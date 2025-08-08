REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » PIP przekształci umowę zlecenia i dzieło w umowę o pracę, nie trzeba będzie iść do sądu. Dodatkowo będą zdalne kontrole. Szykuje się rewolucja dla pracowników i pracodawców

PIP przekształci umowę zlecenia i dzieło w umowę o pracę, nie trzeba będzie iść do sądu. Dodatkowo będą zdalne kontrole. Szykuje się rewolucja dla pracowników i pracodawców

08 sierpnia 2025, 12:12
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
PIP, umowa zlecenia, umowa o pracę
PIP przekształci umowę zlecenia i dzieło w umowę o pracę, nie trzeba będzie iść do sądu. Dodatkowo będą zdalne kontrole. Szykuje się rewolucja dla pracowników i pracodawców
Shutterstock

Szykuje się reforma Państwowej Inspekcji Pracy: co będzie oznaczała dla pracowników i pracodawców? Na ten moment wiadomo, że rozwiązania mają na celu zapobieganie obchodzeniu prawa i zapewnienie pracownikom realnej ochrony. Reforma ma dwa główne wymiary: organizacyjny – zmiana struktury PIP, wdrożenie narzędzi cyfrowych i standardów kontroli zdalnych; społeczny – budowanie nowego wizerunku inspekcji jako partnera pracowników, a nie instytucji represyjnej. Dzięki temu PIP ma zyskać skuteczniejsze instrumenty do reagowania na naruszenia prawa pracy.

rozwiń >

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy – nowe kierunki zmian

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapoczątkowano prace nad gruntowną przemianą Państwowej Inspekcji Pracy. Inicjatywa ta stanowi realizację kluczowych kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy, których nadrzędnym celem jest objęcie oskładkowaniem umów zlecenia i o dzieło oraz wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Na chwilę obecną kwestie związane z funkcjonowaniem, zadaniami, strukturą, obowiązkami i prawami inspektorów PIP reguluje ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1712, z 2025 r. poz. 321, 368, 620, 769). Jak zmienią się przepisy?

Na ten moment wiadomo, że reforma PIP odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na skuteczniejszą ochronę osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W dotychczasowych regulacjach inspekcja nie mogła samodzielnie przekształcać takich umów w umowy o pracę, co zdaniem resortu ograniczało jej efektywność. Zgromadzone dane oraz zgłaszane przez partnerów społecznych problemy stały się podstawą do zaproponowania nowych rozwiązań.

Przebieg prac zespołu. Spotkanie z 8 i 24 lipca 2025 r.

Podczas spotkania zespołu powołanego do projektowania zmian, w dniu 8 lipca 2025 r.:

  • Omówiono procedurę przekształcania niewłaściwie zawartych umów cywilnoprawnych w stosunek pracy.
  • Zaprezentowano plan wprowadzenia kontroli zdalnych jako elementu kolejnych etapów kamieni milowych (KPO).
  • Przedstawiono założenia zaostrzenia sankcji wobec pracodawców uchylających się od przepisów o zatrudnieniu i unikaniu zatrudnienia typu pracowniczego.

Z kolei podczas spotkania z 24 lipca 2025 r.:

  • Skoncentrowano się na mechanizmach wymiany danych między PIP, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Krajową Administracją Skarbową.
  • Ustalono, że wszelkie procedury weryfikacyjne muszą pozostawać w poszanowaniu praw i funkcji ochronnej dla pracownika jak i zminimalizować konieczność wielokrotnego wyjaśniania sprawy w różnych instytucjach.
  • Przyjęto zasadę, że dane będą przekazywane w formie cyfrowej i w pełni zautomatyzowane.
Ważne

Oczywiście da się zauważyć, że są to bardzo ogólne informacje, brak na ten moment konkretnych propozycji regulacji. Jednak już teraz można wywieść, że zmiany idą w kierunku rozszerzenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy jak i ochrony praw pracowników. Zmiany będą miały też wymiar praktyczny, bo będą zmierzały do usprawnienia procesów kontroli PIP i wymiany informacji pomiędzy różnymi organami.

Analiza dotychczasowych wyników kontroli

W 2024 roku PIP objęła kontrolą 38 881 umów cywilnoprawnych. Spośród nich jedynie 1 376 (ok. 3 %) zostało zakwestionowanych jako faktyczne stosunki pracy. Najwięcej nieprawidłowości ujawniono w sektorze usług administracyjnych (19,3%), handlu i napraw (19%) oraz budownictwie (12,5%). Dla porównania, w 2023 roku odsetek ten wynosił 4,5 %.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obecne uprawnienia PIP w zakresie umów cywilnoprawnych

Na chwilę obecną w zakresie kontroli umów cywilnoprawnych i stosunków pracy (w szczególności tego, czy nie doszło do omijania przepisów prawa pracy i zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną):

  • PIP może wszcząć postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy i wnieść pozew do sądu pracy.
  • Na podstawie art. 281 pkt. 1 Kodeksu pracy inspektorzy mogą wszcząć postępowanie ws. wykroczenia, zagrożone grzywną od 1 000 zł do 30 000 zł.
Ważne

Obecnie brak jednak możliwości automatycznego przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę bez udziału sądu - przez PIP. Być może się to zmieni, jednak nie wiadomo w jakiej formie miałoby to nastąpić. Czy miałaby to być decyzja administracyjna, czy nakaz - sprawa jest prawnie skomplikowana, bo jak wiadomo PIP nie jest sądem i być może nie powinien mieć aż tak rozbudowanych uprawnień władczych w stosunku do stron danego stosunku - czy to cywilnoprawnego czy pracowniczego.

PIP przekształci umowę zlecenia w umowę o pracę. Być może

Planowane zmiany uprawnień są takie:

  1. Nadanie PIP kompetencji do nakazania pracodawcy przekształcenia umowy zlecenia lub o dzieło w umowę o pracę.
  2. Wprowadzenie kryterium podporządkowania – kluczowej przesłanki przekwalifikowania.
  3. Szczególna uwaga będzie zwrócona na sytuacje, w których umowa o pracę zostaje zastąpiona umową B2B w tej samej firmie.

Te rozwiązania mają na celu zapobieganie obchodzeniu prawa i zapewnienie pracownikom realnej ochrony. Reforma ma dwa główne wymiary: organizacyjny – zmiana struktury PIP, wdrożenie narzędzi cyfrowych i standardów kontroli zdalnych; społeczny – budowanie nowego wizerunku inspekcji jako partnera pracowników, a nie instytucji represyjnej. Dzięki temu PIP ma zyskać skuteczniejsze instrumenty do reagowania na naruszenia prawa pracy.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Harmonogram prac legislacyjnych:

  • Do końca sierpnia 2025 roku przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o PIP.
  • We wrześniu–listopadzie przeprowadzenie międzyresortowych uzgodnień i konsultacji społecznych.
  • Do końca roku uchwalenie zmian przez Radę Ministrów i przekazanie do parlamentu.

Rekomendacje dla przedsiębiorców w kontekście planowanych zmian

Aby uniknąć ryzyka zakwestionowania formy współpracy (czy to cywilnoprawnej czy pracowniczej), przedsiębiorcy powinni już teraz:

  • Przeanalizować wzory umów zlecenia i o dzieło pod kątem przesłanek stosunku pracy (z art. 22 par. 1 KP).
  • Wprowadzić wewnętrzne procedury kontroli i monitoringu realizowanych usług, zleceń, dzieł.
  • Przygotować plan dostosowania zatrudnienia do nowych wymogów prawnych.

Podsumowując, reforma Państwowej Inspekcji Pracy otwiera nowy etap w ochronie praw pracowniczych jak i działania samej instytucji. Celem jest zapewnienie skutecznej i sprawnej kontroli, zarówno w formie tradycyjnej, jak i zdalnej, ma przełożyć się na poprawę warunków zatrudnienia i ograniczenie nadużyć w obszarze umów cywilnoprawnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1712, z 2025 r. poz. 321, 368, 620, 769)

