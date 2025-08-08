PIP przekształci umowę zlecenia i dzieło w umowę o pracę, nie trzeba będzie iść do sądu. Dodatkowo będą zdalne kontrole. Szykuje się rewolucja dla pracowników i pracodawców
Szykuje się reforma Państwowej Inspekcji Pracy: co będzie oznaczała dla pracowników i pracodawców? Na ten moment wiadomo, że rozwiązania mają na celu zapobieganie obchodzeniu prawa i zapewnienie pracownikom realnej ochrony. Reforma ma dwa główne wymiary: organizacyjny – zmiana struktury PIP, wdrożenie narzędzi cyfrowych i standardów kontroli zdalnych; społeczny – budowanie nowego wizerunku inspekcji jako partnera pracowników, a nie instytucji represyjnej. Dzięki temu PIP ma zyskać skuteczniejsze instrumenty do reagowania na naruszenia prawa pracy.
- Reforma Państwowej Inspekcji Pracy – nowe kierunki zmian
- Przebieg prac zespołu. Spotkanie z 8 i 24 lipca 2025 r.
- Analiza dotychczasowych wyników kontroli
- Obecne uprawnienia PIP w zakresie umów cywilnoprawnych
- PIP przekształci umowę zlecenia w umowę o pracę. Być może
- Kiedy przepisy wejdą w życie?
- Rekomendacje dla przedsiębiorców w kontekście planowanych zmian
Reforma Państwowej Inspekcji Pracy – nowe kierunki zmian
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapoczątkowano prace nad gruntowną przemianą Państwowej Inspekcji Pracy. Inicjatywa ta stanowi realizację kluczowych kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy, których nadrzędnym celem jest objęcie oskładkowaniem umów zlecenia i o dzieło oraz wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Na chwilę obecną kwestie związane z funkcjonowaniem, zadaniami, strukturą, obowiązkami i prawami inspektorów PIP reguluje ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1712, z 2025 r. poz. 321, 368, 620, 769). Jak zmienią się przepisy?
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Na ten moment wiadomo, że reforma PIP odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na skuteczniejszą ochronę osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W dotychczasowych regulacjach inspekcja nie mogła samodzielnie przekształcać takich umów w umowy o pracę, co zdaniem resortu ograniczało jej efektywność. Zgromadzone dane oraz zgłaszane przez partnerów społecznych problemy stały się podstawą do zaproponowania nowych rozwiązań.
Przebieg prac zespołu. Spotkanie z 8 i 24 lipca 2025 r.
Podczas spotkania zespołu powołanego do projektowania zmian, w dniu 8 lipca 2025 r.:
- Omówiono procedurę przekształcania niewłaściwie zawartych umów cywilnoprawnych w stosunek pracy.
- Zaprezentowano plan wprowadzenia kontroli zdalnych jako elementu kolejnych etapów kamieni milowych (KPO).
- Przedstawiono założenia zaostrzenia sankcji wobec pracodawców uchylających się od przepisów o zatrudnieniu i unikaniu zatrudnienia typu pracowniczego.
Z kolei podczas spotkania z 24 lipca 2025 r.:
- Skoncentrowano się na mechanizmach wymiany danych między PIP, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Krajową Administracją Skarbową.
- Ustalono, że wszelkie procedury weryfikacyjne muszą pozostawać w poszanowaniu praw i funkcji ochronnej dla pracownika jak i zminimalizować konieczność wielokrotnego wyjaśniania sprawy w różnych instytucjach.
- Przyjęto zasadę, że dane będą przekazywane w formie cyfrowej i w pełni zautomatyzowane.
Oczywiście da się zauważyć, że są to bardzo ogólne informacje, brak na ten moment konkretnych propozycji regulacji. Jednak już teraz można wywieść, że zmiany idą w kierunku rozszerzenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy jak i ochrony praw pracowników. Zmiany będą miały też wymiar praktyczny, bo będą zmierzały do usprawnienia procesów kontroli PIP i wymiany informacji pomiędzy różnymi organami.
