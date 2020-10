Urlop ojcowski 2021 – wniosek, ile płatny, dokumenty

Urlop ojcowski w Kodeksie pracy

Przepisy prawne dotyczące urlopu ojcowskiego zawiera Kodeks pracy. Jest to jedno z uprawnień rodzicielskich przysługujące wyłącznie ojcu dziecka. Nie ma przymusu korzystania z urlopu. Jeśli uprawniony nie skorzysta ze swojego prawa w przewidzianym terminie, po prostu urlop mu przepadnie.

W art. 1823 § 1 KP czytamy, że do urlopu uprawniony jest pracownik ojciec wychowujący dziecko (także pracownik, który przysposobił/adoptował dziecko). Może z niego skorzystać tylko w określonym czasie od urodzenia się dziecka:





do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia bądź

do upływu 24. miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Dziecko urodziło się 4 listopada 2019 r. Ostatnim dniem na wykorzystanie urlopu ojcowskiego będzie więc 3 listopada 2021 r. Najpóźniejszym terminem na skorzystanie z tego uprawnienia będzie 21 października 2021 – 3 listopada 2021 r. (gdy pracownikowi został pełny wymiar urlopu) lub 28 października 2021 r. – 3 listopada 2021 r. (gdy pracownikowi został już tylko tydzień urlopu).

Warto zaznaczyć, że w okresie urlopu ojcowskiego pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę.

Ile dni roboczych urlopu ojcowskiego przysługuje w 2021 r.?

Wymiar urlopu dla ojca wynosi 2 tygodnie. Czy jest to 14 dni roboczych czy kalendarzowych? Otóż do urlopu ojcowskiego stosuje się art. 1831 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Odpowiedź jest więc jasna – 2 tygodnie urlopu ojcowskiego to 14 dni kalendarzowych.

Urlop ojcowski zawsze wynosi 2 tygodnie, niezależnie od tego ile dzieci urodziło się przy jednym porodzie.

Urlop można wykorzystać na dwa sposoby – jednorazowo 14 dni bądź dwukrotnie po 7 dni. Przy 5-dniowym tygodniu pracy, gdy zgodnie z harmonogramem czasu pracy pracownik przychodzi do pracy od poniedziałku do piątku, będzie to więc 10 dni roboczych i 4 dni weekendowe.

Ile płatny jest urlop ojcowski?

Pracownicy ojcowie często sprawdzają, ile płatny jest urlop ojcowski. I tu jest dobra informacja – za czas opieki ojcowskiej przysługuje 100% wynagrodzenia pracownika. Dokładniej, będzie to zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Oblicza się go ze średniej wysokości wynagrodzenia otrzymanego z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu.