Mental Health Summit 2025: pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Trwają zapisy

Mental Health Summit 2025 odbędzie się 28 listopada 2025 r. online. To pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Infor.pl objął wydarzenie patronatem medialnym. Trwają zapisy.

Mental Health Summit 2025: pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy

28 listopada 2025 roku odbędzie się Mental Health Summit 2025 - bezpłatne, ogólnopolskie wydarzenie online poświęcone tematowi zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Wydarzenie organizuje Human Power i zgromadzi ekspertów z obszaru psychologii, medycyny, HR i biznesu, by rozmawiać o tym, jak zabezpieczać sytuacje kryzysowe w miejscu pracy oraz jak budować odporność psychiczną i systemowe podejście do zdrowia mentalnego w organizacjach.

REKLAMA

REKLAMA

W świecie, w którym szybkość zmian, presja wyników i nieustanne przeciążenie stały się codziennością, zdrowie psychiczne przestaje być tematem pobocznym staje się fundamentem efektywności i przywództwa odpornego na kryzysy.

Z danych ZUS za 2024 rok wynika, że liczba dni zwolnienia lekarskiego w Polsce z powodu zaburzeń psychicznych i zachowań wzrosła o 16,2% - do 30,3 mln dni, w porównaniu z 26,1 mln w 2023 roku. (źródło: WBJ.pl, dane ZUS 2024). Łącznie wystawiono 1,6 mln zaświadczeń lekarskich dotyczących zaburzeń psychicznych, co oznacza wzrost o 13,8% r/r (źródło: Ground News, dane ZUS 2024).

Ważne Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prognozuje, że do 2030 r. depresja stanie się najczęściej występującą chorobą na świecie (źródło: WHO, World Mental Health Report).

- Tworząc to wydarzenie mamy jasny cel - stworzenie przestrzeni, w której (w końcu) pracodawcy, liderzy, menedżerowie i HR mogą poznać mechanizmy działania kryzysów psychicznych w organizacjach oraz skuteczne narzędzia do ich wczesnego zabezpieczenia i reagowania, zanim problem eskaluje. Zapraszamy również pracowników, którzy chcą poznać standardy, jakich mogą oczekiwać od swoich organizacji - w oparciu o trendy, które są skuteczne, a nie tylko modne. Mental Health Summit to miejsce, gdzie trwają rozmowy bez tabu, ale z nadzieją na realną zmianę – mówi Małgorzata Czernecka, psycholożka, CEO Human Power i Dyrektor Programowa Summitu.

REKLAMA

Mental_Health_Summit_2025 Mental Health Summit 2025 - bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w pracy Źródło zewnętrzne

Tematy i eksperci

W programie przewidziano 8 prelekcji, 1 panel dyskusyjny i ponad 6 godzin merytorycznych wystąpień. Wydarzenie odbędzie się w formule online. Wystąpią naukowcy, lekarze, psycholodzy i liderzy biznesu, którzy przedstawią praktyczne podejście do budowania odporności psychicznej w miejscu pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na scenie pojawią się m.in.:

Małgorzata Czernecka - psycholożka, ekspertka wellbeing i zarządzania mental health, CEO Human Power, przewodnicząca Rady Programowej MHS

Ewa Ambroziak - Ekspertka Mental Health, wypalenia zawodowego i pomocy psychologicznej, Human Power

dr Ewa Wojtyna - psychiatra, profesor Uniwersytetu Śląskiego

lek. Kamil Kornicki - lekarz medycyny, ekspert w obszarze longevity i zdrowej produktywności, współzałożyciel Senare - Centrum Medycyny Snu.

dr Ewa Chojnowska - dietetyczka kliniczna związana z Akademią Dietetyki

Monika Stołowska - HR Director w Deloitte

Wśród tematów m.in.:

Modne vs skuteczne. Co naprawdę działa w obszarze mental health w firmach

Co robimy w ukryciu. Wstydliwe fakty o zdrowiu psychicznym w pracy

Lider na kozetce u psychiatry, czyli kiedy „dużo” znaczy „za dużo”. O walce z przeciążeniem lidera.

Longevity produktywności. Sekrety zdrowej wydajności okiem lekarza

Dieta vs zdrowie psychiczne - co podpowiada Ci Twoje ciało, a czego nie chcesz słuchać?

Nie stracimy pracy, tylko przestaniemy być potrzebni. Jak radzić sobie z lękiem przed AI

Zarządzanie mental health w organizacji. Case study na przykladzie Deloitte - Odporność psychiczna w czasach zmian i kryzysów. Jak przygotować się na nieznane

Panel dyskusyjny: „Wydajność i mental health w organizacjach - co naprawdę działa?” Dyskusja poświęcona będzie realnym strategiom zapobiegania wypaleniu, tworzeniu kultury wsparcia i reagowaniu na kryzysy zanim przerodzą się w problemy systemowe.

Dla kogo jest to wydarzenie?

Konferencja skierowana jest do:

liderów i menedżerów , którzy chcą wiedzieć, jak reagować w sytuacjach kryzysowych

, którzy chcą wiedzieć, jak reagować w sytuacjach kryzysowych działów HR i wellbeing , które poszukują praktycznych narzędzi do wspierania zespołów,

, które poszukują praktycznych narzędzi do wspierania zespołów, pracowników, którzy chcą poznać najlepsze standardy i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Ważne Według badania EZOP II, co czwarty dorosły Polak doświadcza zaburzeń zdrowia psychicznego, a niemal 70% menedżerów przyznaje, że czuje się nieprzygotowanych do reagowania na kryzysy emocjonalne w swoich zespołach (źródło: EZOP II 2024).

Bezpłatna konferencja - rejestracja trwa

Data: 28 listopada 2025 roku Godzina: 9:00-15:30 Forma: online Udział: bezpłatny (po wcześniejszej rejestracji)

Rejestracja i agenda: www.mentalhealthsummit.pl