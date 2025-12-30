Zwolnienia grupowe w Agorze. Do końca lutego 2026 r. pracę straci aż do 166 pracowników

Agora zapowiada zwolnienia grupowe na początku nowego roku. W ramach restrukturyzacji ma dojść do zwolnienia aż do 166 pracowników. To 6,56% wszystkich zatrudnionych w Grupie Kapitałowej. Pracę stracą pracownicy Wyborczej, Gazety.pl, Eurozet Consulting i Agory.

Zwolnienia grupowe w Agorze 2026

Jak podała Agora, zarządy spółek zależnych: Wyborcza, Gazeta.pl oraz Eurozet Consulting podjęły uchwały o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych i o rozpoczęciu konsultacji ze związkiem zawodowym działającym w tych spółkach.

Zwolnienia do końca lutego 2026 r. - Agora

Zamiarem zarządu Wyborczej jest zwolnienie do końca lutego 2026 r. 60 pracowników zatrudnionych w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji. Stanowi to prawie 13,5 proc. wszystkich zatrudnionych w tej spółce.

Także do końca lutego 2026 r. zarząd Gazeta.pl planuje zwolnić do 63 zatrudnionych w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji , co stanowi ponad jedną czwartą wszystkich zatrudnionych.

planuje , co stanowi ponad jedną czwartą wszystkich zatrudnionych. Z kolei zarząd Eurozet Consulting także do końca lutego 2026 r. zamierza zwolnić do 13 zatrudnionych w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji, co stanowi ponad 20 proc. wszystkich zatrudnionych.

Przyczyna zwolnień grupowych w Agorze w 2026 r.

Według Agory przyczyną zwolnień grupowych jest „transformacja obszaru cyfrowej działalności Grupy Kapitałowej Agora, która w obecnym modelu funkcjonowania nie jest efektywna”. W celu dostosowania się do realiów rynkowych oraz możliwości finansowych Grupy Kapitałowej Agora została podjęta decyzja o likwidacji części stanowisk pracy, likwidacji stanowisk o powielającym się zakresie obowiązków oraz automatyzacji wybranych procesów, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na pracę - uzasadniła spółka.

Dodatkowo restrukturyzacja zatrudnienia w Grupie Kapitałowej obejmie również spółkę Agora, która zamierza zwolnić do 20 pracowników w obszarach wsparcia biznesowego i operacyjnego, oraz Grupę Radiową Agory i Eurozet, w których zwolnienia obejmą do 10 osób w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji. Jak podkreśliła Agora, w tych spółkach restrukturyzacja nie będzie miała charakteru zwolnień grupowych z uwagi na liczbę osób objętych restrukturyzacją, która nie przekracza progów określonych w ustawie.

W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. Agora osiągnęła prawie 1,1 mld zł przychodu - o 6,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Zysk EBITDA w tym okresie wyniósł 176,8 mln zł, a EBIT 41,1 mln zł. Obydwa wskaźniki odnotowały poprawę w stosunku do analogicznego okresu 2024 r. - odpowiednio o 16,1 i o 83,5 proc. Strata netto wyniosła 16 mln zł, natomiast strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 19,0 mln zł, wobec 24,4 mln zł straty przed rokiem.

Grupa Agora to spółka giełdowa, jedna z największych grup mediowych w kraju, do której należy 9 stacji radiowych, w tym Radio Zet, Radio Tok FM, Antyradio i Radio Złote Przeboje. W skład grupy wchodzi również dziennik „Gazeta Wyborcza” i serwis Wyborcza.pl oraz portal Gazeta.pl. Grupa Agora ma w swoim portfolio również sieć kin Helios, firmę Next Film zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów, firmę reklamową AMS oraz Wydawnictwo Agora specjalizujące się w wydawaniu książek.

