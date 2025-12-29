Styczeń 2026: kalendarz do druku (PDF)
Styczeń 2026: darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Styczeń 2026 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w pierwszym miesiącu roku? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
- Styczeń 2026 - kalendarz dni wolnych od pracy
- Styczeń 2026 - ważne dni w kalendarzu
- Styczeń 2026 - darmowy kalendarz do druku pdf
- Styczeń - przysłowia ludowe związane z kalendarzem
Styczeń 2026 - kalendarz dni wolnych od pracy
Styczeń ma 31 dni. W pierwszym miesiącu roku, mamy 2 czerwone kartki w kalendarzu. Wolne są wszystkie niedziele miesiąca, a także dodatkowy dzień w tygodniu wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Zwykle jest to sobota. W styczniu 2026 r. są 4 pełne weekendy oraz jedna dodatkowa sobota (5 sobót i 4 niedziele), a więc 9 dni wolnych od pracy. Oprócz weekendów, zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o dniach wolnych od pracy, mamy 2 święta wolne od pracy:
- Nowy Rok: 1 stycznia 2026 r. (czwartek)
- Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2026 r. (wtorek)
1 stycznia wypada w tym roku w czwartek. Warto więc wziąć urlop dnia 2 stycznia w piątek, aby przedłużyć w ten sposób pierwszy weekend roku. Dodatkowo biorąc wolne na dzień 5 stycznia czyli poniedziałek, weekend przedłuża się o kolejne dwa dni. Można mieć wolne od 1 do 6 stycznia czyli 6 dni. Niektórzy pracodawcy przyznają swoim pracownikom dodatkowy dzień wolny w formie benefitu pozapłacowego dnia 31 grudnia czyli w Sylwestra. Takie osoby będą miały aż 7 dni wolnego na przełomie 2025 i 2026 roku.
Styczeń 2026 - ważne dni w kalendarzu
W styczniu oprócz weekendów i wspomnianych świąt ustawowo wolnych od pracy warto wymienić dodatkowe 2 tradycyjne święta:
- 21 stycznia 2026 r. (środa) - Dzień Babci
- 22 stycznia 2026 r. (czwartek) - Dzień Dziadka
Co więcej, w styczniu mamy niedzielę handlową. To ostatnia niedziela miesiąca, która wypada 25 stycznia 2026 r.
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni:
Art. 7. [Wyłączenie stosowania zakazu] 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w:
1) kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;
2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.
1a. (uchylony)
1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pracownik lub zatrudniony może wykonywać pracę w handlu oraz wykonywać czynności związane z handlem nie więcej niż w dwie niedziele.
2. Jeżeli w niedzielę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przypada święto, przepis art. 5 stosuje się.
Styczeń 2026 - darmowy kalendarz do druku pdf
Pobierz kalendarz stycznia i wydrukuj:
*W styczniu 2026 r. jest niedziela handlowa: 25 stycznia 2026 r.
Styczeń - przysłowia ludowe związane z kalendarzem
Przysłowia i ludowe powiedzenia związane z grudniem:
- Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka.
- Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.
- Gdy Makary (2 stycznia) pogodny, cały styczeń chłodny.
- Styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.
- Na Trzech Króli słońce świeci, wiosna do nas pędem leci.
- Gdy Trzech Króli mrozem trzyma, będzie jeszcze długa zima.
- Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy.
- Gdy słońce przygrzewa na Jana Dobrego (10 stycznia), spodziewać się można lata pogodnego.
- Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały.
- Kiedy ptaki w styczniu śpiewają, to im w maju dzioby zamarzają.
- Kiedy styczeń najostrzejszy tedy roczek najpłodniejszy.
- Weronika (13 stycznia) chustkę zrzuci, wiosna od nas się odwróci.
- Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi.
- Jaka pogoda w Świętego Marcela (16 stycznia), będzie pogodna Wielka Niedziela.
- Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany.
- Gdy na Małgorzaty (18 stycznia) mróz, jeszcze długo nie pojedzie wóz.
- Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon przydusi.
- Fabian i Sebastian (20.01) gdy mróz dadzą, srogą zimę przyprowadzą.
- Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje.
- Gdy Święta Agnieszka (21 stycznia) wypuści śnieg z mieszka, to go nie zatrzyma i na Franciszka (2 kwietnia).
- Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa.
- Urodzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola (28 stycznia).
- Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje.
- Na świętą Martynę (30 stycznia) przybyło dnia na godzinę.
- Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
- Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje.
- Styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieżny i chłodny.
- Czego styczeń nie może, luty pomoże.
- Styczeń mokry truje płody, wina próżne będą kłody.
- W styczniu burze i grzmoty, w lato mało roboty.
Polecamy: Kalendarz 2026
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 301)
