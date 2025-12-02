REKLAMA

Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Symbol niepełnosprawności 06-E. Co daje orzeczenie? [Przykłady 2025 i 2026]

Symbol niepełnosprawności 06-E. Co daje orzeczenie? [Przykłady 2025 i 2026]

02 grudnia 2025, 09:24
[Data aktualizacji 02 grudnia 2025, 13:13]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Co przysługuje osobom chorym na epilepsję?
Co przysługuje osobom chorym na epilepsję?
Osoby z niepełnosprawnościami, które w swoim orzeczeniu mają kod niepełnosprawności 06-E często zastanawiają się na jakiego rodzaju pomoc mogą liczyć. Co oznacza ten symbol niepełnosprawności? Ile wynosi dofinansowanie PFRON do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!

Jakie są kody w orzeczeniu o niepełnosprawności?

Symbole przyczyn niepełnosprawności są jednym z elementów orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

W orzeczeniach przyczyny niepełnosprawności oznacza się następującymi symbolami:

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

• 04-O – choroby narządu wzroku;

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

06-E – epilepsja;

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby z niepełnosprawnością. Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Co oznacza kod 06-E w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności?

Ważne

Kod 06-E w orzeczeniu oznacza epilepsję w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi.

Epilepsja a schorzenia specjalne w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Epilepsja należy do tzw. schorzeń specjalnych, które uprawniają pracodawcę do uzyskania wyższego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością.

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miesięczne dofinansowaniem przysługuje aktualnie w kwocie:

  • 2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 1550 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 575 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Powyższe kwoty w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

  • 1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W 2026 r. kwoty te pozostaną najprawdopodobniej na tym samym poziomie. Co to oznacza dla osób chorujących na epilepsję?

Przykład

Dla osoby z symbolem niepełnosprawności 06-E dofinansowanie do wynagrodzenia łącznie wynosi:

  • 4140 zł - dla pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • 2585 zł - dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 1265 zł – dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Czy epilepsja jest schorzeniem szczególnym?

Tak, epilepsja zaliczana jest do tzw. schorzeń szczególnych. Chodzi o takie schorzenia, które szczególnie utrudniają wykonywanie pracy.

Schorzeniami szczególnymi są:

  • choroba Parkinsona,
  • stwardnienie rozsiane,
  • paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,
  • znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
  • głuchota i głuchoniemota,
  • nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,
  • epilepsja,
  • przewlekłe choroby psychiczne,
  • upośledzenie umysłowe,
  • miastenia,
  • późne powikłania cukrzycy.

Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników ze schorzeniami szczególnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to ma prawo do obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Co przysługuje osobom z kodem niepełnosprawności 06-E w 2026 r.? [FAQ]

Czy niepełnosprawność o symbolu 06-E uprawnia do świadczeń z MOPS?

Szereg świadczeń z pomocy społecznej uzależnionych jest od określonych kryteriów takich jak m.in. dochód czy określony stopień niepełnosprawności. Przykładowo do uzyskana zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł miesięcznie) trzeba legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym (jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia).

Czy osoba z niepełnosprawnością 06-E dostanie kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje się osobom, które mają znacznie ograniczone możliwości poruszania się i odpowiednie wskazanie w orzeczeniu (punkt 9). W przypadku osób dorosłych wymagany jest znaczny stopień niepełnosprawności. Z kolei dla osób ze stopniem umiarkowanym przewidziano dodatkowy wymóg posiadania w orzeczeniu jednego z symboli takich jak 04-O, 05-R, 10-N lub 07-S. W praktyce zatem osoba z symbolem przyczyny niepełnosprawności 06-E może otrzymać kartę parkingową, jeżeli posiada znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i wskazanie do karty w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności albo w orzeczeniu o niepełnosprawności (takie orzeczenie wydaje się dzieciom do ukończenia 16. roku życia).

Czy z kodem niepełnosprawności 06-E przysługuje świadczenie wspierające?

Uzyskanie świadczenia wspierającego w praktyce nie jest uzależnione od danego symbolu niepełnosprawności, a od tego czy dana osoba potrzebuje wsparcia. Świadczenie wspierające ma częściowo pokrywać wydatki związane z zaspokajaniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Potrzebę wsparcia określa się w decyzji WZON. Dopiero z takim dokumentem można złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie wspierające. Warto pamiętać, iż od 1 stycznia 2026 r. świadczenie to będzie przysługiwało szerszej grupie osób.

Zobacz również:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2023 r., poz. 1234);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. z 1998 r., nr 124, poz. 820).

