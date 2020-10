Pracownik i pracodawca mogą zadeklarować także dodatkowe wpłaty do PPK

Podstawowe wpłaty na PPK

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), dalej „ustawa o PPK”, podmiot zatrudniający i osoba zatrudniona (m.in. pracodawca i pracownik), po wdrożeniu tego systemu, mają obowiązek finansować podstawowe wpłaty do PPK. Ustawa o PPK określa zamknięty katalog zwolnień z tego obowiązku (np. w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy). Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi zasadniczo 2 proc. wynagrodzenia. Można obniżyć ją (do nie mniej niż 0,5 proc.), jeżeli wynagrodzenie tej osoby - osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu - nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Natomiast wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5 proc. wynagrodzenia i nie ma możliwości jej obniżenia.

Dodatkowe wpłaty to łącznie nawet 4,5 proc.

Uczestnik PPK może także zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia. Deklarację w tej sprawie może złożyć od dnia zawarcia, w jego imieniu i na jego rzecz, umowy o prowadzenie PPK. Już od najbliższego wynagrodzenia, wypłaconego pracownikowi po złożeniu tej deklaracji, pracodawca ma obowiązek naliczyć i pobrać - zgodnie z jej treścią - także wpłatę dodatkową. Uczestnik PPK może później, w formie zmiany deklaracji, zmienić wysokość wpłaty dodatkowej (np. z 1 proc. na 2 proc.) bądź zrezygnować z jej finansowania. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z tej wpłaty obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył zmianę deklaracji. Oznacza to przykładowo, że w razie złożenia zmiany deklaracji w listopadzie, zmiana ta zostanie uwzględniona przy obliczaniu i pobieraniu wpłat do PPK od wynagrodzenia wypłaconego w grudniu.





Podmiot zatrudniający może zadeklarować, w umowie o zarządzanie PPK, finansowanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. W jego przypadku zmiana wysokości lub rezygnacja z finansowania wpłaty dodatkowej wymaga zmiany umowy o zarządzanie. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana ta zmiana.

Niezależne decyzje pracownika i pracodawcy

Zarówno pracodawca, jak i pracownik, sami decydują, czy chcą finansować wpłaty dodatkowe do PPK. Złożenie przez pracownika deklaracji o finansowaniu wpłaty dodatkowej nie spowoduje, że wpłatę dodatkową będzie musiał finansować także pracodawca.

Wpłata dodatkowa, finansowana przez podmiot zatrudniający dla osób zatrudnionych, może być zróżnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia. W przypadku, gdy podmiot zatrudniający chce wprowadzić inne kryteria jej różnicowania (np. 1 proc. wpłaty dodatkowej od pracodawcy za 1 proc. wpłaty dodatkowej od pracownika), może skorzystać z takiego rozwiązania, ale musi zastrzec je w obowiązującym u niego regulaminie wynagrodzeń lub układzie zbiorowym pracy.

