PPK jest również dla osób 55+

Osoby w wieku 55-70 lat a PPK

Osoby, które z racji na swój wiek będą oszczędzać w PPK tylko przez kilka lat lub krócej, nawet jeśli nie uzbierają na rachunku PPK wystarczająco dużo, aby środki te były znaczącym uzupełnieniem ich emerytury, oszczędności wykorzystać mogą na inny - ważny dla siebie - cel.

Osoby zatrudnione, które ukończyły 55 rok życia i nie skończyły jeszcze 70 lat nie są objęte - tak jak osoby młodsze – autozapisem do PPK. To znaczy, że aby oszczędzać w PPK muszą to zgłosić swojemu pracodawcy. Powinni złożyć mu wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Wiele z tych osób - nawet gorących zwolenników długoterminowego oszczędzania - rezygnuje z takiej możliwości, bo sądzi, że ich przypadku, na rozpoczęcie oszczędzania, jest już za późno. Tak jednak nie jest. Nawet krótkotrwałe oszczędzanie w PPK jest korzystne dla osób zatrudnionych. Pozwala bowiem na zwiększenie swojego bezpieczeństwa finansowego - na korzystnych warunkach i bez zbytniego ryzyka.

Pracownik nie oszczędza sam, pomaga mu pracodawca …

Decyduje o tym kilka czynników. Przede wszystkim - sposób budowania oszczędności. Oprócz samego uczestnika PPK, do ich powiększania przyczyniają się bowiem jeszcze dwa podmioty: pracodawca i państwo. Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe oraz - jeśli tak zdecydują - również wpłaty dodatkowe. Wysokość każdej z tych wpłat stanowi odpowiedni procent wynagrodzenia osoby zatrudnionej (do obliczeń przyjmuje się wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez ograniczenie dot. tzw. trzydziestokrotności). Podstawowa wpłata pracownika wynosi – co do zasady - 2% jego wynagrodzenia, a wpłata dodatkowa do 2% tego wynagrodzenia. Wpłata podstawowa pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika. Również pracodawca może zdecydować się finansować wpłatę dodatkową. W jego przypadku wynosić ona może nawet do 2,5% wynagrodzenia.

… i państwo

Na rachunek uczestnika PPK wpływają też środki pochodzące od państwa. Chodzi tu o wpłatę powitalną i dopłaty roczne. Wpłatę powitalną w wysokości 250 zł otrzymują pracownicy, którzy przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe są uczestnikami PPK i za 3 miesiące dokonają wpłat podstawowych. Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 % (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% tej kwoty. Nic dziwnego więc, że oszczędności w PPK rosną dużo szybciej, niż gdyby pracownik oszczędzał samodzielnie.

Pracownik zarabia 6000 zł miesięcznie i zarówno on jak i pracodawca zdecydowali się finansować tylko wpłaty podstawowe. W takiej sytuacji, co miesiąc na rachunek PPK takiej osoby wpływa finansowana przez niego wpłata (120 zł) oraz wpłata finansowana przez pracodawcę (90 zł) co oznacza, że w ciągu roku z wpłat uczestnika i pracodawcy na rachunek PPK wpłynie 2520 zł, a z wpłatą powitalną i dopłatą roczną za ten rok od państwa - 3010 zł, z czego tylko 1440 zł sfinansował sam uczestnik. Podobnie będzie w latach kolejnych, z jednym wyjątkiem – wpłata powitalna przekazywana jest na rachunek PPK uczestnika tylko raz. W oszacowaniu, ile można zaoszczędzić w PPK w okresie planowanego oszczędzania pomocny może być kalkulator PPK dostępny na stronie mojeppk.pl https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html

Ograniczone ryzyko

Warto podkreślić, że wiek uczestnika PPK ma też wpływ na zasady inwestowania gromadzonych przez niego środków. Zasadą PPK jest, że poziom ryzyka inwestycyjnego dla uczestnika PPK zmienia się w czasie, w myśl zasady: im bliżej emerytury, tym oszczędności inwestowane są w instrumenty o mniejszym ryzyku. Oznacza to, że - w miarę zbliżania się uczestnika PPK do 60. roku życia - udział inwestycji w udziałowe instrumenty finansowe (np. akcje) będzie malał na rzecz bezpieczniejszych instrumentów dłużnych (np. obligacji skarbowych). To jeden z wielu mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo gromadzonych na rachunkach PPK środków. Co zwłaszcza dla osób, które z racji wieku będą oszczędzać w PPK krócej, ma bardzo istotne znaczenie.

Wypłaty w każdym czasie

Dla osób podejmujących decyzję o oszczędzaniu w PPK znaczenie ma też dostępność do zgromadzonych oszczędności. Wprawdzie celem PPK jest budowanie oszczędności, które stanowić mają finansowe zabezpieczenie osób zatrudnionych po zakończeniu ich aktywności zawodowej, nie oznacza to jednak, że uczestnik PPK musi czekać do określonego wieku albo do przejścia na emeryturę, aby ze zgromadzonych środków skorzystać. Oszczędzając w PPK osoba zatrudniona nie tylko samodzielnie decyduje, kiedy i ile odkłada na rachunku PPK, ale też sama decyduje, kiedy skorzystać z tych oszczędności. Może więc poczekać i wypłacić pieniądze dopiero po zakończeniu swojej kariery zawodowej, może też wykorzystać pieniądze wcześniej - np. w razie nagłej potrzeby.

Ze względu na cel tego programu ustawodawca najkorzystniejsze warunki wypłaty oszczędności przewidział dla wypłat dokonywanych po 60 roku życia. Jeśli pracownik, z wyjątkiem 25% środków, które może wypłacić jednorazowo, resztę zdecyduje się wypłacić w co najmniej 120 ratach lub całość zgromadzonych oszczędności wypłaci w co najmniej takiej liczbie rat - nie zapłaci podatki od zysku kapitałowych. Jeśli będzie chciał korzystać z tych pieniędzy szybciej od zysków przypadających na 75% środków taki podatek będzie musiał już zapłacić.

Jeśli oszczędności z rachunku PPK zdecyduje się wypłacić osoba niemająca jeszcze 60 lat, czyli dokonać tzw. zwrotu musi liczyć się z tym, że oszczędności otrzyma pomniejszone o:

podatek od zysków kapitałowych,

środki pochodzące z dopłat od państwa (wpłaty powitalnej i dopłat rocznych), które stanowić miały premię za długoterminowe oszczędzanie,

30 % środków pochodzących z wpłat pracodawcy – informacje o tych kwotach zostaną zapisane na ich kontach emerytalnych w ZUS.

Są jednak sytuacje w których nawet osoba młodsza będzie mogła wypłacić te pieniądze bez podatku. Chodzi tu o możliwość wykorzystania ich na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym oraz na sfinansowanie leczenia swojego i osób najbliższych. Pracownik 55+ może skorzystać tylko z jednej z tych możliwości, wypłata na cele mieszkaniowe zarezerwowane jest dla osób, które nie skończyły jeszcze 45 lat. Natomiast z wypłaty w przypadku poważnego zachorowania (samego uczestnika, jego małżonka czy dziecka) skorzystać może każdy uczestnik PPK, bez względu na wiek. Na ten cel może on wykorzystać do 25% swoich oszczędności. I co należy podkreślić, wypłaty z PPK środków w związku z poważnym zachorowaniem uczestnik PPK może dokonywać wielokrotnie, przy czym jedno ze zdarzeń mieszczących się w katalogu „poważnego zachorowania” (jednej osoby) może uzasadniać jedną wypłatę z rachunku PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.