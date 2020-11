PPK jako benefit

PPK benefitem pracowniczym?

Generalną zasadą jest, że o ile pracownik nie złoży deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca nie będzie mógł zrezygnować z finansowania wpłaty podstawowej do PPK dla tego pracownika. Możliwość finansowania wpłat dodatkowych w programie PPK stwarza mu jednak możliwość wykorzystania PPK jako benefitu, dzięki któremu może zbudować system motywacyjny w firmie.

Świadczenia pozapłacowe na rynku pracy

Jak wynika z raportu płacowego firmy Sedlak & Sedlak z 2019 r., 99% z 723 badanych firm deklaruje, że oferuje pracownikom przynajmniej jedno z siedemnastu wymienionych w badaniu świadczeń dodatkowych. Najważniejsza jest tu jednak perspektywa pracownika, to dla nich bowiem tworzy się system benefitów. Z ankiety „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników” przeprowadzonej przez tę samą firmę w 2019 r. wynika, że aż 21% badanych stwierdziło, że otrzymuje benefity, których nie potrzebuje. To pokazuje, że szeroka paleta świadczeń oferowanych pracownikom nie wystarczy, nie będą one bowiem atrakcyjne dla zatrudnionych, jeśli oni sami nie będą oceniać ich jako wartościowe. Dodatkowo, w obecnym czasie, przez zaostrzony reżim sanitarny i pracę zdalną pracodawcy są zmuszeni do rewizji benefitów dla pracowników.





Wpłata dodatkowa do PPK

Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Taka wpłata może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym. Pracodawca może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.

Dzięki możliwości finansowania wpłat dodatkowych aż do 4% wynagrodzenia, pracodawca może zatem stworzyć cały system podnoszenia i obniżania dodatkowych wpłat, w którym pracownicy są wynagradzani za realizację celów zawodowych lub staż pracy w firmie.

Pracodawca może zatem stworzyć cały indywidualny system przyznawania pracownikom wpłat dodatkowych na podstawie dowolnych kryteriów. Wpłata dodatkowa do PPK może być też argumentem rekrutacyjnym, dzięki któremu łatwiej można pozyskać wartościowych pracowników. Już teraz w ogłoszeniach o pracę pracodawcy wymieniają wpłatę dodatkową do PPK jako jeden z oferowanych benefitów, zaraz obok opieki medycznej czy innych bonusów. Takie działania, to również wzmocnienie pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku pracy.