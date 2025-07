Sprawdź, którym liderem jesteś: kontroler, terapeuta, mesjasz, eko-lider [Zarządzanie]

rozwiń >

4 typy liderów w firmie

Czy jesteś kontrolerem, terapeutą, mesjaszem… a może liderem eko-przyszłości? Twój styl przywództwa wpływa nie tylko na wyniki firmy, ale też na atmosferę w zespole, zaangażowanie pracowników i zdolność adaptacji do zmian w biznesie. Dr Simon Western wyróżnia cztery typy przywództwa, które działają w firmach, lecz tylko jeden w pełni odpowiada na wyzwania XXI wieku.

Wiele współczesnych organizacji nadal opiera się na przestarzałych modelach przywództwa. Style te są już jednak niewystarczające w dzisiejszych realiach. Obecnie pracownicy oczekują od lidera czegoś więcej niż tylko delegowania zadań i rozliczania z wyników – chcą współpracy, dialogu i zaufania zamiast nadzoru. Pierwszym krokiem do zostania liderem przyszłości jest rozpoznanie swojego typu przywództwa. Sprawdź, który z czterech stylów najlepiej odzwierciedla Twój sposób działania i jakie niesie ze sobą korzyści oraz wyzwania.

Kontroler czyli lider ery przemysłowej

To styl przywództwa, który narodził się na początku XX wieku – w erze industrialnej. Dynamicznie rozwijający się świat potrzebował wówczas liderów, którzy analizowaliby dane, kontrolowali procesy i precyzyjnie planowali działania. Podejście to sprawdza się w organizacjach, gdzie ważna jest powtarzalność i dokładność. Daje też solidne podłoże analityczne, które pozwala firmie przetrwać trudny czas. Niestety, ma ono również swoje minusy. Lider – kontroler może zbyt mocno dominować nad swoimi pracownikami, co demotywuje i prowadzi do ograniczania ich kreatywności oraz samodzielności. Negatywne skutki mogą dotknąć także samego przywódcy. Przyjęcie dużej liczby obowiązków i drobiazgowe sprawdzanie wszystkiego prowadzi czasami do przeciążenia i wypalenia.

Jesteś kontrolerem, jeśli koncentrujesz się na efektywności i wydajności, wyznaczasz i monitorujesz cele oraz optymalizujesz procesy, nadzorujesz kompetencje pracowników, jakość narzędzi i technologii, przykładasz dużą wagę do struktur i procedur – tworzysz jasne role oraz hierarchie w zespole.

Terapeuta czyli lider dobrostanu

Ten powstały w latach 60. XX wieku styl przywództwa był odpowiedzią na powojenną potrzebę bezpieczeństwa oraz stabilności. Coraz większy wpływ na motywację zaczęły mieć wówczas atmosfera w pracy i relacje międzyludzkie, dlatego liderzy skoncentrowali się na rozwoju kompetencji miękkich. Uczyli się rozumienia pracowników jako jednostek, poznawali ich motywacje, wspierali w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Troska o satysfakcję pracownika miała bezpośrednio przekładać się na jego lojalność i produktywność.

Jesteś jednym z liderów – terapeutów, jeśli w kontaktach z pracownikami kierujesz się empatią i troską, zawsze masz dla nich czas, wspierasz ich w rozwoju zawodowym i osobistym, budujesz atmosferę bezpieczeństwa i komfortu, w której czują się docenieni i rozumiani.

- Choć na pierwszy rzut oka terapeuta wydaje się być liderem idealnym, nie zawsze sprawdza się on we współczesnym świecie – mówi Dagmara Kołodziejczyk z Together Consulting, ekspertka w dziedzinie przywództwa, strategii HR i transformacji kultury organizacyjnej, a także jedyna w Polsce akredytowana trenerka Eko-przywództwa. – Bywa, że terapeuci koncentrują się przede wszystkim na dobrostanie pracowników, zapominając o strategii oraz celach biznesowych. Czasami unikają też trudnych decyzji – nie wyciągają konsekwencji, tolerują błędy pracowników, co negatywnie wpływa na całą organizację. Problemem bywa także zbyt opiekuńcze podejście, które może osłabiać samodzielność członków zespołu. Wiedzą oni, że zawsze mogą liczyć na swojego przełożonego, bywa więc, że nie biorą odpowiedzialności za trudniejsze działania, a jedynie czekają na podpowiedź od szefa – wyjaśnia ekspertka.

