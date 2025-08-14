REKLAMA

Dodatkowe 6589,67 zł miesięcznie dla najstarszych Polaków z ZUS

Dodatkowe 6589,67 zł miesięcznie dla najstarszych Polaków z ZUS

14 sierpnia 2025, 11:36
Iwona Kowalska-Matis
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
Dodatkowe pieniądze z ZUS po ukończeniu 100 lat - świadczenie honorowe dla stulatka
Dodatkowe 6589,67 zł miesięcznie dla najstarszych Polaków z ZUS. Należy się każdemu seniorowi, nawet temu, który nie pobiera żadnego świadczenia z ZUS. Taka osoba musi jednak złożyć wniosek. Ile lat trzeba ukończyć, aby móc je otrzymać?

Dodatkowe pieniądze dla najstarszych Polaków w 2025 r.

ZUS wypłaca świadczenie honorowe dla ponad 3,8 tys. osób. Wysokość comiesięcznej, dodatkowej wypłaty to 6 589,67 zł miesięcznie, a kwota ta jest, co roku waloryzowana w marcu, tak jak emerytury i renty. Otrzymuje je obecnie prawie dwa razy więcej osób niż pod koniec 2018 r., kiedy to dostawało je 1,9 tys. seniorów. W 2022 roku w kraju żyło 2 689 osób, które miały więcej niż 100 lat.

Honorowe świadczenie pieniężne po ukończeniu 100 lat

Każda osoba, która skończy 100 lat, może dostać honorowe świadczenie pieniężne. Raz przyznane – ZUS wypłaca, co miesiąc, jako dodatkowe pieniądze do własnej emerytury stulatka. Obecnie świadczenie honorowe wynosi 6 589,67 zł brutto.

Świadczenie dla wszystkich stulatków - zmiany 2025

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie honorowe jest uregulowane ustawą. Nowe przepisy zrównały wszystkie wypłacane świadczenia bez względu na to, jak długo są pobierane, do jednej, takiej samej kwoty dla wszystkich. Ustawa zagwarantowała także coroczną waloryzację, która tak jak waloryzacja emerytur i rent, odbywa się w marcu. Świadczenia honorowe, które były wypłacane przed 31 grudnia 2024 r. w niższej kwocie, zostały podwyższone.

- My zrobiliśmy to z tzw. urzędu, czyli bez dodatkowego wniosku od naszych klientów – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. - Co ważne, te dodatkowe wypłaty dostają nie tylko klienci ZUS, ale również stulatkowie, którzy do tej pory nie dostawali żadnej emerytury lub renty ani od nas z ZUS ani z żadnej innej instytucji - dodaje.

Ile jest stulatków w Polsce?

ZUS wypłaca obecnie „honorową emeryturę” dla 3,8 tys. osób w całym kraju, które ukończyły 100 lat. Na koniec 2018 r. ZUS wypłacał ich o połowę mniejszej liczbie seniorów - 1,9 tys.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowe pieniądze po ukończeniu 100 lat z urzędu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie honorowe przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat i mają prawo np. do emerytury lub renty. Takim osobom świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, co oznacza, że nie muszą składać wniosku.

- Decyzję w sprawie przyznania świadczenia honorowego stulatek otrzyma od instytucji, która wypłaca podstawowe świadczenie. Jeśli stulatek ma prawo do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez dwie różne instytucje, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał ZUS - tłumaczy Kowalska-Matis.

Dodatkowe pieniądze po ukończeniu 100 lat na wniosek

Według rzeczniczki, świadczenie honorowe może być przyznane również na wniosek. Dotyczy to osób, które nie mają prawa do własnej emerytury czy renty, ale mają obywatelstwo polskie, ukończyły 100 lat oraz miały centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce, przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. To oznacza, że świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. Takim osobom również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

W takiej sytuacji ZUS przyzna osobie stuletniej świadczenie honorowe od miesiąca, w którym ta osoba złoży wniosek. Formularz wniosku o świadczenie honorowe (ESH) jest dostępny na stronie internetowej zus.pl i w każdej placówce ZUS.

Na Dolnym Śląsku mieszka 369 osób, które mają więcej niż 100 lat. Najwięcej 100-latków, bo aż 626 mieszka w województwie mazowieckim, na Śląsku 406, w Małopolsce 363, Dolny Śląsk plasuje się na trzecim miejscu pod względem liczby stulatków. Najmniej seniorów, którzy już ukończyli 100 lat mieszka w województwach: opolskim 75, lubuskim 76 i podlaskim 101.

Źródło: INFOR
