REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » 2 trendy rynku pracy w 2026 r. Do czego muszą przyzwyczaić się pracownicy i działy HR?

2 trendy rynku pracy w 2026 r. Do czego muszą przyzwyczaić się pracownicy i działy HR?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 grudnia 2025, 12:40
rynek pracy 2026 człowiek sztuczna inteligencja baby boomers
2 trendy rynku pracy w 2026 r. Do czego muszą przyzwyczaić się pracownicy i działy HR?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jakie są podstawowe dwa trendy rynku pracy w 2026 r.? Do czego muszą przyzwyczaić się pracownicy i działy HR? Okazuje się, że właśnie z tych powodów trzeba na nowo zdefiniować metody przyciągania najlepszych talentów.

2 trendy rynku pracy 2026

W 2026 roku polskie przedsiębiorstwa będą działać w warunkach permanentnej transformacji, napędzanej przez dwa kluczowe wektory: zmiany demograficzne oraz rewolucję technologiczną. Działy HR muszą na nowo zdefiniować metody przyciągania najlepszych talentów. Sytuację komplikuje fakt, że sztuczna inteligencja na dobre zagościła na stanowiskach pracy, zmuszając zespoły do adaptacji do nowych modeli współpracy na linii człowiek–maszyna. Rynek pracy musi więc przystosować się do dwóch wielkich, choć zupełnie różnych trendów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Pokolenie baby boomers z kluczową rolą na rynku pracy

Dojrzałość zawodowa staje się jedną przewag konkurencyjnych, choć wciąż bywa niedoceniana. Pracownicy z pokolenia baby boomers łączą w sobie doświadczenie, wypracowaną mądrość zawodową oraz lojalność, które trudno zastąpić młodszymi talentami. Za nimi przemawia też demografia. W sytuacji, kiedy więcej osób znika z rynku pracy niż na niego wchodzi, a silversi wciąż czują się w pełni sił, stają się oni bardzo liczną i coraz bardziej atrakcyjną grupą z punktu widzenia pracodawców. Zmienia się także ich styl życia. Według CBOS, dziś 66 proc. osób w wieku ponad 60 lat korzysta z Internetu i obsługuje komputer, podczas gdy jeszcze 10 lat temu było to zaledwie 30 proc.1 Jak wylicza GUS, 1 na 7 emerytów w Polsce nadal pracuje2, a sądząc po deklaracjach silversów – ta liczba będzie rosła.

Sztuczna inteligencja i człowiek - jak to pogodzić?

Sztuczna inteligencja zmienia nasze środowisko pracy i nas samych. Potwierdzają to badania ADP przeprowadzane co miesiąc w USA na 30 tysiącach pracowników. Osoby, które mają w pracy codzienną styczność z AI, zdają się już myśleć inaczej o sobie i swoich kompetencjach, a to zwiększa gotowość do zmiany pracodawcy. Myśli o tym aż 30 proc. takich pracowników, w porównaniu do 13 proc. osób, które w pracy nigdy nie korzystają ze sztucznej inteligencji. Kolejnym obszarem, na który pracodawcy powinni zwrócić uwagę, jest wpływ AI na relacje w zespole. Według badania ADP 21 proc. osób korzystających z AI prawie codziennie ma wysokie poczucie więzi z zespołem. Jednak w grupie osób pracujących z AI nieregularnie, taka emocja jest znacznie częstsza – deklaruje ją aż 33 proc. badanych.

Sztuczna inteligencja w pracy staje się niezawodnym kolegą, który szybko podsuwa odpowiedzi pomysły i obliczenia. Mogą na tym cierpieć relacje zespołowe. Nie ma już potrzeby urządzania burzy mózgów, zagadywania osoby z sąsiedniego działu, wymiany informacji. AI wspiera pracę indywidualną. To wyzwanie dla pracodawców, by zauważyć i łagodzić długofalowe skutki tej zmiany. Zadowolenie z własnego zespołu jest ważnym elementem budującym zaangażowanie i ogólną satysfakcję z pracy. Bez tego pracownik czuje się wolnym elektronem, stąd zwiększona gotowość do zmiany zatrudnienia. Odpowiedzią na ten trend może zwrócenie uwagi na silversów, dla których lojalność, stabilizacja i relacje zespołowe są w pracy szczególnie ważne. Te osoby mają kompetencje, które dziś szybko znikają z rynku, i to one mogą nas ich ponownie nauczyć – zwraca uwagę Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

1 https://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_tekst.php?id=7125

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2 https://biznes.newseria.pl/news/coraz-wiecej-emerytow,p278080072

