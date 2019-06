Sprostowanie świadectwa pracy 2019 - nowe terminy

Dnia 3 czerwca 2019 r. Andrzej Duda podpisał prezydencki projekt ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on m.in. wprowadzenie rozwiązań ułatwiających pracownikom realizację przysługujących im uprawnień pracowniczych oraz wzmacniających ochronę pracowników.

Wydłużenie z 7 do 14 dni

Procedura sprostowania świadectwa pracy jest dwuetapowa. W aktualnym stanie prawnym, pracownik, który nie zgadza się z treścią wydanego mu świadectwa pacy, ma prawo do żądania jego sprostowania. Zgodnie z art. 97 § 21 Kodeksu pracy, pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Z uwagi na duże znaczenie świadectwa pracy dla pracownika, w szczególności jako dokumentu potwierdzającego przebieg zatrudnienia i niezbędnego do uzyskania różnego rodzaju świadczeń, wydłużono termin do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy oraz żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Nowy termin wnioskiem o sprostowanie oraz skierowanie żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy po zmianach wynosi 14 dni. Celem zmian jest umożliwienie pracownikowi podjęcia działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości co do treści otrzymanego dokumentu – w odpowiednio dłuższym terminie.

Zmiany w Kodeksie pracy

Po zmianach, art. 97:

§ 1 otrzymuje brzmienie: „W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych 3 wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.”,

§ 21 otrzymuje brzmienie: „Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.”.

Ponadto pracownik będzie mógł wystąpić – w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy – z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy do sądu pracy. W dotychczas obowiązujących przepisach brak jest tego rodzaju normy prawnej.

W wyniku zmian, dodaje się art. 971 . § 1. W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

§ 2. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

§ 3. Z żądaniem, o którym mowa w § 1 i 2, można wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw