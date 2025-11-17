REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Szkolenia i rozwój » Mental Health Summit 2025: pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Trwają zapisy

Mental Health Summit 2025: pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Trwają zapisy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 listopada 2025, 18:59
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
Mental Health Summit 2025 bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w pracy
Mental Health Summit 2025 - bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w pracy. Patronat medialny infor.pl
Źródło zewnętrzne

REKLAMA

REKLAMA

Mental Health Summit 2025 odbędzie się 28 listopada 2025 r. online. To pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Infor.pl objął wydarzenie patronatem medialnym. Trwają zapisy.

Mental Health Summit 2025: pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy

28 listopada 2025 roku odbędzie się Mental Health Summit 2025 - bezpłatne, ogólnopolskie wydarzenie online poświęcone tematowi zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Wydarzenie organizuje Human Power i zgromadzi ekspertów z obszaru psychologii, medycyny, HR i biznesu, by rozmawiać o tym, jak zabezpieczać sytuacje kryzysowe w miejscu pracy oraz jak budować odporność psychiczną i systemowe podejście do zdrowia mentalnego w organizacjach.

REKLAMA

REKLAMA

W świecie, w którym szybkość zmian, presja wyników i nieustanne przeciążenie stały się codziennością, zdrowie psychiczne przestaje być tematem pobocznym staje się fundamentem efektywności i przywództwa odpornego na kryzysy.

Z danych ZUS za 2024 rok wynika, że liczba dni zwolnienia lekarskiego w Polsce z powodu zaburzeń psychicznych i zachowań wzrosła o 16,2% - do 30,3 mln dni, w porównaniu z 26,1 mln w 2023 roku. (źródło: WBJ.pl, dane ZUS 2024). Łącznie wystawiono 1,6 mln zaświadczeń lekarskich dotyczących zaburzeń psychicznych, co oznacza wzrost o 13,8% r/r (źródło: Ground News, dane ZUS 2024).

Ważne

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prognozuje, że do 2030 r. depresja stanie się najczęściej występującą chorobą na świecie (źródło: WHO, World Mental Health Report).

- Tworząc to wydarzenie mamy jasny cel - stworzenie przestrzeni, w której (w końcu) pracodawcy, liderzy, menedżerowie i HR mogą poznać mechanizmy działania kryzysów psychicznych w organizacjach oraz skuteczne narzędzia do ich wczesnego zabezpieczenia i reagowania, zanim problem eskaluje. Zapraszamy również pracowników, którzy chcą poznać standardy, jakich mogą oczekiwać od swoich organizacji - w oparciu o trendy, które są skuteczne, a nie tylko modne. Mental Health Summit to miejsce, gdzie trwają rozmowy bez tabu, ale z nadzieją na realną zmianę – mówi Małgorzata Czernecka, psycholożka, CEO Human Power i Dyrektor Programowa Summitu.

REKLAMA

Mental_Health_Summit_2025

Mental Health Summit 2025 - bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w pracy

Źródło zewnętrzne

Tematy i eksperci

W programie przewidziano 8 prelekcji, 1 panel dyskusyjny i ponad 6 godzin merytorycznych wystąpień. Wydarzenie odbędzie się w formule online. Wystąpią naukowcy, lekarze, psycholodzy i liderzy biznesu, którzy przedstawią praktyczne podejście do budowania odporności psychicznej w miejscu pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na scenie pojawią się m.in.:

  • Małgorzata Czernecka - psycholożka, ekspertka wellbeing i zarządzania mental health, CEO Human Power, przewodnicząca Rady Programowej MHS
  • Ewa Ambroziak - Ekspertka Mental Health, wypalenia zawodowego i pomocy psychologicznej, Human Power
  • dr Ewa Wojtyna - psychiatra, profesor Uniwersytetu Śląskiego
  • lek. Kamil Kornicki - lekarz medycyny, ekspert w obszarze longevity i zdrowej produktywności, współzałożyciel Senare - Centrum Medycyny Snu.
  • dr Ewa Chojnowska - dietetyczka kliniczna związana z Akademią Dietetyki
  • Monika Stołowska - HR Director w Deloitte

Wśród tematów m.in.:

