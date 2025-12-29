2 trendy rynku pracy w 2026 r. Do czego muszą przyzwyczaić się pracownicy i działy HR?

Jakie są podstawowe dwa trendy rynku pracy w 2026 r.? Do czego muszą przyzwyczaić się pracownicy i działy HR? Okazuje się, że właśnie z tych powodów trzeba na nowo zdefiniować metody przyciągania najlepszych talentów.

2 trendy rynku pracy 2026

W 2026 roku polskie przedsiębiorstwa będą działać w warunkach permanentnej transformacji, napędzanej przez dwa kluczowe wektory: zmiany demograficzne oraz rewolucję technologiczną. Działy HR muszą na nowo zdefiniować metody przyciągania najlepszych talentów. Sytuację komplikuje fakt, że sztuczna inteligencja na dobre zagościła na stanowiskach pracy, zmuszając zespoły do adaptacji do nowych modeli współpracy na linii człowiek–maszyna. Rynek pracy musi więc przystosować się do dwóch wielkich, choć zupełnie różnych trendów.

Pokolenie baby boomers z kluczową rolą na rynku pracy

Dojrzałość zawodowa staje się jedną przewag konkurencyjnych, choć wciąż bywa niedoceniana. Pracownicy z pokolenia baby boomers łączą w sobie doświadczenie, wypracowaną mądrość zawodową oraz lojalność, które trudno zastąpić młodszymi talentami. Za nimi przemawia też demografia. W sytuacji, kiedy więcej osób znika z rynku pracy niż na niego wchodzi, a silversi wciąż czują się w pełni sił, stają się oni bardzo liczną i coraz bardziej atrakcyjną grupą z punktu widzenia pracodawców. Zmienia się także ich styl życia. Według CBOS, dziś 66 proc. osób w wieku ponad 60 lat korzysta z Internetu i obsługuje komputer, podczas gdy jeszcze 10 lat temu było to zaledwie 30 proc.1 Jak wylicza GUS, 1 na 7 emerytów w Polsce nadal pracuje2, a sądząc po deklaracjach silversów – ta liczba będzie rosła.

Sztuczna inteligencja i człowiek - jak to pogodzić?

Sztuczna inteligencja zmienia nasze środowisko pracy i nas samych. Potwierdzają to badania ADP przeprowadzane co miesiąc w USA na 30 tysiącach pracowników. Osoby, które mają w pracy codzienną styczność z AI, zdają się już myśleć inaczej o sobie i swoich kompetencjach, a to zwiększa gotowość do zmiany pracodawcy. Myśli o tym aż 30 proc. takich pracowników, w porównaniu do 13 proc. osób, które w pracy nigdy nie korzystają ze sztucznej inteligencji. Kolejnym obszarem, na który pracodawcy powinni zwrócić uwagę, jest wpływ AI na relacje w zespole. Według badania ADP 21 proc. osób korzystających z AI prawie codziennie ma wysokie poczucie więzi z zespołem. Jednak w grupie osób pracujących z AI nieregularnie, taka emocja jest znacznie częstsza – deklaruje ją aż 33 proc. badanych.

– Sztuczna inteligencja w pracy staje się niezawodnym kolegą, który szybko podsuwa odpowiedzi pomysły i obliczenia. Mogą na tym cierpieć relacje zespołowe. Nie ma już potrzeby urządzania burzy mózgów, zagadywania osoby z sąsiedniego działu, wymiany informacji. AI wspiera pracę indywidualną. To wyzwanie dla pracodawców, by zauważyć i łagodzić długofalowe skutki tej zmiany. Zadowolenie z własnego zespołu jest ważnym elementem budującym zaangażowanie i ogólną satysfakcję z pracy. Bez tego pracownik czuje się wolnym elektronem, stąd zwiększona gotowość do zmiany zatrudnienia. Odpowiedzią na ten trend może zwrócenie uwagi na silversów, dla których lojalność, stabilizacja i relacje zespołowe są w pracy szczególnie ważne. Te osoby mają kompetencje, które dziś szybko znikają z rynku, i to one mogą nas ich ponownie nauczyć – zwraca uwagę Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

1 https://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_tekst.php?id=7125

2 https://biznes.newseria.pl/news/coraz-wiecej-emerytow,p278080072

Źródło: ADP Polska