REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » 51 lat obowiązywania aktualnego Kodeksu Pracy: czy będzie nowy Indywidualny Kodeks Pracy i Zbiorowy Kodeks Pracy?

51 lat obowiązywania aktualnego Kodeksu Pracy: czy będzie nowy Indywidualny Kodeks Pracy i Zbiorowy Kodeks Pracy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 listopada 2025, 08:58
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Kodeks pracy
51 lat obowiązywania aktualnego Kodeksu Pracy: czy będzie nowy Indywidualny Kodeks Pracy i Zbiorowy Kodeks Pracy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Minęło ponad 51 lat od uchwalenia Kodeksu pracy. Ten fundamentalny akt prawny od dekad reguluje stosunki zatrudnienia w Polsce, ale przez cały ten czas podlegał licznym nowelizacjom, które miały dostosować go do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Dziś rynek pracy wygląda zupełnie inaczej niż kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt (sic!) lat temu, dlatego pytanie o potrzebę szerokiej rekodyfikacji prawa pracy pozostaje aktualne. Czy będzie nowy Indywidualny Kodeks Pracy i Zbiorowy Kodeks Pracy?

Zobacz również:

51 lat obowiązywania aktualnego Kodeksu Pracy: czy będzie nowy Indywidualny Kodeks Pracy i Zbiorowy Kodeks Pracy?

Minęło ponad 51 lat od uchwalenia Kodeksu pracy. Ten fundamentalny akt prawny od dekad reguluje stosunki zatrudnienia w Polsce, ale przez cały ten czas podlegał licznym nowelizacjom, które miały dostosować go do zmieniającej się rzeczywistości społeczno gospodarczej. Dziś rynek pracy wygląda zupełnie inaczej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, dlatego pytanie o potrzebę szerokiej rekodyfikacji prawa pracy pozostaje aktualne. Mimo to obecna sytuacja instytucjonalna i decyzje rządu wskazują, że rewolucji legislacyjnej — likwidacji obowiązującego Kodeksu Pracy i wprowadzenia całkowicie nowego aktu — nie należy się spodziewać w najbliższym czasie. Nie wydaje się wiec, żeby nawet za jakiś czas miał obowiązywać docelowo Indywidualny Kodeks Pracy i Zbiorowy Kodeks Pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Polecamy: Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami

Krótkie przypomnienie o likwidacji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

W maju 2024 r. rząd formalnie zlikwidował Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Decyzja ta oznaczała zakończenie oficjalnego, państwowego mechanizmu zbierania wiedzy eksperckiej i przygotowywania kompleksowych projektów zmian w obszarze prawa pracy. W tym samym czasie powołano lub utrzymano inne komisje kodyfikacyjne dotyczące m.in. prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz ustroju wymiaru sprawiedliwości, co dodatkowo sygnalizuje priorytety legislacyjne władzy.

Powyższe na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy stanowi, że na podstawie art. 12a i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje: § 1. Znosi się Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. § 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (Dz. U. poz. 1366). § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Kodeks Pracy: historia prób rekodyfikacji prawa pracy

Próby gruntownych zmian w prawie pracy nie są nowością. Dwa istotne etapy to prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy z lat ok. 2002–2006 oraz z 2016–(kolejnych).

REKLAMA

  • Pierwsza komisja zebrała zespół ekspertów z różnych środowisk: nauki prawa, praktyki sądowej i administracyjnej, przygotowując projekty nowego Kodeksu oraz Zbiorowego kodeksu pracy. Projekty te trafiły do rządu, lecz nie doczekały się dalszych prac legislacyjnych.
  • Druga odsłona z 2016 r. ponownie zgromadziła grono autorytetów z zakresu prawa pracy, w tym profesorów - wybitnych naukowców i dydaktyków, jak i praktyków prawa i zaproponowała kompleksowe rozwiązania: projekty kodeksu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy wraz uzasadnieniami. Również one nie przeszły do fazy wdrożenia.

51 lat obowiązywania aktualnego Kodeksu Pracy: czy będzie nowy Indywidualny Kodeks Pracy i Zbiorowy Kodeks Pracy? Najważniejsze propozycje i ich znaczenie

Wśród zaproponowanych rozwiązań pojawiły się pomysły o dużym znaczeniu praktycznym. Jednym z bardziej dyskutowanych był mechanizm domniemania istnienia stosunku pracy, mający przeciwdziałać nadużywaniu umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. Teraz też ta tematyka przechodzi proces projektowania - ponieważ proponuje się, aby inspektorzy pracy mieli uprawnienia do wydawania decyzji ustalających istnienie stosunku pracy. W fazach pracy komisji kodyfikacyjnej, propozycja ta przewidywała przesunięcie ciężaru dowodu na pracodawcę w sprawach o ustalenie stosunku pracy oraz wprowadzenie katalogu form zatrudnienia, które mogłyby być wybierane przez strony.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Celem było promowanie zatrudnienia pracowniczego i ograniczenie niepewności prawnej dla zatrudnionych na innych podstawach prawnych (np. cywilnoprawnych), ale też ochrona swobody wyboru form zatrudnienia poprzez konsultacje społeczne. Inne rozwiązania dotyczyły uporządkowania przepisów zbiorowego prawa pracy oraz dostosowania norm do nowych form wykonywania pracy i organizacji przedsiębiorstw.

51 lat obowiązywania aktualnego Kodeksu Pracy: czy będzie nowy Indywidualny Kodeks Pracy i Zbiorowy Kodeks Pracy? Dlaczego rewolucji nie będzie teraz?

Decyzja o zniesieniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy znacząco zmniejsza szanse na rychłe i kompleksowe przemodelowanie Kodeksu. Brak stałego, rządowego forum ekspertów oznacza, że inicjatywy reformujące mogą pojawiać się fragmentarycznie, jako pojedyncze nowelizacje, a nie jako spójny projekt rekodyfikacji Kodeksu Pracy. Dodatkowo priorytety legislacyjne skupiają się obecnie na innych obszarach prawa, co w praktyce odsunęło debatę o systemowych zmianach w prawie pracy. Nawet najlepsze eksperckie projekty wymagają poparcia politycznego, szerokich konsultacji społecznych i gotowości instytucji państwowych do ich realizacji — elementów, których dziś brakuje

Podsumowując, choć Kodeks pracy wymaga dostosowania do współczesnych realiów rynku pracy, to realne polityczne i instytucjonalne warunki sprawiają, że nie zobaczymy teraz rewolucyjnej rekodyfikacji. Zamiast jednego nowego aktu prawnego prawdopodobniejsze są stopniowe zmiany w poszczególnych przepisach KP czy ustawach z nim związanych - co też oczywiście nie jest złe.

Kalendarz 2026

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1423)

Powiązane
100% płatny, dodatkowy urlop wypoczynkowy za staż w wymiarze do 13 dni rocznie (również w 2026 r.). Kto ma do niego prawo?
100% płatny, dodatkowy urlop wypoczynkowy za staż w wymiarze do 13 dni rocznie (również w 2026 r.). Kto ma do niego prawo?
Kodeks Pracy: 14 podstawowych zasad prawa pracy na 2026 r. Musisz je znać jeżeli jesteś pracodawcą czy pracownikiem
Kodeks Pracy: 14 podstawowych zasad prawa pracy na 2026 r. Musisz je znać jeżeli jesteś pracodawcą czy pracownikiem
Będzie 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r.? ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów
Będzie 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r.? ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Pracodawcy nie chcą podawać wynagrodzenia w ofercie pracy. Dlaczego nawet widełki płacowe stanowią problem
19 lis 2025

Z Badania Candidate Experience przeprowadzonego w 2025 r. wynika, że pracodawcy nie chcą podawać wynagrodzenia w ofercie pracy. Nawet widełki płacowe stanowią problem. Tymczasem dla poszukujących pracy to najważniejsza informacja. Skąd ten opór po stronie zatrudniających?
51 lat obowiązywania aktualnego Kodeksu Pracy: czy będzie nowy Indywidualny Kodeks Pracy i Zbiorowy Kodeks Pracy?
19 lis 2025

Minęło ponad 51 lat od uchwalenia Kodeksu pracy. Ten fundamentalny akt prawny od dekad reguluje stosunki zatrudnienia w Polsce, ale przez cały ten czas podlegał licznym nowelizacjom, które miały dostosować go do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Dziś rynek pracy wygląda zupełnie inaczej niż kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt (sic!) lat temu, dlatego pytanie o potrzebę szerokiej rekodyfikacji prawa pracy pozostaje aktualne. Czy będzie nowy Indywidualny Kodeks Pracy i Zbiorowy Kodeks Pracy?
Lojalka pod lupą: Kiedy Twój podpis jest wart 25% pensji, a kiedy staje się pułapką?
19 lis 2025

