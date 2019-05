Nowe wzory kwestionariuszy osobowych 2019

Czym jest kwestionariusz osobowy

Rozróżniamy kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusz osobowy pracownika. Oznacza to, że taki kwestionariusz może zostać wypełniony dwukrotnie, zarówno przez pracownika jak i osobę ubiegającą się o zatrudnienie. Kwestionariusz osobowy to formularz, którego wypełnienia może żądać pracodawca od pracownika. Zawiera on wszelkie - dopuszczalne prawem - dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania stosunku pracy.

Natomiast kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dokumentem, którego wypełnienia i dostarczenia może wymagać od kandydata do pracy potencjalny przyszły pracodawca.

Zmiany od 4 maja 2019 r. - RODO

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało zaktualizowane, pomocnicze wzory kwestionariuszy osobowych - dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz - dla pracownika. Wzory te są zgodne z przepisami RODO, które weszły w życie 4 maja 2019 r. Kwestionariusze te mogą być modyfikowane przez pracodawcę, który jednak powinien mieć na uwadze, jakich informacji ma prawo żądać od kandydatów oraz od pracowników.

W myśl nowych przepisów, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących – art. 221 § 1 Kodeksu pracy od 4 maja 2019 r.:

imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 221 § 3 Kodeksu pracy pracodawca żąda od pracownika podania danych osobowych obejmujących:

1) adres zamieszkania;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Gdzie przechowywać kwestionariusze osobowe

Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy gromadzić w części A. Z kolei kwestionariusz osobowy pracownika przechowuje się w części B akt osobowych pracownika.