Analiza dotychczasowych wyników kontroli
W 2024 roku PIP objęła kontrolą 38 881 umów cywilnoprawnych. Spośród nich jedynie 1 376 (ok. 3 %) zostało zakwestionowanych jako faktyczne stosunki pracy. Najwięcej nieprawidłowości ujawniono w sektorze usług administracyjnych (19,3%), handlu i napraw (19%) oraz budownictwie (12,5%). Dla porównania, w 2023 roku odsetek ten wynosił 4,5 %.
Obecne uprawnienia PIP w zakresie umów cywilnoprawnych
Na chwilę obecną w zakresie kontroli umów cywilnoprawnych i stosunków pracy (w szczególności tego, czy nie doszło do omijania przepisów prawa pracy i zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną):
- PIP może wszcząć postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy i wnieść pozew do sądu pracy.
- Na podstawie art. 281 pkt. 1 Kodeksu pracy inspektorzy mogą wszcząć postępowanie ws. wykroczenia, zagrożone grzywną od 1 000 zł do 30 000 zł.
Obecnie brak jednak możliwości automatycznego przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę bez udziału sądu - przez PIP. Być może się to zmieni, jednak nie wiadomo w jakiej formie miałoby to nastąpić. Czy miałaby to być decyzja administracyjna, czy nakaz - sprawa jest prawnie skomplikowana, bo jak wiadomo PIP nie jest sądem i być może nie powinien mieć aż tak rozbudowanych uprawnień władczych w stosunku do stron danego stosunku - czy to cywilnoprawnego czy pracowniczego.
PIP przekształci umowę zlecenia w umowę o pracę. Być może
Planowane zmiany uprawnień są takie:
- Nadanie PIP kompetencji do nakazania pracodawcy przekształcenia umowy zlecenia lub o dzieło w umowę o pracę.
- Wprowadzenie kryterium podporządkowania – kluczowej przesłanki przekwalifikowania.
- Szczególna uwaga będzie zwrócona na sytuacje, w których umowa o pracę zostaje zastąpiona umową B2B w tej samej firmie.
Te rozwiązania mają na celu zapobieganie obchodzeniu prawa i zapewnienie pracownikom realnej ochrony. Reforma ma dwa główne wymiary: organizacyjny – zmiana struktury PIP, wdrożenie narzędzi cyfrowych i standardów kontroli zdalnych; społeczny – budowanie nowego wizerunku inspekcji jako partnera pracowników, a nie instytucji represyjnej. Dzięki temu PIP ma zyskać skuteczniejsze instrumenty do reagowania na naruszenia prawa pracy.
Kiedy przepisy wejdą w życie?
Harmonogram prac legislacyjnych:
- Do końca sierpnia 2025 roku przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o PIP.
- We wrześniu–listopadzie przeprowadzenie międzyresortowych uzgodnień i konsultacji społecznych.
- Do końca roku uchwalenie zmian przez Radę Ministrów i przekazanie do parlamentu.
Rekomendacje dla przedsiębiorców w kontekście planowanych zmian
Aby uniknąć ryzyka zakwestionowania formy współpracy (czy to cywilnoprawnej czy pracowniczej), przedsiębiorcy powinni już teraz:
- Przeanalizować wzory umów zlecenia i o dzieło pod kątem przesłanek stosunku pracy (z art. 22 par. 1 KP).
- Wprowadzić wewnętrzne procedury kontroli i monitoringu realizowanych usług, zleceń, dzieł.
- Przygotować plan dostosowania zatrudnienia do nowych wymogów prawnych.
Podsumowując, reforma Państwowej Inspekcji Pracy otwiera nowy etap w ochronie praw pracowniczych jak i działania samej instytucji. Celem jest zapewnienie skutecznej i sprawnej kontroli, zarówno w formie tradycyjnej, jak i zdalnej, ma przełożyć się na poprawę warunków zatrudnienia i ograniczenie nadużyć w obszarze umów cywilnoprawnych.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1712, z 2025 r. poz. 321, 368, 620, 769)