Dodatkowo lider – terapeuta koncentruje się na najbliższym sobie otoczeniu, swoim zespole, co oznacza, że wzmacnia silosowość organizacji. Utrudnia to budowanie współodpowiedzialności za realizację celów biznesowych.

Mesjasz czyli lider wizji

Kolejny ze stylów przywództwa czerpie z tradycji kapitalizmu lat 80. oraz kultury Dalekiego Wschodu. Lider – mesjasz to postać charyzmatyczna, która zjednuje sobie ludzi dzięki swojej wizji i determinacji. Są to osoby wymykające się wszelkim szablonom – inspirujące, wprowadzające nowe rozwiązania, realizujące własne wizje, nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi czy zasadom. Niestety bywa, że taki lider przejmuje kontrolę nad narracją w organizacji, przypisuje sobie cudze sukcesy, a jego działania nie są spójne z obietnicami. Dodatkowo w silnie zhierarchizowanej firmie prowadzonej przez mesjasza brak miejsca na indywidualizm pracowników.

Jesteś liderem - mesjaszem, jeśli posiadasz jasną wizję działania, wyznaczasz ambitne cele oraz masz charyzmatyczną osobowość: przyciągasz uwagę i budzisz emocje. Kreujesz silną kulturę organizacyjną: budujesz lojalność zespołu wokół określonych wartości, zasad i celów, nawet przy jednoczesnej marginalizacji tych, którzy myślą inaczej.

Eko-lider czyli lider na miarę naszych czasów

Jak w każdej dziedzinie, także w przywództwie warto szukać złotego środka. Jest nim Eko-przywództwo – podejście autorstwa dr. Simona Westerna, łączące zalety wcześniej opisanych stylów. Zakłada ono, że Eko-liderzy to ci, którzy dynamicznie reagują zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne organizacji, zaspokajając jednocześnie wymagania biznesowe oraz społeczne.

- Eko-przywództwo polega na szerokim spojrzeniu na rozwój organizacji oraz uwzględnianiu wielu perspektyw, m.in. rynku globalnego, lokalnego, technologii, ale także perspektywy pracowników i samego lidera – tłumaczy Dagmara Kołodziejczyk. – Podejście to cechuje się również przywództwem rozproszonym – każdy w zespole może być liderem swojego obszaru. Ważną cechą jest też adaptacyjność, czyli kluczowa w dzisiejszym świecie zdolność do reagowania na zmiany. W centrum tego stylu znajdują się wartości takie jak współodpowiedzialność i etyka – dodaje ekspertka.

Eko-lider buduje w swoim zespole zaufanie i długofalowe relacje, dzięki czemu pracownicy czują, że są ważną częścią firmy, a nie jedynie pionkami w biznesowej grze. Tacy przywódcy nie działają dla własnej sławy i uznania, ale współodpowiedzialnie i etycznie na rzecz biznesu. Zależy im na celach biznesowych, ale jednocześnie empatycznie reagują na potrzeby ludzi, ponieważ rozumieją, że tylko jednostka w dobrostanie może działać efektywnie.

Jakim liderem jesteś? Podsumowanie

Jeśli do tej pory działałeś jak kontroler, terapeuta lub mesjasz, nie oznacza to, że byłeś złym przywódcą! Pamiętaj jednak, że zawsze możesz wprowadzić do swojej organizacji nowe podejście. Bycie Eko-liderem nie oznacza rezygnacji z dotychczasowych kompetencji, lecz wykorzystanie ich w taki sposób, by odpowiadały na potrzeby współczesnego biznesu.

