REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Styczeń 2026: kalendarz do druku (PDF)

Styczeń 2026: kalendarz do druku (PDF)

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 grudnia 2025, 13:49
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
styczeń 2025 kalendarz do druku
Styczeń 2025: kalendarz do druku
Kinga Olszacka canva
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Styczeń 2026: darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Styczeń 2026 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w pierwszym miesiącu roku? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.

Styczeń 2026 - kalendarz dni wolnych od pracy

Styczeń ma 31 dni. W pierwszym miesiącu roku, mamy 2 czerwone kartki w kalendarzu. Wolne są wszystkie niedziele miesiąca, a także dodatkowy dzień w tygodniu wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Zwykle jest to sobota. W styczniu 2026 r. są 4 pełne weekendy oraz jedna dodatkowa sobota (5 sobót i 4 niedziele), a więc 9 dni wolnych od pracy. Oprócz weekendów, zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o dniach wolnych od pracy, mamy 2 święta wolne od pracy:

REKLAMA

REKLAMA

  • Nowy Rok: 1 stycznia 2026 r. (czwartek)
  • Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2026 r. (wtorek)

1 stycznia wypada w tym roku w czwartek. Warto więc wziąć urlop dnia 2 stycznia w piątek, aby przedłużyć w ten sposób pierwszy weekend roku. Dodatkowo biorąc wolne na dzień 5 stycznia czyli poniedziałek, weekend przedłuża się o kolejne dwa dni. Można mieć wolne od 1 do 6 stycznia czyli 6 dni. Niektórzy pracodawcy przyznają swoim pracownikom dodatkowy dzień wolny w formie benefitu pozapłacowego dnia 31 grudnia czyli w Sylwestra. Takie osoby będą miały aż 7 dni wolnego na przełomie 2025 i 2026 roku.

Styczeń 2026 - ważne dni w kalendarzu

W styczniu oprócz weekendów i wspomnianych świąt ustawowo wolnych od pracy warto wymienić dodatkowe 2 tradycyjne święta:

  • 21 stycznia 2026 r. (środa) - Dzień Babci
  • 22 stycznia 2026 r. (czwartek) - Dzień Dziadka

Co więcej, w styczniu mamy niedzielę handlową. To ostatnia niedziela miesiąca, która wypada 25 stycznia 2026 r.

REKLAMA

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni:

Art. 7. [Wyłączenie stosowania zakazu] 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w:

1) kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;

2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

1a. (uchylony)

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pracownik lub zatrudniony może wykonywać pracę w handlu oraz wykonywać czynności związane z handlem nie więcej niż w dwie niedziele.

2. Jeżeli w niedzielę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przypada święto, przepis art. 5 stosuje się.

Styczeń 2026 - darmowy kalendarz do druku pdf

Pobierz kalendarz stycznia i wydrukuj:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

styczeń 2025 kalendarz do druku

styczeń 2025 kalendarz do druku

INFOR

styczeń 2026 kalendarz do druku pdf

styczeń 2026 kalendarz do druku pdf

*W styczniu 2026 r. jest niedziela handlowa: 25 stycznia 2026 r.

Styczeń - przysłowia ludowe związane z kalendarzem

Przysłowia i ludowe powiedzenia związane z grudniem:

  • Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka.
  • Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.
  • Gdy Makary (2 stycznia) pogodny, cały styczeń chłodny.
  • Styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.
  • Na Trzech Króli słońce świeci, wiosna do nas pędem leci.
  • Gdy Trzech Króli mrozem trzyma, będzie jeszcze długa zima.
  • Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy.
  • Gdy słońce przygrzewa na Jana Dobrego (10 stycznia), spodziewać się można lata pogodnego.
  • Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały.
  • Kiedy ptaki w styczniu śpiewają, to im w maju dzioby zamarzają.
  • Kiedy styczeń najostrzejszy tedy roczek najpłodniejszy.
  • Weronika (13 stycznia) chustkę zrzuci, wiosna od nas się odwróci.
  • Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi.
  • Jaka pogoda w Świętego Marcela (16 stycznia), będzie pogodna Wielka Niedziela.
  • Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany.
  • Gdy na Małgorzaty (18 stycznia) mróz, jeszcze długo nie pojedzie wóz.
  • Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon przydusi.
  • Fabian i Sebastian (20.01) gdy mróz dadzą, srogą zimę przyprowadzą.
  • Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje.
  • Gdy Święta Agnieszka (21 stycznia) wypuści śnieg z mieszka, to go nie zatrzyma i na Franciszka (2 kwietnia).
  • Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa.
  • Urodzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola (28 stycznia).
  • Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje.
  • Na świętą Martynę (30 stycznia) przybyło dnia na godzinę.
  • Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
  • Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje.
  • Styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieżny i chłodny.
  • Czego styczeń nie może, luty pomoże.
  • Styczeń mokry truje płody, wina próżne będą kłody.
  • W styczniu burze i grzmoty, w lato mało roboty.

