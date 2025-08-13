REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Od 1 września 2025 r. spada wynagrodzenie pracowników młodocianych. Znamy nowe stawki

Od 1 września 2025 r. spada wynagrodzenie pracowników młodocianych. Znamy nowe stawki

13 sierpnia 2025, 14:27
[Data aktualizacji 13 sierpnia 2025, 14:32]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Od 1 września 2025 r. spada wynagrodzenie pracowników młodocianych. Znamy nowe stawki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od września 2025 r. zmienią się minimalne stawki dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Obniżka wynika z niższego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II kwartale 2025 r. Sprawdź, ile wyniesie płaca w poszczególnych latach nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Kto jest pracownikiem młodocianym

Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają zatrudnianie pracowników młodocianych. Mogą być nimi osoby, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat. Młodociany może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego. Takie przygotowanie zawodowe odbywa się przez naukę zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

REKLAMA

Zasady wynagradzania pracowników młodocianych określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Jak obliczać wynagrodzenie młodocianych w trakcie nauki zawodu

Wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu obliczane jest w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:

  • w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 8 proc.,
  • w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 9 proc.,
  • w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 10 proc.

Nowe minimalne stawki wynagrodzenia od 1 września 2025 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2025 r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia w tym kwartale wyniosła 8748,63 zł. Jest to mniej o 213,65 zł w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W związku z powyższym wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r. wyniesie:

  • w I roku nauki - nie mniej niż 699,89 zł,
  • w II roku nauki – nie mniej niż 787,38 zł,
  • w III roku nauki – nie mniej niż 874,86 zł.

Wynagrodzenie podczas przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w trakcie przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest ustalane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Nadal mają oni prawo do nie mniej niż 7 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2025 r. Oznacza to, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2025 r. wynagrodzenie tych młodocianych wyniesie nie mniej niż 612,40 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 190 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 ze zm.)
  • § 13, § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.)
  • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 8 sierpnia 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 743)

Źródło: INFOR