  • Modne vs skuteczne. Co naprawdę działa w obszarze mental health w firmach
  • Co robimy w ukryciu. Wstydliwe fakty o zdrowiu psychicznym w pracy
  • Lider na kozetce u psychiatry, czyli kiedy „dużo” znaczy „za dużo”. O walce z przeciążeniem lidera.
  • Longevity produktywności. Sekrety zdrowej wydajności okiem lekarza
  • Dieta vs zdrowie psychiczne - co podpowiada Ci Twoje ciało, a czego nie chcesz słuchać?
  • Nie stracimy pracy, tylko przestaniemy być potrzebni. Jak radzić sobie z lękiem przed AI
  • Zarządzanie mental health w organizacji. Case study na przykladzie Deloitte - Odporność psychiczna w czasach zmian i kryzysów. Jak przygotować się na nieznane

Panel dyskusyjny: „Wydajność i mental health w organizacjach - co naprawdę działa?” Dyskusja poświęcona będzie realnym strategiom zapobiegania wypaleniu, tworzeniu kultury wsparcia i reagowaniu na kryzysy zanim przerodzą się w problemy systemowe.

Dla kogo jest to wydarzenie?

Konferencja skierowana jest do:

  • liderów i menedżerów, którzy chcą wiedzieć, jak reagować w sytuacjach kryzysowych
  • działów HR i wellbeing, które poszukują praktycznych narzędzi do wspierania zespołów,
  • pracowników, którzy chcą poznać najlepsze standardy i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy.
Ważne

Według badania EZOP II, co czwarty dorosły Polak doświadcza zaburzeń zdrowia psychicznego, a niemal 70% menedżerów przyznaje, że czuje się nieprzygotowanych do reagowania na kryzysy emocjonalne w swoich zespołach (źródło: EZOP II 2024).

Bezpłatna konferencja - rejestracja trwa

Data: 28 listopada 2025 roku Godzina: 9:00-15:30 Forma: online Udział: bezpłatny (po wcześniejszej rejestracji)

Rejestracja i agenda: www.mentalhealthsummit.pl

Zobacz również:
Powiązane
Pracownicy są przebodźcowani. Co może zrobić z tym pracodawca? [SPOSOBY]
Pracownicy są przebodźcowani. Co może zrobić z tym pracodawca? [SPOSOBY]
Sprawdź, którym liderem jesteś: kontroler, terapeuta, mesjasz, eko-lider [Zarządzanie]
Sprawdź, którym liderem jesteś: kontroler, terapeuta, mesjasz, eko-lider [Zarządzanie]
Szef na urlopie: czy możliwy jest wypoczynek bez telefonu i laptopa?
Szef na urlopie: czy możliwy jest wypoczynek bez telefonu i laptopa?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Mental Health Summit 2025: pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Trwają zapisy
17 lis 2025

Mental Health Summit 2025 odbędzie się 28 listopada 2025 r. online. To pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Infor.pl objął wydarzenie patronatem medialnym. Trwają zapisy.
Pokolenie Z pracuje w kilku miejscach na raz. Pracodawcy tego nie lubią
17 lis 2025

Pokolenie Z pracuje w kilku miejscach na raz. Czy to dobrze? Pracodawcy tego nie lubią, ale jednoczesna praca u różnych zatrudniających przynosi młodym pracownikom korzyści. Dlaczego Zetki pracują wieloetatowo? Jak pogodzić racje pracowników i pracodawców?
Bezpodstawne obniżenie wynagrodzenia? Nie. Pracodawcy mieli rację bo obowiązuje zasada nullum crimen sine lege certa
17 lis 2025

Poniżej opis stanu faktycznego i prawnego bardzo ciekawej sprawy, która zawisła przed SN. Sprawa odnosiła się do wypłaty wynagrodzenia i zasady nullum crimen sine lege certa. Sąd Najwyższy wskazał, że niejasne warunki odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności za wykroczenia wykładać należy ściśle - zatem pracodawcy wygrali w SN i sprawa trafiła do ponownego rozpoznania w sądzie okręgowym.
991 i więcej dni umowy na czas określony? Czy 5 umów na czas określony? To nie luka prawna, ale KP pozwala omijać limity umów: pracownicy muszą uważać na wyłączenia z art. 25 zn. 1 par. 4 jeśli chcą umowę na czas nieokreślony
17 lis 2025