Polecamy: Kalendarz 2026

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 301)

Powiązane
Kalendarz roku szkolnego 2025/2026: Uczniów czekają istotne zmiany, które dotyczą nie tylko ferii
Kalendarz roku szkolnego 2025/2026: Uczniów czekają istotne zmiany, które dotyczą nie tylko ferii
Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz dni wolnych czyli kiedy wypadają święta
Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz dni wolnych czyli kiedy wypadają święta
Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]
Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Styczeń 2026: dni wolne, godziny pracy
29 gru 2025

Styczeń 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy w pierwszym miesiącu roku. Kalendarz stycznia 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jak Nowy Rok i Święto Trzech Króli wypadają w tym roku?
Kontrola pracowników na obecność alkoholu. Jak wdrożyć przepisy wewnętrzne?
29 gru 2025

Pracodawca, który spełnia określone warunki może wdrożyć system kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Wymaga to przygotowania odpowiednich przepisów zakładowych i polityki informacyjnej. Jak to zrobić? Kto może podlegać kontroli?
Styczeń 2026: kalendarz do druku (PDF)
29 gru 2025

Styczeń 2026: darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Styczeń 2026 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w pierwszym miesiącu roku? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
2 trendy rynku pracy w 2026 r. Do czego muszą przyzwyczaić się pracownicy i działy HR?
29 gru 2025

Jakie są podstawowe dwa trendy rynku pracy w 2026 r.? Do czego muszą przyzwyczaić się pracownicy i działy HR? Okazuje się, że właśnie z tych powodów trzeba na nowo zdefiniować metody przyciągania najlepszych talentów.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. nowy tytuł ubezpieczeniowy i nowy kod: 24 00 XX. Kogo dotyczy i co daje?
29 gru 2025

W dniu 1 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pewnej grupy zawodowej. Dodany zostanie nowy tytuł ubezpieczeniowy, a także nowy kod tytułu ubezpieczenia. Chodzi o kod: 24 00 XX. Wszystko na skutek ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1083).
Wolna od pracy wigilia: dla pracowników - tak, ale nie dla szefów. W tej kwestii formalne zmiany w prawie pracy nic nie zmienią, a debiut ustawowo wolnego dnia 24 grudnia tylko to potwierdza
29 gru 2025

Wolna Wigilia przez wielu jest oceniana jako gest troski o pracowników, ukłon w stronę work-life balance i odpowiedź na realne potrzeby ludzi. W publicznej debacie jednak rzadko mówi się to tym, jak ta decyzja wpływa na liderów.

Dobry lider potrafi pożegnać mijający rok z klasą: sztuka podziękowań dla pracowników
26 gru 2025

Lider i pracownik. Grudzień to czas raportów, podsumowań i napiętych terminów. To też szczególny, świąteczny okres, w którym słowo „dziękuję” może mieć moc większą niż roczne premie. Jak w praktyce przywództwa wykorzystać świąteczną atmosferę, by wzmocnić zaangażowanie, lojalność i poczucie wartości zespołu?

Deklaracja noworoczna 2026. Sprawdź jakie są zasady w Twojej parafii
28 gru 2025

Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. To czas rozmów przy stole, zadawania niewygodnych pytań i poruszania tych lżejszych jak cięższych tematów: politycznych, prawnych czy gospodarczych. To też czas rozmów o kościele i wierze. Jednym z punkt tegorocznych debat będzie deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Już teraz wielu zastanawia się czy należy złożyć odpowiednie oświadczenie/ deklarację u siebie w parafii. W niektórych parafiach termin był do 27 grudnia 2025 r., a w innych jeszcze jest czas na złożenie deklaracji.

REKLAMA

Renta wdowia podwyżka z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już od 1 stycznia 2026 r.?
23 gru 2025

Do redakcji docierają pytania czy renta wdowia będzie od 1 stycznia 2026 r. już z podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia? Ile maksymalnie może wynosić renta wdowia w 2026 r? Co więcej docierają też pytania czy nowa grupa osób w 2026 r. zyska prawo do renty wdowiej i ile realnie będzie podwyżka renty wdowiej w 2026 r. Poniżej wyjaśniamy.
To jeden z kluczowych obowiązków w prawie pracy - będzie szczególnie ważny w 2026 r. Co oznacza przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy?
23 gru 2025

Będzie się działo w prawie pracy w 2026 r. - zmian jest dużo, ale mało się mówi o zasadach współżycia społecznego jak i o postępowaniu w taki sposób, aby nie było ono niezgodne ze społeczno-gospodarczym - a to fundament. Są to pojęcia bardzo ważne, ale niekoniecznie urzeczywistnianie i znane w praktyce pracownikom i pracodawcom.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA