Strona główna » Kadry » Bezpieczeństwo pracy » Profilaktyczna ochrona zdrowia » Klimatyzacja w miejscu pracy: czy to dobre dla zdrowia pracowników?

Klimatyzacja w miejscu pracy: czy to dobre dla zdrowia pracowników?

08 sierpnia 2025, 12:32
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
klimatyzacja w pracy zdrowie pracowników bhp
Klimatyzacja w pracy a zdrowie pracowników
Shutterstock

Klimatyzacja w miejscu pracy ma zapewniać komfort termiczny pracowników i zapobiegać protestom kadry przed pracą w zbyt wysokich temperaturach. Czy to jednak jest dobre dla zdrowia zatrudnionych osób?

Klimatyzacja w miejscu pracy

W upalne dni trudno wyobrazić sobie hotel, biuro, zakład przemysłowy czy placówkę medyczną bez klimatyzacji. Komfort cieplny przestał być luksusem – to dziś fundament nowoczesnej, funkcjonalnie zaprojektowanej przestrzeni. Choć najczęstsze dyskusje toczą się o to, kto trzyma pilota, a szok termiczny przy wyjściu z chłodnego biura na rozgrzaną ulicę stał się codziennością – prawdziwe wyzwania związane z klimatyzacją sięgają znacznie głębiej. Bo nie chodzi tylko o temperaturę, lecz o zdrowie, koncentrację, efektywność i jakość środowiska pracy.

Klimatyzacja a zdrowie pracowników

Wbrew powszechnym opiniom sama technologia nie jest problemem oraz nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Wręcz przeciwnie – nowoczesne systemy HVAC poprawiają jakość powietrza i wspierają dobrostan użytkowników. Warunek? Odpowiednie zarządzanie. Zaniedbane filtry, błędne ustawienia nawiewów czy przesuszony mikroklimat mogą skutecznie zniweczyć potencjał nawet najlepszego systemu. Bo optymalna temperatura to nie wszystko. Równie ważna jest jakość powietrza jakim oddychamy.

Suchość, ograniczona cyrkulacja, nagromadzenie pyłów czy drobnoustroje – to najczęstsze czynniki odpowiadające za bóle głowy, kaszel, podrażnienie gardła, suchość oczu, a przy dłuższej ekspozycji także na problemy ze snem oraz koncentracją. W 2024 roku średnia absencja pracowników w Polsce wyniosła 7,38 proc., a w niektórych sektorach przekroczyła 9 proc. Czy winne są tylko wirusy ? Niekoniecznie. Fizyczne warunki pracy, w tym jakość powietrza, mogą istotnie wpływać na podatność na infekcje i zdolność organizmu do regeneracji.

Szczególną ostrożność należy zachować wobec potrzeb osób z alergiami czy astmą. Filtry przepełnione kurzem, roztoczami oraz pyłkami mogą nasilać objawy chorobowe. Z kolei instalacje HVAC wyposażone w czyste filtry dopasowane do właściwego zastosowania mogą realnie poprawić warunki w miejscu pracy. Pracownicy czują się lepiej, są bardziej skupieni, a także mniej narażeni na negatywne dolegliwości.

Wpływ zanieczyszczonego powietrza w pracy na zdrowie pracowników - objawy

Wiele objawów wynikających z niskiej jakości powietrza jest niejednoznacznych – bóle głowy, suchość oczu oraz gardła, uczucie ciężkości, senność. Jeśli znikają po opuszczeniu miejsca pracy, warto podejrzewać tzn. syndrom chorego budynku. To efekt złej wentylacji, nieprawidłowego nawiewu, wilgoci czy zanieczyszczonego powietrza. Reagowanie na pojedyncze sygnały nie wystarczy. Potrzebne jest kompleksowe podejście – uwzględniające zarówno stan instalacji, jak i komfort użytkowników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Usługa Facility Management to nie tylko doraźne reagowanie na awarie, lecz również proaktywne i zintegrowane działania ukierunkowane na optymalne funkcjonowanie środowiska pracy. Komfort temperaturowy, jakość powietrza oraz odpowiednia wilgotność – wszystko to musi być dynamicznie dostosowane do rytmu organizacji. Inaczej pracuje biuro w trybie stacjonarnym, inaczej przestrzeń współdzielona, w której rotują zespoły. Jeszcze inaczej funkcjonują hale produkcyjne i pracownicy fizyczni.

Rosnąca liczba nowoczesnych obiektów stawia dziś na dane, predykcję i automatyzację – a nie wyłącznie na reakcję. Rozmieszczenie czujników, integracja z BMS, analiza stężeń CO2 czy poziomu wilgotności w czasie rzeczywistym – to standardy, które pozwalają zapobiegać, zanim trzeba będzie leczyć. Dobrze zaprojektowany oraz regularnie serwisowany system HVAC staje się rzeczywistym narzędziem wspierającym wydajność i dobrostan zespołów – ale tylko wtedy, gdy wpisany jest w szerszą strategię zarządzania obiektem.

Autor: Piotr Zwoliński, General Services Manager, Sodexo Polska

Źródło: INFOR