Generalna zasada wynikająca z Kodeksu Pracy w zakresie umów o pracę zawieranych na czas określony jest taka, że istnieją ograniczenia czasowe i liczbowe tych umów terminowych. O co zatem chodzi z okresem 33 miesięcy i limitem 3 umów? Czy można to ominąć i przedłużyć czas trwania terminowej umowy albo liczbę zawartych umów - tak aby jak najdłużej nie zawierać umowy na czas nieokreślony? Okazuje się, że jest taka możliwość.

REKLAMA

Co dalej z przekształceniem umów w stosunek pracy? Pracodawcy krytycznie o konsultacjach nad projektem nowelizacji ustawy o PIP
17 lis 2025

Pracodawcy (w tym BCC) krytycznie wypowiadają się o konsultacjach nad projektem nowelizacji ustawy o PIP, ze względu na brak udostępnienia do analiz ostatniej wersji, z której wynika, że: ograniczono okres, za jaki może zostać wydana decyzja stwierdzająca ustalenie stosunku pracy, do trzech lat wstecz; wskazano także, że rygor natychmiastowej wykonalności decyzji będzie mógł zostać uchylony przez Głównego Inspektora Pracy lub sąd; resort pracy zapowiedział również wprowadzenie możliwości odpowiedzialności odszkodowawczej za błędne decyzje.
Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2026 roku? 30 listopada to ważna data w firmach
16 lis 2025

O tym kto w 2026 roku będzie płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia chorobowego decyduje liczba osób zgłoszonych na dzień 30 listopada roku 2025. Wynika to z przepisów tzw. ustawy zasiłkowej.
2 dni wolnego ponad ustawową pulę urlopową. Dla kogo bonusowe 2 dni wolne w 2026 roku?
15 lis 2025

W 2026 roku, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy zyskają dwa dodatkowe dni wolne, ponieważ dwa święta państwowe wypadną w sobotę. Otrzymanie tych rekompensat nastąpi jednak dopiero w drugiej połowie tego roku kalendarzowego.
Czy 1 sierpnia stanie się dniem wolnym od pracy? Sejmowa komisja zabiera głos
14 lis 2025

Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. Choć od jego wybuchu minęło już ponad osiem dekad, pamięć o walczących i ofiarach nadal żyje, a coroczne obchody 1 sierpnia mają szczególny i uroczysty charakter. Teraz pojawiła się szansa, by ta data została uznana za dzień ustawowo wolny od pracy. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji skierowała w tej sprawie oficjalny dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

REKLAMA

Usuną to święto z dni wolnych od pracy??? Do rządu trafił zaskakujący dezyderat na skutek petycji o wykreślenie tego dnia wolnego - co to oznacza?
16 lis 2025

Dyskusja o dniach wolnych od pracy w Polsce zazwyczaj dotyczy dodawania nowych dat do kalendarza – dość wspomnieć niedawne debaty o wolnej Wigilii (z sukcesem) czy Wielkim Piątku. Tym razem jednak na biurko minister trafił dokument idący w zupełnie innym kierunku. Chodzi o "porządkowanie" prawa, które w teorii nie powinno nic zmienić w życiu przeciętnego Kowalskiego, ale w praktyce budzi szereg wątpliwości prawnych, od Kodeksu pracy po relacje z Kościołem Katolickim. Autorzy petycji domagają się bowiem usunięcia jednego święta z katalogu dni wolnych od pracy. Jakie będą tego skutki?
Kiedy zachodzi wyłączenie ochrony przedemerytalnej? Jeden ważny przepis - czy go znasz?
14 lis 2025

Kiedy zachodzi wyłączenie ochrony przedemerytalnej? Jeden ważny przepis - czy go znasz? Przepis znosi szczególną ochronę przed wypowiedzeniem w przypadku pracowników w wieku przedemerytalnym. Pracodawca może więc wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi nawet jeżeli brakuje dosłownie kilku lat czy nawet kilku miesięcy lub dni do emerytury.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA