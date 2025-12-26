REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Dobry lider potrafi pożegnać mijający rok z klasą: sztuka podziękowań dla pracowników

Dobry lider potrafi pożegnać mijający rok z klasą: sztuka podziękowań dla pracowników

26 grudnia 2025, 17:08
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Dobry lider potrafi podziękować pracownikom za pracę w mijającym roku
Dobry lider potrafi podziękować pracownikom za pracę w mijającym roku
Shutterstock

Lider i pracownik. Grudzień to czas raportów, podsumowań i napiętych terminów. To też szczególny, świąteczny okres, w którym słowo „dziękuję” może mieć moc większą niż roczne premie. Jak w praktyce przywództwa wykorzystać świąteczną atmosferę, by wzmocnić zaangażowanie, lojalność i poczucie wartości zespołu?

W grudniu naturalnie pojawia się refleksja nad mijającym rokiem, a pracownicy mocniej odczuwają potrzebę bycia zauważonymi. To okres zwiększonego obciążenia, a jednocześnie pora, w której wiele osób dokonuje własnych podsumowań i ocenia jakość współpracy w zespole oraz relacje z przełożonym.
Dla menedżera to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i uznanie w sposób autentyczny, a nie tylko rytualny.
– Okazanie wdzięczności ma realny wpływ na zadowolenie z pracy oraz na wyniki zespołu. Nie chodzi tylko o dostrzeganie zaangażowania pojedynczych osób, ale także o pielęgnowanie relacji w grupie. Menedżer, który potrafi docenić zarówno konkretny wkład, jak i atmosferę współpracy, wzmacnia morale zespołu i buduje trwały fundament zaufania. To kapitał, którego nie da się nadrobić wyłącznie nagrodami finansowymi czy formalnymi gestami – mówi Joanna Gwiazda-Kozłowska, Dyrektor ds. Doradztwa w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Lider i pracownik: nie wystarczy samo „dziękuję”. Trzeba powiedzieć, za co dziękujemy

– Uznanie działa tylko wtedy, gdy jest konkretne. Jeśli menedżer mówi: „Dobra robota, dzięki za cały rok”, to zwykle za mało. Zespół potrzebuje usłyszeć, co konkretnie było wartościowe, jakie działania zrobiły różnicę i gdzie widać ich wpływ. Bez tego wdzięczność staje się dekoracją, a nie narzędziem autentycznego przywództwa – podkreśla ekspertka GFKM.
Konkretne docenienie może dotyczyć różnych obszarów: kreatywności członka zespołu, jego odporności w trudnym projekcie, wsparcia, które okazał innym albo sposobu, w jaki rozwiązał konflikt. Taka komunikacja nie tylko wzmacnia motywację, ale również buduje poczucie bezpieczeństwa psychologicznego — ludzie wiedzą, że to, co robią, ma sens i zostaje zauważone.

Świąteczny moment wzmacnia wagę takich gestów. Emocjonalny kontekst sprawia, że podziękowania zapadają w pamięć bardziej niż w każdej innej części roku. Dla wielu pracowników to sygnał, że nie są anonimowi, a ich wysiłki są dostrzegane.
Grudzień to nie tylko okolicznościowe mowy na świątecznych spotkaniach. Prawdziwa moc uznania leży w rozmowie jeden na jeden – menedżer, który poświęca czas, by podziękować osobiście, pokazuje, że zależy mu na relacji, a nie tylko na wynikach.

– Właśnie ta indywidualizacja sprawia, że pracownik czuje się traktowany poważnie. Rozmowa, w której lider odnosi się do konkretnych emocji, zachowań i sytuacji, buduje więź, która później procentuje w codziennej współpracy, a nawet łagodzi trudne momenty. To także sposób na tworzenie zespołu odpornego na kryzysy, bo ludzie, którzy czują się widziani, reagują z większą lojalnością i zaangażowaniem – mówi Joanna Gwiazda-Kozłowska z GFKM.

Lider i pracownik: uznanie motywuje na co dzień, nie powinno być tylko od święta

Feedback i uznanie nie powinny być ograniczone do jednorazowych gestów raz w roku. W raporcie HRM Institute „Siła doceniania” aż 77 proc. pracowników wskazało, że informacje zwrotne i uznanie mają ogromny wpływ na ich motywację, a codzienne, nieformalne uznanie okazuje się znacznie bardziej wartościowe niż jednorazowe premie.
To ważny sygnał – pracownicy nie oczekują wielkich słów od święta, ale raczej stałej uważności na ich wysiłki.

– Systematyczne docenianie – choćby przez drobne gesty – buduje kulturę organizacji. Kiedy tempo pracy i towarzyszące mu napięcia są większe, to właśnie regularne, dobrze komunikowane podziękowania mogą zrównoważyć stres i zmęczenie, dając zespołowi poczucie sensu – mówi Joanna Gwiazda-Kozłowska z GFKM.
Grudzień nie powinien być wyjątkiem, lecz kulminacją dobrze prowadzonej praktyki informacji zwrotnej. Jeśli uznanie pojawia się tylko na święta, pracownicy odbierają je często jako obowiązkową formułkę. Jeśli jednak jest częścią codzienności, grudniowe gesty nabierają większej mocy — stają się czymś naturalnym, a nie fasadowym.

Aby świąteczne podziękowania były autentyczne i skuteczne, warto rozpocząć od przygotowania listy konkretnych sukcesów i zachowań, które miały kluczowe znaczenie dla zespołu. Lider, który potrafi wskazać, kto i w jaki sposób odegrał istotną rolę w mijającym roku, przekazuje sygnał, że uważnie obserwuje i docenia nie tylko wyniki, ale także proces i zaangażowanie.
Dobrze jest też zadbać o różnorodne formy docenienia — od grupowych, przez maile, po indywidualne rozmowy czy krótkie, spersonalizowane notatki. Każdy z tych gestów buduje coś innego i odpowiada na inne potrzeby.

– W wyrażaniu wdzięczności i docenianiu nie trzeba obawiać się elementów emocjonalnych. Nie chodzi o patos, ale o prostą, ludzką szczerość — o opowiedzenie, jakie znaczenie miały wysiłki zespołu czy działanie pracownika dla lidera, jakie emocje towarzyszyły trudnym momentom i co dało poczucie dumy – podpowiada ekspertka GFKM.

Prawdziwy lider potrafi uczynić z wdzięczności integralną część kultury organizacyjnej, a nie tylko jednorazowy dodatek. Autentyczne uznanie, konkretne i emocjonalnie zakorzenione, buduje zaangażowanie, zaufanie i poczucie wspólnoty.
W grudniu mamy wyjątkową okazję, by zamknąć rok z sercem, a nie tylko raportem, i dzięki temu wejść w nowy rok z nową, dobrą energią.

