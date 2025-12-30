REKLAMA

Zwolnienia grupowe w Agorze. Do końca lutego 2026 r. pracę straci aż do 166 pracowników

Zwolnienia grupowe w Agorze. Do końca lutego 2026 r. pracę straci aż do 166 pracowników

30 grudnia 2025, 13:03
agora zwolnienia grupowe 2026
Agora - zwolnienia grupowe na początku 2026 roku
Shutterstock

Agora zapowiada zwolnienia grupowe na początku nowego roku. W ramach restrukturyzacji ma dojść do zwolnienia aż do 166 pracowników. To 6,56% wszystkich zatrudnionych w Grupie Kapitałowej. Pracę stracą pracownicy Wyborczej, Gazety.pl, Eurozet Consulting i Agory.

Zwolnienia grupowe w Agorze 2026

Jak podała Agora, zarządy spółek zależnych: Wyborcza, Gazeta.pl oraz Eurozet Consulting podjęły uchwały o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych i o rozpoczęciu konsultacji ze związkiem zawodowym działającym w tych spółkach.

Zwolnienia do końca lutego 2026 r. - Agora

  • Zamiarem zarządu Wyborczej jest zwolnienie do końca lutego 2026 r. 60 pracowników zatrudnionych w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji. Stanowi to prawie 13,5 proc. wszystkich zatrudnionych w tej spółce.
  • Także do końca lutego 2026 r. zarząd Gazeta.pl planuje zwolnić do 63 zatrudnionych w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji, co stanowi ponad jedną czwartą wszystkich zatrudnionych.
  • Z kolei zarząd Eurozet Consulting także do końca lutego 2026 r. zamierza zwolnić do 13 zatrudnionych w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji, co stanowi ponad 20 proc. wszystkich zatrudnionych.

Przyczyna zwolnień grupowych w Agorze w 2026 r.

Według Agory przyczyną zwolnień grupowych jest „transformacja obszaru cyfrowej działalności Grupy Kapitałowej Agora, która w obecnym modelu funkcjonowania nie jest efektywna”. W celu dostosowania się do realiów rynkowych oraz możliwości finansowych Grupy Kapitałowej Agora została podjęta decyzja o likwidacji części stanowisk pracy, likwidacji stanowisk o powielającym się zakresie obowiązków oraz automatyzacji wybranych procesów, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na pracę - uzasadniła spółka.

Dodatkowo restrukturyzacja zatrudnienia w Grupie Kapitałowej obejmie również spółkę Agora, która zamierza zwolnić do 20 pracowników w obszarach wsparcia biznesowego i operacyjnego, oraz Grupę Radiową Agory i Eurozet, w których zwolnienia obejmą do 10 osób w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji. Jak podkreśliła Agora, w tych spółkach restrukturyzacja nie będzie miała charakteru zwolnień grupowych z uwagi na liczbę osób objętych restrukturyzacją, która nie przekracza progów określonych w ustawie.

W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. Agora osiągnęła prawie 1,1 mld zł przychodu - o 6,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Zysk EBITDA w tym okresie wyniósł 176,8 mln zł, a EBIT 41,1 mln zł. Obydwa wskaźniki odnotowały poprawę w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. - odpowiednio o 16,1 i o 83,5 proc. Strata netto wyniosła 16 mln zł, natomiast strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 19,0 mln zł, wobec 24,4 mln zł straty przed rokiem.

Grupa Agora to spółka giełdowa, jedna z największych grup mediowych w kraju, do której należy 9 stacji radiowych, w tym Radio Zet, Radio Tok FM, Antyradio i Radio Złote Przeboje. W skład grupy wchodzi również dziennik „Gazeta Wyborcza” i serwis Wyborcza.pl oraz portal Gazeta.pl. Grupa Agora ma w swoim portfolio również sieć kin Helios, firmę Next Film zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów, firmę reklamową AMS oraz Wydawnictwo Agora specjalizujące się w wydawaniu książek.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: PAP
Kadry
PPK: zaległa dopłata roczna za 2025 r. przysługuje tylko na wniosek uczestnika. Wypłata do 15 kwietnia 2026 r.
30 gru 2025

Komu w PPK przysługuje dopłata roczna za 2025 r. w wysokości 240 zł? Powinna zostać wypłacona do 15 kwietnia 2026 r. Kiedy uczestnik PPK musi złożyć wniosek o dopłatę? Okazuje się, że dotyczy to zaległej dopłaty rocznej.

5 pytań prezesa do dyrektora HR na początku 2026 r.
30 gru 2025

Jakie 5 strategicznych pytań każdy prezes powinien zadać swojemu dyrektorowi HR na początku 2026 roku? Szybko zmieniający się rynek pracy wymaga planowania, elastyczności i odpowiedniej komunikacji na linii prezes - dyrektor HR. Odpowiednia rozmowa i umiejętnie postawione pytanie sprawdzają faktyczną gotowość organizacji na nadchodzące zmiany.
Zwolnienia grupowe w Agorze. Do końca lutego 2026 r. pracę straci aż do 166 pracowników
30 gru 2025

Agora zapowiada zwolnienia grupowe na początku nowego roku. W ramach restrukturyzacji ma dojść do zwolnienia aż do 166 pracowników. To 6,56% wszystkich zatrudnionych w Grupie Kapitałowej. Pracę stracą pracownicy Wyborczej, Gazety.pl, Eurozet Consulting i Agory.
Podwyżki dla pracowników Lidla w 2026 r. i nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu?
30 gru 2025

Lidl zapowiada podwyżki dla pracowników w 2026 r. Sieć sklepów planuje tworzyć również nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu jako pracownik sklepu, pracownik w centrum dystrybucyjnym i menedżer sklepu?

eZUS dla płatników składek od stycznia 2026 r. Komunikacja z ZUS będzie uproszczona
30 gru 2025

W drugiej połowie stycznia 2026 r. wchodzi nowe konto płatnika składek ZUS. eZUS zastąpi PUE ZUS. Komunikacja z ZUS zostanie uproszczona. Co jeszcze się zmieni?
Bezrobocie w Polsce - GUS ogłasza dane za listopad 2025, MRPiPS chwali się wynikiem
30 gru 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chwali się sukcesem i publikuje komunikat za danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Bezrobocie rejestrowane w Polsce w listopadzie 2025 okazało się być na poziomie korzystniejszym, niż przewidywania resortu pracy. Czy to powód do radości?
Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Kiedy zaczyna się Wielki Post?
29 gru 2025

Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Jaka jest data świąt katolickich, a jaka prawosławnych? Kiedy zaczyna się Wielki Post, a więc jest Środa Popielcowa? Oto kalendarz świąt wielkanocnych w 2026 r.
Styczeń 2026: dni wolne, godziny pracy
29 gru 2025

Styczeń 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy w pierwszym miesiącu roku. Kalendarz stycznia 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jak Nowy Rok i Święto Trzech Króli wypadają w tym roku?

Kontrola pracowników na obecność alkoholu. Jak wdrożyć przepisy wewnętrzne?
29 gru 2025

Pracodawca, który spełnia określone warunki może wdrożyć system kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Wymaga to przygotowania odpowiednich przepisów zakładowych i polityki informacyjnej. Jak to zrobić? Kto może podlegać kontroli?
Styczeń 2026: kalendarz do druku (PDF)
29 gru 2025

Styczeń 2026: darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Styczeń 2026 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w pierwszym miesiącu roku? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
