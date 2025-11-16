REKLAMA

Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2026 roku? 30 listopada to ważna data w firmach

Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2026 roku? 30 listopada to ważna data w firmach

16 listopada 2025, 17:37
[Data aktualizacji 16 listopada 2025, 17:49]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
30 listopada ważny termin dla pracodawców
30 listopada ważny termin dla pracodawców
O tym kto w 2026 roku będzie płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia chorobowego decyduje liczba osób zgłoszonych na dzień 30 listopada roku 2025. Wynika to z przepisów tzw. ustawy zasiłkowej.

Kto wypłaca zasiłki chorobowe?

Prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ustalają i zasiłki te wypłacają:

• płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych;

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli płatnikiem zasiłków jest pracodawca, to nie oznacza, iż dokonuje tego z własnych środków. W praktyce wypłacone zasiłki pomniejszają później kwotę należnych składek

Liczba ubezpieczonych według stanu na dzień 30 listopada [Przykład]

Zgodnie z przepisami, liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. A zatem dla ustalenia kto będzie płatnikiem zasiłków w 2026 roku kluczowa jest data 30 listopada 2025 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W liczbie ubezpieczonych pracodawca powinien uwzględnić:

• pracowników (w tym również uczniów),

• podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę nakładczą,

• podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,

• podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.

Nie uwzględnia się tu natomiast m.in osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych,

Przykład

Firma X na dzień 30 listopada 2025 r. zgłasza do ubezpieczenia chorobowego 20 ubezpieczonych. Oznacza to, iż od 1 stycznia 2026 r. płatnikiem zasiłków będzie ZUS.

Ważne

W stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Kiedy płatnikiem jest ZUS?

Warto pamiętać, iż w określonych przypadkach jedynie ZUS wypłaca zasiłki. Chodzi tu o:

• ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

• ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,

• duchownych;

• osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,

• ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Co ważne, ZUS kontynuuje po dniu 31 grudnia podjętą wcześniej wypłatę zasiłku, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia jest do tego zobowiązany płatnik składek.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 501)

Polecamy webinar: Staż pracy po nowemu – jak go naliczać bez błędów? + certyfikat gwarantowany

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

