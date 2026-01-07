REKLAMA

Czas pracy 2026. Tabela: wymiar czasu pracy dla 1 miesiąca, 3 miesięcy, 4 miesięcy

Czas pracy 2026. Tabela: wymiar czasu pracy dla 1 miesiąca, 3 miesięcy, 4 miesięcy

07 stycznia 2026, 09:35
[Data aktualizacji 07 stycznia 2026, 10:14]
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Czas pracy 2026, wymiar czasu pracy - tabela do pobrania druku
Czas pracy 2026, wymiar czasu pracy 2026 - tabela do pobrania pdf, druku, miesięczny okres rozliczeniowy, 3-miesięczny okres rozliczeniowy, 4-miesięczny okres rozliczeniowy, roczny okres rozliczeniowy
Shutterstock

Czas pracy w 2026 r.: będzie 2008 godzin pracy, a więc 251 dni roboczych i 114 dni wolnych od pracy. Jaki jest wymiar czasu pracy we wszystkich miesiącach nadchodzącego roku? Ile wynosi miesięczna, 3-miesięczna i 4-miesięczna norma czasu pracy? Oto tabela do pobrania i druku - styczeń i kolejne miesiące.

Czas pracy 2026: tabela

Ile jest godzin pracy, dni roboczych i dni wolnych od pracy w poszczególnych miesiącach nadchodzącego roku? Oto tabela przedstawiająca czas pracy w 2026 roku:

Miesiące 2026 roku

Godziny pracy

Dni robocze

Dni wolne

styczeń 2026

160

20

11

luty 2026

160

20

8

marzec 2026

176

22

9

kwiecień 2026

168

21

9

maj 2026

160

20

11

czerwiec 2026

168

21

9

lipiec 2026

184

23

8

sierpień 2026

160

20

11 (1 za święto wypadające w sobotę)

wrzesień 2026

176

22

8

październik 2026

176

22

9

listopad 2026

160

20

10

grudzień 2026

160

20

11 (1 za święto wypadające w sobotę)

W sumie w 2026 roku będzie 2008 godzin pracy, 251 dni roboczych oraz 114 dni wolnych od pracy. Dla porównania w 2025 roku jest 2000 godzin pracy, 250 dni roboczych i 115 dni wolnych od pracy.

Wymiar czasu pracy 2026: tabela

Poniższa tabela przedstawia wymiar czasu pracy w 2026 r. dla czterech różnych okresów rozliczeniowych:

  1. miesięczny okres rozliczeniowy
  2. 3-miesięczny okres rozliczeniowy
  3. 4-miesięczny okres rozliczeniowy
  4. roczny okres rozliczeniowy

2026

Miesięczny wymiar czasu pracy

3-miesięczny wymiar czasu pracy

4-miesięczny wymiar czasu pracy

Roczny wymiar czasu pracy

styczeń

160 godzin

496 godziny

664 godziny

2008 godzin

luty

160 godzin

marzec

176 godzin

kwiecień

168 godzin

496 godzin

maj

160 godzin

672 godziny

czerwiec

168 godzin

lipiec

184 godziny

520 godzin

sierpień

160 godzin

wrzesień

176 godzin

672 godziny

październik

176 godzin

496 godzin

listopad

160 godzin

grudzień

160 godzin

Tabela wymiaru czasu pracy 2026 do pobrania pdf

Tabela wymiaru czasu pracy w 2026 roku do pobrania:

Czas pracy 2026 - tabela wymiar czasu pracy.docx

Czas pracy 2026 tabela wymiar czasu pracy.docx

Czas pracy 2026 tabela wymiar czasu pracy.pdf

Czas pracy 2026 tabela wymiar czasu pracy.pdf

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Źródło: INFOR
Wersja do druku
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