Źródło: ADP Polska

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Rynek pracy: Czy demografia i technologia zmniejszą zapotrzebowanie na pracowników?
Rynek pracy: Czy demografia i technologia zmniejszą zapotrzebowanie na pracowników?
Rynek pracy w 2026 r. [rekrutacje, rotacja pracowników, wzrost wynagrodzeń, formy wykonywania pracy]
Rynek pracy w 2026 r. [rekrutacje, rotacja pracowników, wzrost wynagrodzeń, formy wykonywania pracy]
Globalny rynek pracy 2026: 4 podstawowe trendy
Globalny rynek pracy 2026: 4 podstawowe trendy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Styczeń 2026: dni wolne, godziny pracy
29 gru 2025

Styczeń 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy w pierwszym miesiącu roku. Kalendarz stycznia 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jak Nowy Rok i Święto Trzech Króli wypadają w tym roku?
Kontrola pracowników na obecność alkoholu. Jak wdrożyć przepisy wewnętrzne?
29 gru 2025

Pracodawca, który spełnia określone warunki może wdrożyć system kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Wymaga to przygotowania odpowiednich przepisów zakładowych i polityki informacyjnej. Jak to zrobić? Kto może podlegać kontroli?
Styczeń 2026: kalendarz do druku (PDF)
29 gru 2025

Styczeń 2026: darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Styczeń 2026 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w pierwszym miesiącu roku? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
2 trendy rynku pracy w 2026 r. Do czego muszą przyzwyczaić się pracownicy i działy HR?
29 gru 2025

Jakie są podstawowe dwa trendy rynku pracy w 2026 r.? Do czego muszą przyzwyczaić się pracownicy i działy HR? Okazuje się, że właśnie z tych powodów trzeba na nowo zdefiniować metody przyciągania najlepszych talentów.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. nowy tytuł ubezpieczeniowy i nowy kod: 24 00 XX. Kogo dotyczy i co daje?
29 gru 2025

W dniu 1 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pewnej grupy zawodowej. Dodany zostanie nowy tytuł ubezpieczeniowy, a także nowy kod tytułu ubezpieczenia. Chodzi o kod: 24 00 XX. Wszystko na skutek ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1083).
Wolna od pracy wigilia: dla pracowników - tak, ale nie dla szefów. W tej kwestii formalne zmiany w prawie pracy nic nie zmienią, a debiut ustawowo wolnego dnia 24 grudnia tylko to potwierdza
29 gru 2025

Wolna Wigilia przez wielu jest oceniana jako gest troski o pracowników, ukłon w stronę work-life balance i odpowiedź na realne potrzeby ludzi. W publicznej debacie jednak rzadko mówi się to tym, jak ta decyzja wpływa na liderów.

Dobry lider potrafi pożegnać mijający rok z klasą: sztuka podziękowań dla pracowników
26 gru 2025

Lider i pracownik. Grudzień to czas raportów, podsumowań i napiętych terminów. To też szczególny, świąteczny okres, w którym słowo „dziękuję” może mieć moc większą niż roczne premie. Jak w praktyce przywództwa wykorzystać świąteczną atmosferę, by wzmocnić zaangażowanie, lojalność i poczucie wartości zespołu?

Deklaracja noworoczna 2026. Sprawdź jakie są zasady w Twojej parafii
28 gru 2025

Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. To czas rozmów przy stole, zadawania niewygodnych pytań i poruszania tych lżejszych jak cięższych tematów: politycznych, prawnych czy gospodarczych. To też czas rozmów o kościele i wierze. Jednym z punkt tegorocznych debat będzie deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Już teraz wielu zastanawia się czy należy złożyć odpowiednie oświadczenie/ deklarację u siebie w parafii. W niektórych parafiach termin był do 27 grudnia 2025 r., a w innych jeszcze jest czas na złożenie deklaracji.

REKLAMA

Renta wdowia podwyżka z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już od 1 stycznia 2026 r.?
23 gru 2025

Do redakcji docierają pytania czy renta wdowia będzie od 1 stycznia 2026 r. już z podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia? Ile maksymalnie może wynosić renta wdowia w 2026 r? Co więcej docierają też pytania czy nowa grupa osób w 2026 r. zyska prawo do renty wdowiej i ile realnie będzie podwyżka renty wdowiej w 2026 r. Poniżej wyjaśniamy.
To jeden z kluczowych obowiązków w prawie pracy - będzie szczególnie ważny w 2026 r. Co oznacza przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy?
23 gru 2025

Będzie się działo w prawie pracy w 2026 r. - zmian jest dużo, ale mało się mówi o zasadach współżycia społecznego jak i o postępowaniu w taki sposób, aby nie było ono niezgodne ze społeczno-gospodarczym - a to fundament. Są to pojęcia bardzo ważne, ale niekoniecznie urzeczywistnianie i znane w praktyce pracownikom i pracodawcom.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA