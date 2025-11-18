Będzie 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r. ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił zmiany w harmonogramie grudniowych wypłat. Część seniorów otrzyma świadczenia wcześniej niż zwykle, a osoby z terminem 25 grudnia dostaną pieniądze przed świętami. Dodatkowo, na koniec miesiąca pojawi się niespodzianka – druga wypłata dla osób z terminem 1. dnia miesiąca, co w praktyce oznacza 15. przelew w roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił zmiany w harmonogramie grudniowych wypłat. Część seniorów otrzyma świadczenia wcześniej niż zwykle, a osoby z terminem 25 grudnia dostaną pieniądze przed świętami. Dodatkowo, na koniec miesiąca pojawi się niespodzianka – druga wypłata dla osób z terminem 1. dnia miesiąca, co w praktyce oznacza 15. przelew w roku.

Ważne W grudniu ZUS przyspieszy część wypłat emerytur – osoby z terminem 25 grudnia dostaną pieniądze przed Wigilią. Seniorzy, którzy zwykle otrzymują świadczenie 1. dnia miesiąca, dostaną dodatkowy przelew 31 grudnia (za styczeń), co daje w sumie 15 wypłat w 2025 roku.

Grudzień w ZUS: wcześniejsze wypłaty i dodatkowy przelew dla części seniorów

Końcówka roku 2025 przyniesie emerytom kilka istotnych zmian w harmonogramie wypłat świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że w grudniu część przelewów pojawi się wcześniej niż zwykle, a dla jednej grupy seniorów miesiąc zakończy się wyjątkowo – drugą wypłatą, która w praktyce oznacza aż 15 przelewów w ciągu roku, ale uwaga nie należy tego mylić z 15-stką! To nie jest żadne dodatkowe świadczenie z ZUS.

W tym roku kalendarz sprawił, że kilka terminów wypłat koliduje z weekendami i dniami ustawowo wolnymi od pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny, ZUS realizuje przelew w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem. To nie jest jednorazowa decyzja – tak działa system od lat. Które terminy zostaną przesunięte?

W grudniu 2025 zmiany obejmą cztery daty:

6 grudnia (sobota) – wypłata nastąpi 5 grudnia (piątek)

20 grudnia (sobota) – przelew pojawi się 19 grudnia (piątek)

25 grudnia (Boże Narodzenie) – pieniądze trafią na konta 23 grudnia, a w niektórych przypadkach nawet 22 grudnia

1 stycznia 2026 (Nowy Rok) – świadczenie zostanie wypłacone 31 grudnia 2025

Dla osób z terminem 25 grudnia zmiana jest szczególnie korzystna – środki pojawią się tuż przed Wigilią, co pozwoli na sfinansowanie ostatnich świątecznych zakupów.

Najciekawsza zmiana dotyczy seniorów, którzy zwykle otrzymują świadczenie pierwszego dnia miesiąca. Ponieważ 1 stycznia to dzień wolny, ZUS wypłaci styczniową emeryturę już 31 grudnia 2025. W praktyce oznacza to, że w grudniu te osoby dostaną dwa przelewy: standardową emeryturę 1 grudnia, oraz styczniową wypłatę 31 grudnia. Oczywiście w styczniu 2026 r. osoby te nie dostaną już innego, dodatkowego świadczenia.

Ważne Efekt? W całym 2025 roku seniorzy z tym terminem otrzymają aż 15 przelewów: 12 miesięcznych, 13. i 14. emeryturę oraz styczniową wypłatę zrealizowaną wcześniej. Warto jednak podkreślić, że nie jest to dodatkowe świadczenie – to jedynie przesunięcie terminu wypłaty z początku stycznia na koniec grudnia.

Czy wcześniejsze wypłaty oznaczają więcej pieniędzy?

Nie. Kwota świadczenia pozostaje bez zmian, nie wpływa na podatki ani na dodatkowe emerytury (13. i 14.). To tylko zmiana terminu, choć dla wielu osób psychologicznie może to wyglądać jak „bonus” na koniec roku.

