eZUS dla płatników składek od stycznia 2026 r. Komunikacja z ZUS będzie uproszczona

W drugiej połowie stycznia 2026 r. wchodzi nowe konto płatnika składek ZUS. eZUS zastąpi PUE ZUS. Komunikacja z ZUS zostanie uproszczona. Co jeszcze się zmieni?

Nowe konto płatnika - zmiany

Portal internetowy PUE ZUS zmienia się w eZUS, czyli konto płatnika po nowemu. Już niedługo z nowej wersji popularnego e-urzędu ZUS skorzystają przedsiębiorcy – płatnicy składek. Interfejs będzie przejrzysty i przyjazny użytkownikowi.

W eZUS przedsiębiorcy będą mieli szybki dostęp do najważniejszych informacji o saldzie rozliczeń z ZUS, zwolnieniach lekarskich swoich pracowników czy do wiadomości z ZUS. Z okna startowego przejdą do swoich spraw w ZUS czy do katalogu usług.

- Nowy widok zastąpi kilka dotychczasowych oddzielnych zakładek. Będzie też można najbardziej potrzebne informacje poukładać według własnego uznania – opowiada Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. - Przedsiębiorcy będą korzystać z kreatorów, dzięki którym w kilku krokach zbiorą wymagane dane i otrzymają gotowe wnioski do podpisania i wysłania - dodaje.

Uproszczona komunikacja z ZUS

Według rzeczniczki, prościej będzie też z obsługą wiadomości z i do ZUS. Wymiana korespondencji w tej samej sprawie będzie połączona w jeden wątek – podobnie jak w programach do obsługi maili. Dodatkowo dotychczasowa skrzynka odbiorcza zostanie podzielona na trzy sekcje: powiadomienia, korespondencję z ZUS oraz komunikaty.

eZUS dla płatników składek od stycznia 2026 r.

Wdrożenie portalu eZUS w części dla płatników składek jest planowane na drugą połowę stycznia 2026 r. - Konsultowaliśmy wprowadzane zmiany z przedsiębiorcami, którzy zgodzili się uczestniczyć w badaniach nowych rozwiązań po to, żeby końcowi użytkownicy dostali to, czego od naszego systemu oczekują, czyli bezpieczeństwa i łatwości obsługi – mówi Kowalska-Matis.

Aplikacja mobilna dla płatników składek

Po wprowadzeniu zmian w portalu ZUS planuje udostępnić aplikację mobilną dla płatników. Będzie to dodatkowe narzędzie ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do ich danych i spraw w ZUS.

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS to pierwszy polski e-urząd. ZUS udostępnił go swoim klientom w 2012 r. Stale rozbudowuje ten system, dzięki czemu coraz więcej spraw związanych z ZUS można załatwić online.