Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK

Dyspozycje o podziale środków w przypadku śmierci uczestnika PPK

Uczestnik PPK może wskazać w formie pisemnej instytucji finansowej imiennie jedną lub więcej osób, które po jego śmierci otrzymają jego oszczędności w PPK (osoby uprawnione). Może być to każda osoba fizyczna, nie tylko członkowie rodziny. Osoby prawne, jak fundacja, nie mogą zostać wskazane przez uczestnika PPK jako osoby uprawnione, ale mogą dziedziczyć po zmarłym uczestniku na zasadach ogólnych.

Kogo uczestnik PPK może wskazać jako osobę uprawnioną?

Ustawa o PPK nie określa, kogo można wskazać jako osobę uprawnioną. Daje w ten sposób uczestnikowi całkowitą dowolność przy ich wyborze. Uczestnik może więc wskazać kogoś z rodziny (np. małżonka, dziecko, rodzeństwo itp.), ale może również zdecydować, aby po jego śmierci jego oszczędności w PPK otrzymały osoby w ogóle z nim niespokrewnione (np. partner życiowy).





Wskazanie osoby uprawnionej nie wymaga jej zgody. Osoba uprawniona nabędzie prawo do zgromadzonych przez uczestnika PPK oszczędności z chwilą jego śmierci niezależnie od swojej wiedzy.

Ile osób uczestnik PPK może wskazać?

Uczestnik PPK może wskazać imiennie jedną lub więcej osób, które po jego śmierci otrzymają zgromadzone przez niego oszczędności. Może również dowolnie oznaczyć udział każdej z osób uprawnionych w otrzymywanych przez nie środkach. Jeśli udziałów nie oznaczy, uważa się, że udziały tych osób są równe.

Czy wybór osób uprawnionych można zmienić?

Uczestnik PPK może w dowolnym momencie złożyć, zmienić albo odwołać dyspozycję wyznaczającą osoby uprawnione. Aby taka dyspozycja była ważna, powinna zostać złożona instytucji finansowej w formie pisemnej. Uczestnik PPK może zarówno wskazać nowe osoby uprawnione, ograniczyć ich liczbę, zmienić udziały osób uprawnionych przy podziale zgromadzonych środków, jak również odwołać wcześniejsze dyspozycje, nie wskazując w ogóle osób uprawnionych.

A jeśli zmarły uczestnik PPK miał małżonka?

Wskazanie osób uprawnionych przez uczestnika PPK nie oznacza, że zgromadzone przez niego oszczędności trafią do nich w całości. Jeżeli uczestnik PPK w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, połowa zgromadzonych przez niego oszczędności na rachunku PPK (w zakresie, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) trafi do jego małżonka. Dopiero pozostała ich część przekazana będzie osobom uprawnionym.

Co stanie się ze środkami, jeżeli uczestnik nie wskaże osób uprawnionych?

Jeżeli uczestnik PPK nie wskaże osób uprawnionych, to tak czy inaczej środki zgromadzone na jego rachunku PPK będą przysługiwały w połowie małżonkowi zmarłego, ta pozostała część w takiej sytuacji będzie podlegać dziedziczeniu na podstawie przepisów ogólnych dotyczących dziedziczenia. Ponadto, w przypadku prowadzenia rachunku PPK przez zakład ubezpieczeń osobami uprawnionymi, jeżeli uczestnik nie wskazał osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, będą członkowie najbliższej rodziny ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umowa między zakładem ubezpieczeń a ubezpieczonym, a więc umowa o prowadzenie PPK będzie przewidywała inną kolejność.

Dyspozycja złożona przez uczestnika PPK instytucji finansowej dotyczy wyłącznie środków zgromadzonych na rachunku PPK w tej konkretnej instytucji, ponieważ jest związana z umową o prowadzenie PPK, zawartą na rzecz uczestnika PPK z tą instytucją finansową. W przypadku transferu środków zgromadzonych na rachunku PPK do nowej instytucji finansowej (np. w przypadku zmiany pracodawcy), dyspozycja złożona poprzedniej instytucji w nowej już nie obowiązuje.

Środki z PPK zmarłego uczestnika nabyte przez osobę uprawnioną nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn, jak również nie zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, ani żadną inną należność publicznoprawną. Są wypłacane na rzecz osoby uprawnionej w pełnej przysługującej jej wysokości.

