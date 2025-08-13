Od 1 września 2025 r. spada wynagrodzenie pracowników młodocianych. Znamy nowe stawki
Od września 2025 r. zmienią się minimalne stawki dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Obniżka wynika z niższego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II kwartale 2025 r. Sprawdź, ile wyniesie płaca w poszczególnych latach nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
- Kto jest pracownikiem młodocianym
- Jak obliczać wynagrodzenie młodocianych w trakcie nauki zawodu
- Nowe minimalne stawki wynagrodzenia od 1 września 2025 r.
- Wynagrodzenie podczas przyuczenia do wykonywania określonej pracy
Kto jest pracownikiem młodocianym
Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają zatrudnianie pracowników młodocianych. Mogą być nimi osoby, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat. Młodociany może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego. Takie przygotowanie zawodowe odbywa się przez naukę zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
Zasady wynagradzania pracowników młodocianych określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Jak obliczać wynagrodzenie młodocianych w trakcie nauki zawodu
Wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu obliczane jest w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:
- w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 8 proc.,
- w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 9 proc.,
- w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 10 proc.
Nowe minimalne stawki wynagrodzenia od 1 września 2025 r.
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2025 r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia w tym kwartale wyniosła 8748,63 zł. Jest to mniej o 213,65 zł w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale.
W związku z powyższym wynagrodzenie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r. wyniesie:
- w I roku nauki - nie mniej niż 699,89 zł,
- w II roku nauki – nie mniej niż 787,38 zł,
- w III roku nauki – nie mniej niż 874,86 zł.
Wynagrodzenie podczas przyuczenia do wykonywania określonej pracy
Wynagrodzenie pracowników młodocianych w trakcie przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest ustalane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
Nadal mają oni prawo do nie mniej niż 7 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2025 r. Oznacza to, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2025 r. wynagrodzenie tych młodocianych wyniesie nie mniej niż 612,40 zł.
Podstawa prawna:
- art. 190 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 ze zm.)
- § 13, § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.)
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 8 sierpnia 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 743)
