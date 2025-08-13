Od 1 września 2025 r. spada wynagrodzenie pracowników młodocianych. Znamy nowe stawki

Od września 2025 r. zmienią się minimalne stawki dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Obniżka wynika z niższego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II kwartale 2025 r. Sprawdź, ile wyniesie płaca w poszczególnych latach nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Kto jest pracownikiem młodocianym

Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają zatrudnianie pracowników młodocianych. Mogą być nimi osoby, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat. Młodociany może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego. Takie przygotowanie zawodowe odbywa się przez naukę zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

REKLAMA

Zasady wynagradzania pracowników młodocianych określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Jak obliczać wynagrodzenie młodocianych w trakcie nauki zawodu

Wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu obliczane jest w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:

w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 8 proc.,

w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 9 proc.,

w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 10 proc.

Nowe minimalne stawki wynagrodzenia od 1 września 2025 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2025 r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia w tym kwartale wyniosła 8748,63 zł. Jest to mniej o 213,65 zł w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W związku z powyższym wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r. wyniesie:

w I roku nauki - nie mniej niż 699,89 zł ,

, w II roku nauki – nie mniej niż 787,38 zł ,

, w III roku nauki – nie mniej niż 874,86 zł.

Wynagrodzenie podczas przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w trakcie przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest ustalane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Nadal mają oni prawo do nie mniej niż 7 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2025 r. Oznacza to, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2025 r. wynagrodzenie tych młodocianych wyniesie nie mniej niż 612,40 zł.

Podstawa prawna: