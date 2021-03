Urodzenie dziecka - 2 dni urlopu okolicznościowego tylko dla ojca

Urlop okolicznościowy - kiedy przysługuje?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika w związku z wystąpieniem określonych zdarzeń związanych z jego życiem osobistym, takich jak: ślub, narodziny dziecka, zgon i pogrzeb najbliższych członków rodziny. Zwolnienie od pracy przewidziane w tym przepisie jest zwolnieniem płatnym. Pracownik nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w przypadku niewykorzystania przysługującego mu zwolnienia od pracy.

Polecamy: Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami

reklama reklama



Ile dni?

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy; 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostaj1cej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Wniosek o urlop okolicznościowy

Podstawa udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego jest oświadczenie pracownika w postaci wniosku skierowanego do pracodawcy o udzielenie zwolnienia od pracy w konkretnym terminie. Ze względu na charakter dowodowy wniosek powinien być złożony w formie pisemnej.

Zobacz również: Urlop okolicznościowy 2021

Jak udokumentować?

Chęć skorzystania z tzw. urlopu okolicznościowego musi być odpowiednio udokumentowana, jednak w praktyce przyjmuje się, że wystarczającym działaniem, które musi wystąpić po stronie pracownika, jest przedłożenie przez niego odpowiedniego dokumentu do wglądu pracodawcy. Przepisy prawa pracy nie wskazują, w jaki sposób pracownik powinien udokumentować fakt wystąpienia okoliczności uprawniającej do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Pracodawca powinien mieć jednak możliwość zweryfikowania, czy istnieje podstawa do tego, aby udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy, i to na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia, że przysługuje mu prawo do urlopu okolicznościowego. W praktyce uznaje się za dopuszczalne i jak najbardziej właściwe żądanie pracodawcy przedłożenia do wglądu odpowiedniego dokumentu, tj. skróconego aktu małżeństwa, aktu urodzenia lub aktu zgonu. Pracownik może dołączyć kopię odpowiedniego dokumentu do wniosku o udzielenie zwolnienia od pracy. Warto jednak uregulować kwestie związane z udzielaniem pracownikom urlopu okolicznościowego w regulaminie pracy.

Urodzenie dziecka - urlop okolicznościowy

W związku z narodzinami dziecka pracownikowi – niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie – przysługuje dwa dni zwolnienia od pracy.

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie 4 dni zwolnienia od pracy w związku z narodzinami bliźniąt. Pracodawca udzielił pracownikowi 2 dni zwolnienia od pracy w związku z tym, że przepis rozporządzenia uprawnia pracownika do skorzystania z 2 dni urlopu okolicznościowego w zwi1ązku z urodzeniem się dziecka, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

W praktyce urlop okolicznościowy z tytułu narodzin dziecka udzielany jest jedynie pracownikowi – ojcu dziecka.

Dlaczego tylko dla ojca?

Pracownica – matka – korzysta z obligatoryjnej części urlopu macierzyńskiego wynoszącej 8 tygodni na regenerację po porodzie i najczęściej z pozostałych uprawnień związanych z macierzyństwem, przewidzianych w przepisach prawa pracy, tj. całego wymiaru urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Tak naprawdę udzielenie pracownicy dni zwolnienia od pracy w związku z narodzinami dziecka jest możliwe dopiero po upływie kilkunastu miesięcy od dnia porodu, co wskazuje na brak związku celowego i czasowego między udzieleniem urlopu okolicznościowego a narodzinami dziecka, chyba że pracownica jest w stanie wykazać, że skorzystanie ze zwolnienia od pracy pozostaje w związku z narodzinami jej dziecka.