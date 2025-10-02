REKLAMA

Strona główna » Kadry » HRM » Komunikacja » Nastroje na rynku pracy 2025: widoczna różnica między dyrektorem a stażystą. Osoby w wieku 25-34 lat najbardziej zestresowane i wypalone

Nastroje na rynku pracy 2025: widoczna różnica między dyrektorem a stażystą. Osoby w wieku 25-34 lat najbardziej zestresowane i wypalone

02 października 2025, 09:54
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
indeks nastrojów zawodowych nastroje w pracy zadowolenie z pracy stres
Indeks Nastrojów Zawodowych: nastroje w pracy, zadowolenie z pracy, stres w pracy
Nastroje na rynku pracy w 2025 roku ukazuje Indeks Nastrojów Zawodowych przygotowany przez Pracuj.pl w ramach kampanii "Znajdź swoich ludzi". Widoczna jest różnica między dyrektorem a stażystą, m.in. w zadowoleniu z pracy i zachowywaniu balansu między życiem prywatnym i zawodowym. Natomiast osoby w wieku 25-34 lat są najbardziej zestresowane i wypalone.

Indeks Nastrojów Zawodowych 2025

Choć Polacy zazwyczaj dobrze dogadują się ze swoimi współpracownikami, to jednak tylko nieco ponad połowa z nas czerpie prawdziwą satysfakcję z tego, co robi zawodowo. Pokazują to wyniki "Indeksu Nastrojów Zawodowych", przygotowanego przez Pracuj.pl w ramach nowej kampanii "Znajdź swoich ludzi". Okazuje się, że dobre relacje w zespole są naszą mocną stroną, a co ciekawe – im jesteśmy starsi i mamy więcej doświadczenia, tym bardziej je doceniamy. Z drugiej strony, dla wielu osób, zwłaszcza tych młodszych, dużym problemem pozostaje stres i wypalenie zawodowe, które dotyka zarówno menedżerów, jak i pracowników niższych szczebli.

Wyniki:

  • 64% Polaków uważa, że pracuje z ciekawymi ludźmi.
  • 57% badanych jest zadowolonych ze swojej obecnej pracy.
  • Tylko 4 na 10 osób (39%) czuje satysfakcję z tego, jak rozwija się ich kariera.
  • Swój poziom stresu w pracy oceniamy średnio na 3,1 w 5-stopniowej skali.
  • Poziom wypalenia zawodowego oceniamy niewiele niżej – na 2,9.

Relacje w pracy mają znaczenie

Badanie, w którym wzięło udział ponad 2000 Polaków w wieku od 18 do 65 lat, pokazuje, że relacje w pracy to jeden z jaśniejszych punktów naszej zawodowej rzeczywistości. Zadowolenie z kontaktów ze współpracownikami oceniamy średnio na 6,7 w dziesięciostopniowej skali, a aż 60% z nas ocenia je wysoko. Co więcej, 64% Polaków twierdzi, że ma na co dzień do czynienia z ciekawymi ludźmi. To buduje trwałe więzi – w trakcie całej swojej kariery poznajemy w pracy średnio dwóch przyjaciół. Co ciekawe, relacje te najwyżej oceniają najmłodsi i najstarsi pracownicy, co pokazuje, że są one ważne na każdym etapie zawodowej drogi.

współpracownicy

Źródło: Badanie Pracuj.pl, n=2029, lipiec 2025

Pracuj.pl

Miejsce pracy to dla nas coś więcej niż tylko źródło dochodu. To przestrzeń, w której budujemy wartościowe, często wieloletnie relacje. Okazuje się, że w świecie spotkań online i pracy zdalnej wciąż cenimy sobie bezpośredni kontakt i dobrą atmosferę w zespole. To właśnie ludzie sprawiają, że chce nam się przychodzić do biura i angażować w powierzone zadania. Badanie pokazuje, że takie relacje mogą być ważnym czynnikiem kształtowania szczęścia i dobrostanu w pracy, nawet jeśli nie wszystkie inne aspekty swojej kariery oceniamy równie pozytywnie. Dlatego tak ważne jest, by wspierać budowę relacji w zespole. Należy to robić nie tylko przez duże wydarzenia, takie jak choćby wyjazdy integracyjne, ale też trudniejsze, bardziej głębokie działania, budujące realną empatyczną kulturę firmową. Warto o tym pamiętać. – mówi Agata Grzejda, Ekspertka komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj.

Zadowolenie z pracy - różnica między stażystą a dyrektorem

Mimo że lubimy swoich kolegów i koleżanki z pracy, ogólne zadowolenie z życia zawodowego Polaków jest co najwyżej średnie. Wysoką satysfakcję z obecnego zajęcia deklaruje 57% badanych, co daje średnią ocenę 6,0 na 10. Jeszcze słabiej oceniamy całą dotychczasową karierę – tutaj średnia wynosi zaledwie 5,7 na 10. Dane pokazują jasną zależność: zadowolenie rośnie wraz z wiekiem i pozycją w firmie. Różnica w ocenie kariery między stażystą (średnia 4,7) a dyrektorem (średnia 7,0) jest więc ogromna. Potwierdza to zresztą wiele badań społecznych – osoby zbliżające się do emerytury łagodniej patrzą na swoje życie. Z kolei ludzie na starcie kariery mierzą się z różnorodnymi wyzwaniami i dopiero walczą o swoją pozycję.

Zadowolenie z pracy

Źródło: Badanie Pracuj.pl, n=2029, lipiec 2025

Pracuj.pl

Satysfakcja zawodowa jest czymś, na co pracuje się latami. Młodzi ludzie często dopiero szukają swojej drogi, co wiąże się z większą niepewnością i niższym zadowoleniem. Z kolei najstarsi pracownicy, także Ci o mniej imponujących karierach, mają często większy dystans do wyścigu zawodowego. Zależność satysfakcji od zajmowanego stanowiska jest bardziej oczywista. Wyższe zarobki, poczucie sprawczości i realnego wpływu zwiększają zadowolenie z pracy. Nasze badanie pokazuje jednak też, że ta odpowiedzialność zwiększa napięcia i ryzyko przeciążenia To sygnał dla pracodawców, by tworzyć klarowne ścieżki rozwoju, które pokażą pracownikom, że ich wysiłek ma sens i przyniesie efekty w przyszłości. Jednocześnie jednak muszą pamiętać o tym, by rozwijać programy wspierające dbałość o dobrostan psychiczny. – ocenia Anna Goreń, Ekspertka rynku pracy z Pracuj.pl.

Pracownicy w wieku 25-34 lata najbardziej zestresowani i wypaleni

"Indeks Nastrojów Zawodowych" pokazuje też, z jakimi problemami się mierzymy. Największym wyzwaniem jest dla nas poczucie odpowiedzialności w pracy, które generuje dodatkowe napięcie (średnia 3,4 w skali do 5). Wysoko oceniamy też trudności w łapaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym (3,2) oraz sam poziom stresu (3,1). Z tymi problemami najczęściej borykają się osoby w wieku 25-34 lata. Patrząc na stanowiska, to menedżerowie odczuwają najwięcej stresu (3,3) i wypalenia (3,1). Co ciekawe, na podobnym, ale niższym poziomie wypalenia (2,9) są zarówno stażyści, jak i dyrektorzy.

Work-life balance zachowuje dyrektor, a stażysta ma problem

Z kolei jeśli chodzi o work-life balance, to dyrektorzy radzą sobie najlepiej (3,4), a stażyści najgorzej (3,1), co może sugerować, że umiejętność oddzielania pracy od domu przychodzi z czasem.

Najbardziej stresujące branże

Dane pokazują, że najbardziej stresujące branże to prawo (średnia stresu 3,4), HR i obsługa klienta (po 3,3). Z kolei na największe przebodźcowanie (nadmiar bodźców) narzekają pracownicy gastronomii (3,6) oraz prawnicy (3,3).

stres branże

Źródło: Badanie Pracuj.pl, n=2029, lipiec 2025

Pracuj.pl

przebodźcowanie branże

Źródło: Badanie Pracuj.pl, n=2029, lipiec 2025

Pracuj.pl

Pokolenie, które jest obecnie jednym z motorów napędowych rynku, płaci za to wysoką cenę. Młodzi profesjonaliści mierzą się z ogromną presją, by szybko osiągnąć sukces, co w połączeniu z dużą odpowiedzialnością prowadzi do przeciążenia. Warto również zauważyć, co łączy wskazane w analizie, najbardziej obciążające branże. Wspólnym mianownikiem dla sektorów takich jak prawo, HR, gastronomia, edukacja czy obsługa klienta jest nieustanna i wymagająca praca z ludźmi. Intensywny kontakt z klientem, uczniem czy interesariuszem generuje dodatkową warstwę presji emocjonalnej, która w połączeniu z ambicjami młodego pokolenia tworzy duże wyzwanie dla dobrostanu psychicznego. – komentuje Anna Goreń.

Nastroje na rynku pracy zależą od wieku i etapu kariery

Wyniki „Indeksu Nastrojów Zawodowych” malują ciekawy obraz polskiego rynku pracy. Z jednej strony, w pracy tworzymy naprawdę mocne i cenne relacje, które są podstawą naszej codzienności. Z drugiej jednak, zadowolenie z kariery wciąż jest przeciętne i mocno zależy od naszego wieku i stanowiska. Coraz większym problemem, szczególnie dla młodych, staje się stres, wypalenie i kłopoty ze znalezieniem balansu między pracą a domem. To ważny sygnał dla pracodawców – trzeba inwestować nie tylko w szkolenia, ale też w dbanie o dobre samopoczucie swoich pracowników.

Pracuj.pl
Źródło: INFOR