Zmiana pracy to naturalny element rozwoju zawodowego, ale czasem przeszłość potrafi o sobie przypomnieć w najmniej oczekiwanym momencie. Podpisany w pośpiechu dokument, często nazywany potocznie "lojalką", może skutecznie zablokować Twoją karierę na wiele miesięcy lub – w innej konfiguracji – zapewnić Ci solidny zastrzyk gotówki za przysłowiowe "siedzenie w domu". Zakaz konkurencji to potężne narzędzie w rękach pracodawcy, ale przepisy Kodeksu pracy nakładają na niego sztywne ramy, których nieznajomość bywa kosztowna dla obu stron.
Pracodawcy nie cierpią tego przepisu - wtedy musisz dostać równowartość nawet 6-miesięcznej pensji! Komu i kiedy się należą dodatkowe pieniądze od pracodawcy?
19 lis 2025

Śmierć członka rodziny to moment, w którym kwestie finansowe schodzą na dalszy plan, ustępując miejsca żałobie. Jednak polskie prawo pracy przewiduje mechanizmy, które mają zabezpieczyć bliskich zmarłego pracownika w tym najtrudniejszym czasie. Jednym z nich jest odprawa pośmiertna. To nie dobra wola pracodawcy, a jego prawny obowiązek. Kto może otrzymać te środki? Dlaczego czasem wypłata jest dzielona na pół? I kiedy szef może legalnie odmówić wypłaty?

REKLAMA

Będzie 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r.? ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów
19 lis 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił harmonogram grudniowych wypłat. Część seniorów otrzyma świadczenia wcześniej niż zwykle, a osoby z terminem 25 grudnia dostaną pieniądze przed świętami. Dodatkowo, na koniec miesiąca pojawi się niespodzianka – druga wypłata dla osób z terminem 1. dnia miesiąca, co w praktyce oznacza 15. przelew w roku. O co chodzi?
Zmiany w ZFŚS jeszcze w 2025 r. lub od 2026 r. Czego dotyczą nowe przepisy
18 lis 2025

Zmiany w ZFŚS wejdą w życie jeszcze w 2025 r. lub zaczną obowiązywać od 2026 r. Czego dotyczą nowe przepisy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych? Chodzi o reprezentację pracowników.
Zmiany w Kodeksie pracy 2026. Nowa zasada wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
18 lis 2025

Zmiany w Kodeksie pracy w 2026 roku dotyczą deregulacji przepisów. Chodzi o wprowadzenie postaci papierowej lub elektronicznej składania dokumentów uregulowanych w prawie pracy. Będzie również nowa zasada wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Które przepisy kodeksowe się zmieniają?
Wsparcie z PFRON: staże, zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, praktyki i wolontariat. Wnioski do 1 grudnia 2025 r.
18 lis 2025

Najnowszy program z PFRON dot. przygotowania do staży, praktyk, wolontariatu oraz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury – jest częścią większego projektu „Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury”. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności instytucji kultury oraz włączenie osób z niepełnosprawnościami i seniorów w ich działania. Partnerem realizującym projekt jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całość przedsięwzięcia jest finansowana ze środków Unii Europejskiej – w ramach działania 3.3 „Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III „Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

REKLAMA

Szykują się zmiany w zasiłku opiekuńczym i wydłużenie aktualnych 14, 30 i 60 dni opieki. MRPiPS z MZ planuje rewizję przepisów
18 lis 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Zdrowia zapowiadają prace nad przeglądem obowiązujących przepisów w zakresie zasiłku opiekuńczego i dokonanie ewentualnych zmian. Resort pracy przyznaje, że te regulacje wymagają dopasowania do potrzeb rodzin, u których dzieci cierpią na szczególne choroby. Obecnie maksymalny okres, na który można uzyskać zasiłek opiekuńczy, jest zbyt krótki i nie odpowiada faktycznym potrzebom rodzin opiekujących się chorymi dziećmi. MRPiPS planuje współpracę z Ministerstwem Zdrowia w zakresie przygotowania odpowiednich rozwiązań - tak, aby regulacje były jak najbardziej transparentne i interdyscyplinarne.
Mental Health Summit 2025: pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Trwają zapisy
17 lis 2025

Mental Health Summit 2025 odbędzie się 28 listopada 2025 r. online. To pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Infor.pl objął wydarzenie patronatem medialnym. Trwają zapisy.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA