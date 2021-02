Urlop wypoczynkowy 2021 - ile dni, zmiany

Ile dni? (wymiar)

Urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze 26 dni . Udziela się go oczywiście na dni robocze. Jest to wyższy wymiar przysługujący osobom z co najmniej 10-letnim stażem pracy. Wydaje się, ze to długi czas pracy, jednak do tego stażu pracy zalicza się także okresy nauki, co znacząco ułatwia nabycie prawa do 26-dniowego urlopu osobom po studiach. Po ukończeniu studiów kadry zaliczą pracownikowi aż 8 lat „pracy”, a więc zostaną mu do przepracowania 2 lata, po czym nabędzie prawo do wyższego wymiaru urlopu. Wcześniej pracownikom należy się niższy – 20-dniowy urlop.

Więcej o okresach nauki zaliczanych do stażu pracy przy wyliczaniu długości urlopu wypoczynkowego znajdziesz tutaj: Zaliczanie okresu nauki do stażu pracy (art. 155)





Wymiar urlopu Staż pracy 20 dni Mniej niż 10 lat 26 dni Co najmniej 10 lat

Dla niepełnoetatowca będzie to proporcjonalnie obniżona liczba dni, np. ½ etatu to 10 lub 13 dni (w zależności od stażu pracy).

Wymiar 20 lub 26-dniowy dotyczy roku kalendarzowego. Nowy urlop nabywa się z 1 dniem stycznia. Wyjątkiem jest pierwsza w życiu praca. Wówczas nabywa się prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 urlopu pełnego czyli przysługującego za cały rok kalendarzowy.

Polecamy: Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami

Do kiedy wykorzystać?

Zasadą jest wykorzystanie urlopu zaległego (czyli takiego, którego pracownik nie wykorzystał w roku nabycia do niego prawa) do dnia 30 września roku następnego. Urlop z 2020 r. powinien więc być maksymalnie wykorzystany do 30 września 2021 r.

Zmiany 2021

Jedyna zmiana dotycząca urlopu dotyczy urlopu wypoczynkowego zaległego czyli takiego, który nie został wykorzystany w roku poprzednim (w tym, w którym doszło z dniem 1 stycznia do jego nabycia). Została ona wprowadzona w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa i wciąż obowiązuje. Zgodnie z art. 15gc ustawy covidowej: w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Pracodawca może więc z pominięciem planu urlopów i bez zgody pracownika zadecydować o terminie wykorzystania przez niego urlopu zaległego. Maksymalnie w tym trybie może wysłać pracownika na 30-dniowy urlop, ale należy pamiętać, że chodzi wyłącznie o urlop niewykorzystany w 2020 r. Urlop bieżący wykorzystuje się zgodnie z planem urlopów i wnioskami pracownika. Ważne, aby pamiętać, że przepisy ustawy covidowej nie znoszą regulacji kodeksowych, a więc wciąż funkcjonuje obowiązek wykorzystania urlopu zaległego do końca września.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Urlop zaległy 2021

Kodeks pracy

Art. 14 Kodeksu pracy zapewnia pracownikom prawo do urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 152 pracownikowi przysługuje coroczny, płatny i nieprzerwany urlop, którego nie można się zrzec. Zazwyczaj jednak nikt nie wykorzystuje urlopu nieprzerwanie, lecz dzieli go na części. Na taki zabieg pozwala art. 162 Kodeksu pracy. Wnioskując o udzielenie urlopu w podziale na części, należy pamiętać, aby jednak z nich trwała co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

35 dni?

Czy urlop wypoczynkowy będzie dłuższy? Otóż już w 2014 r. pojawiły się doniesienia o tym, że Unia Europejska planuje wprowadzić we wszystkich państwach członkowskich urlop w wymiarze 35 dni, a czasami nawet 37 dni. Jednak taka dyrektywa nie powstała. W Polsce trwa jednak dyskusja między pracodawcami i związkami zawodowymi na temat wydłużenia urlopu wypoczynkowego. OPZZ właśnie optuje za wydłużeniem urlopu do 35 dni, jednak strona pracodawców jest stanowczo przeciwna.

Ile netto?

Jakie wynagrodzenie otrzymuje się za czas urlopu? Tzw. wynagrodzenie urlopowe wynosi tyle, ile pracownik zarobiłby, gdyby w tym czasie pracował. W świetle art. 172 Kodeksu pracy zmienne składniki wynagrodzenia można obliczyć, biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie z 3 ostatnich miesięcy. Jeśli były znaczne wahania wysokości wynagrodzenia, dopuszcza się przedłużenie tego okresu nawet do 12 miesięcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1320)