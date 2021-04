Wymiar urlopu 2021

Wymiar urlopu wypoczynkowego 2021

Urlop wypoczynkowy to uprawnienie każdego pracownika wynikające ze stosunku pracy. Urlop nabywa się corocznie z dniem 1 stycznia. Kodeks pracy wyróżnia dwa wymiary urlopu wypoczynkowego uzależnione od stażu pracy pracownika. Do 9 lat pracy przysługuje urlop 20-dniowy. Ile dni urlopu nabywa się po co najmniej 10 latach pracy? Pracownik uzyskuje prawo do kolejnych 6 dni i łącznie rocznie ma do wykorzystania 26 dni urlopu wypoczynkowego. W zależności od wymiaru etatu liczbę tę obniża się proporcjonalnie, np. 1/2 etatu to będzie 13 dni wolnych od pracy.

Ważne przy obliczaniu stażu pracy pracownika są lata jego nauki. Wykształcenie, szkoła mają bowiem wpływ na lata pracy, które uwzględnia się przy ustalaniu przysługujących pracownikowi dni urlopu. Dla przykładu ukończenie studiów/szkoły wyższej oznacza 8 lat do stażu pracy pracownika. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Zaliczanie okresu nauki do stażu pracy (art. 155)

Wymiar urlopu macierzyńskiego 2021

Urlop macierzyński liczy co do zasady 20 tygodni. To wymiar przysługujący przy urodzeniu jednego dziecka w trakcie jednego porodu. Z każdym kolejnym dzieckiem urlop ten się wydłuża:

2 dzieci - 31 tygodni

3 dzieci - 33 tygodnie

4 dzieci - 35 tygodni

5 i więcej dzieci - 37 tygodni

Maksymalny wymiar urlopu macierzyńskiego to 37 tygodni. Urodzenie nawet większej liczby dzieci niż 5 nie przedłuży wolnego.

Część urlopu macierzyńskiego można wykorzystać przed porodem. Maksymalny wymiar urlopu wykorzystywanego przed porodem to 6 tygodni.

Wymiar urlopu rodzicielskiego 2021

Przedłużeniem macierzyńskiego może być natomiast urlop rodzicielski. Jego wymiar wynosi 32 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka i 34 tygodnie przy urodzeniu dwójki lub większej liczby dzieci w czasie jednego porodu. Łącznie więc z urlopem macierzyńskim mama może skorzystać z 52 tygodni wolnego po porodzie (chyba że przed porodem wykorzystała część urlopu macierzyńskiego). 52 tygodnie to 364 dni, co zwykło być nazywane rocznym urlopem macierzyńskim.

Urlop rodzicielski można wykorzystać w maksymalnie 4 częściach. Pierwsza z nich musi przypadać bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego jest nieprzekroczenie końca roku kalendarzowego ukończenia 6. roku życia dziecka. Co ciekawe, rodzice mogą jednocześnie korzystać z tego urlopu (wówczas wymiar liczy się dwukrotnie - łącznie mogą wykorzystać 32 tygodnie - gdy obydwoje są w marcu na urlopie rodzicielskim, z puli 32 tygodni odejmuje się 2 miesiące).

Wymiar urlopu ojcowskiego 2021

Urlop ojcowski w 2021 r. wynosi 14 dni. Można wykorzystać je łącznie bądź dwukrotnie po 1 tydzień. Ojciec może przebywać na urlopie w trakcie urlopu macierzyńskiego matki. Ważne, aby wykorzystał go do ukończenia przez dziecko 2. roku życia.

Należy odróżnić od urlopu ojcowskiego urlop tacierzyński. Tacierzyński to część urlopu macierzyńskiego wykorzystywana przez ojca dziecka. Nie można przebywać jednocześnie na urlopie macierzyńskim i tacierzyńskim na to samo dziecko. Matka musi się zrzec pozostałej części urlopu macierzyńskiego, by mógł korzystać z wolnego na opiekę nad dzieckiem ojciec.

Wymiar urlopu wychowawczego 2021

Urlop wychowawczy wynosi maksymalnie 36 miesięcy czyli 3 lata. Należy wykorzystać go nie później niż do końca roku kalendarzowego ukończenia przez dziecko 6. roku życia. Co najmniej jeden miesiąc urlopu rodzicielskiego powinien wykorzystać drugi z rodzic.

Wymiar urlopu bezpłatnego 2021

Prawo pracy nie przewiduje limitu dni urlopu bezpłatnego. Jeśli jednak wnioskuje się o urlop dłuższy niż 3 miesiące, strony stosunku pracy mogą uzgodnić, że pracodawca będzie mógł odwołać pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

Wymiar urlopu okolicznościowego 2021

Wymiar urlopu okolicznościowego to 1 lub 2 dni w zależności od okoliczności uzasadniającej prawo do wolnego. Takimi okolicznościami są: urodzenie dziecka, ślub własny, ślub dziecka, śmierć i pogrzeb dziecka, żony, męża, matki, ojca, macochy, ojczyma, babci, dziadka, brata, siostry, teścia, teściowej lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje w przypadku każdej z wymienionych okoliczności? Przeczytaj: Urlop okolicznościowy 2021

Wymiar urlopu na żądanie 2021

Urlop na żądanie nie jest samoistnym urlopem, lecz częścią urlopu wypoczynkowego (zalicza się do puli 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego). Jego istotą jest tryb złożenia wniosku. Urlop na żądanie dotyczy nagłego zgłoszenia potrzeby skorzystania z dnia wolnego od pracy. Ważne, aby zgłosić pracodawcy chęć skorzystania z urlopu przed godziną rozpoczęcia pracy w danym dniu roboczym. Wymiar dni urlopowych, z których można skorzystać w tej formie wynosi 4 dni na rok kalendarzowy. Więcej o urlopie na żądanie: Urlop na żądanie 2021 – ile dni, odmowa

