. –

Ważne

Dotychczas wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wiązało się z obecnością pacjenta u lekarza-orzecznika, często nawet wielokrotną. Podobne procedury obowiązywały na poziomie odwoławczym, gdy rolnik musiał stawiać się przed komisją lekarską. Teraz będzie to już możliwe bez udziału pacjenta. Większość spraw zostanie rozstrzygnięta „zaocznie”, co dla rolników oznacza mniej stresujących i kosztownych wizyt u orzecznika i przed komisją lekarską. - czytamy w komunikacie KRUS.

Zmiany w tym zakresie weszły w życie 10 października 2025 r. dzięki nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chodzi o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. 2025 poz. 1293).

Rewolucja w KRUS: orzeczenia lekarskie bez wychodzenia z domu. Koniec z obowiązkowymi wizytami i kolejkami

Tak więc uszczegóławiając, prawdziwa rewolucja w życiu polskich rolników rozpoczyna się 10 października. Tego dnia weszła w życie nowelizacja ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która diametralnie zmienia procedury orzecznicze w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Od teraz kluczowe orzeczenia lekarskie, stanowiące podstawę do przyznania rent, świadczeń powypadkowych czy zasiłków chorobowych, będą wydawane bez konieczności osobistej wizyty i badania rolnika. Decyzje komisji lekarskich zapadną w oparciu o analizę dostarczonej dokumentacji medycznej.

Era zdalnych rent, zasiłków, świadczeń: orzeczenia komisji bez wychodzenia z domu, uproszczone procedury, szybsze decyzje, brak stawiennictwa [ROZPORZĄDZENIE W MOCY]. Koniec z uciążliwymi obowiązkami

Dotychczasowy system, oparty na przepisach sprzed ponad dwóch dekad, wymagał od ubezpieczonych wielokrotnego, fizycznego stawiennictwa – najpierw przed lekarzem-orzecznikiem, a w przypadku odwołania – także przed komisją lekarską. Wiązało się to z licznymi niedogodnościami: długim oczekiwaniem w kolejkach, kosztownymi dojazdami, a także stresem. Szczególnie uciążliwe było to dla osób starszych, z niepełnosprawnościami lub ograniczoną mobilnością, dla których każda taka podróż stanowiła poważne wyzwanie logistyczne i finansowe. Większość spraw zostanie rozstrzygnięta „zaocznie”, co dla rolników oznacza mniej stresujących i kosztownych wizyt. To fundamentalna zmiana na lepsze.

Nowe przepisy mają zastosowanie również do spraw, w których procedura orzecznicza rozpoczęła się przed 10 października, co oznacza natychmiastową ulgę dla tysięcy osób obecnie zaangażowanych w proces.

Walka z wykluczeniem i nierównościami

Jednym z największych problemów poprzedniego systemu była rejonizacja, która często uniemożliwiała dostęp do wąskich specjalistów, szczególnie w przypadku rzadkich schorzeń. Rolnicy z mniejszych miejscowości byli w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z mieszkańcami dużych ośrodków miejskich.

Wprowadzenie zdalnego orzecznictwa skutecznie niweluje tę barierę. Dzięki nowym przepisom w proces orzekania będzie mógł zostać zaangażowany specjalista z dowolnego miejsca w kraju, którego wiedza jest niezbędna do rzetelnej oceny stanu zdrowia. To nie tylko kwestia wygody, ale realny krok w kierunku wyrównania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, które dotykało mieszkańców obszarów wiejskich.

Wyjątki od reguły. Era zdalnych rent, zasiłków, świadczeń: orzeczenia komisji bez wychodzenia z domu, uproszczone procedury, szybsze decyzje, brak stawiennictwa [ROZPORZĄDZENIE W MOCY]

Nowe przepisy zakładają, że badanie osobiste pozostanie rozwiązaniem rezerwowym. Lekarz-orzecznik będzie mógł zlecić takie badanie wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, gdy dostarczona dokumentacja medyczna okaże się niewystarczająca do wydania wiążącej decyzji. Jeśli nawet w takim przypadku rolnik nie będzie mógł się stawić z uzasadnionych przyczyn, istnieje możliwość, aby lekarz odwiedził go w miejscu zamieszkania.

Ważne

Zmiana procedur to nie tylko ułatwienie dla rolników, ale także wymierna korzyść dla samego KRUS. Digitalizacja i praca zdalna pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie ograniczonymi zasobami kadry lekarskiej, przeciwdziałając wydłużaniu się kolejek w obliczu jej stopniowego kurczenia. Rozproszone, lokalne orzecznictwo bywało źródłem niespójności. Te same schorzenia bywały różnie oceniane w różnych regionach kraju, co budziło poczucie niesprawiedliwości wśród ubezpieczonych. Standaryzacja procesów i centralna analiza przypadków pozwolą ujednolicić linię orzeczniczą, gwarantując równe traktowanie wszystkich.

Wprowadzenie ujednoliconych formularzy orzeczeń lekarskich, które zamiast swobodnych, subiektywnych opisów, będą wymagały wpisywania informacji w formie mierzalnych skal oceny stanu zdrowia

Wprowadzane zmiany są bardzo konkretne. Jedną z nich jest wprowadzenie ujednoliconych formularzy orzeczeń lekarskich, które zamiast swobodnych, subiektywnych opisów, będą wymagały wpisywania informacji w formie mierzalnych skal oceny stanu zdrowia. To zwiększa obiektywizm i ułatwia porównywalność przypadków. Kasa planuje także zwiększyć znaczenie rehabilitacji w powrocie do zdrowia, aktywnie wykorzystując do tego celu swoje Centra Rehabilitacji Rolników.

Dla kogo ta zmiana? Skala zjawiska

Na zmianie przepisów skorzysta ogromna grupa osób. Statystyki Biura Statystyki KRUS za pierwsze półrocze 2025 roku są wymowne: przed orzecznikami Kasy stanęło w tym okresie ponad 43 tysiące osób, w tym ponad 19 tysięcy z wnioskiem pierwszorazowym. Lekarze orzekli o całkowitej niezdolności do pracy w 8435 nowych sprawach oraz w 16,7 tysiącach przypadków ponownych. Okresową niezdolność do pracy stwierdzono u 19,1 tysiąca ubezpieczonych. Dla wszystkich tych osób nowe przepisy oznaczają realne odciążenie.

Cóż, wydaje się, że wprowadzenie zdalnego orzecznictwa w KRUS to sygnał, że najwyższym priorytetem staje się dobro i wygoda rolnika. To nie tylko modernizacja technologiczna, ale także pewnego rodzaju "humanizacja całego systemu". Dla starszych i mniej mobilnych osób, dla których każda podróż była heroicznym wysiłkiem, jest to zmiana o fundamentalnym znaczeniu. Digitalizacja KRUS okazuje się być nie tylko innowacją, ale także ważnym narzędziem walki z dyskryminacją i wykluczeniem komunikacyjnym społeczności wiejskiej, wreszcie stawiając ją w równiej pozycji.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. 2025 poz. 1293)

