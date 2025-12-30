REKLAMA

Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » eZUS dla płatników składek od stycznia 2026 r. Komunikacja z ZUS będzie uproszczona

eZUS dla płatników składek od stycznia 2026 r. Komunikacja z ZUS będzie uproszczona

30 grudnia 2025, 10:49
Iwona Kowalska-Matis
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
ezus zamiast pue zus płatnik składek styczeń 2026
eZUS zamiast PUE ZUS dla płatnika składek - styczeń 2026
Shutterstock

W drugiej połowie stycznia 2026 r. wchodzi nowe konto płatnika składek ZUS. eZUS zastąpi PUE ZUS. Komunikacja z ZUS zostanie uproszczona. Co jeszcze się zmieni?

Nowe konto płatnika - zmiany

Portal internetowy PUE ZUS zmienia się w eZUS, czyli konto płatnika po nowemu. Już niedługo z nowej wersji popularnego e-urzędu ZUS skorzystają przedsiębiorcy – płatnicy składek. Interfejs będzie przejrzysty i przyjazny użytkownikowi.

W eZUS przedsiębiorcy będą mieli szybki dostęp do najważniejszych informacji o saldzie rozliczeń z ZUS, zwolnieniach lekarskich swoich pracowników czy do wiadomości z ZUS. Z okna startowego przejdą do swoich spraw w ZUS czy do katalogu usług.

- Nowy widok zastąpi kilka dotychczasowych oddzielnych zakładek. Będzie też można najbardziej potrzebne informacje poukładać według własnego uznania – opowiada Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. - Przedsiębiorcy będą korzystać z kreatorów, dzięki którym w kilku krokach zbiorą wymagane dane i otrzymają gotowe wnioski do podpisania i wysłania - dodaje.

Uproszczona komunikacja z ZUS

Według rzeczniczki, prościej będzie też z obsługą wiadomości z i do ZUS. Wymiana korespondencji w tej samej sprawie będzie połączona w jeden wątek – podobnie jak w programach do obsługi maili. Dodatkowo dotychczasowa skrzynka odbiorcza zostanie podzielona na trzy sekcje: powiadomienia, korespondencję z ZUS oraz komunikaty.

eZUS dla płatników składek od stycznia 2026 r.

Wdrożenie portalu eZUS w części dla płatników składek jest planowane na drugą połowę stycznia 2026 r. - Konsultowaliśmy wprowadzane zmiany z przedsiębiorcami, którzy zgodzili się uczestniczyć w badaniach nowych rozwiązań po to, żeby końcowi użytkownicy dostali to, czego od naszego systemu oczekują, czyli bezpieczeństwa i łatwości obsługi – mówi Kowalska-Matis.

Aplikacja mobilna dla płatników składek

Po wprowadzeniu zmian w portalu ZUS planuje udostępnić aplikację mobilną dla płatników. Będzie to dodatkowe narzędzie ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do ich danych i spraw w ZUS.

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS to pierwszy polski e-urząd. ZUS udostępnił go swoim klientom w 2012 r. Stale rozbudowuje ten system, dzięki czemu coraz więcej spraw związanych z ZUS można załatwić online.

oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Od stycznia 2026 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?
Od stycznia 2026 roku już 600 plus na dentystę. Dla każdego, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale czy wiesz, jak skorzystać?
Mały ZUS plus od 2026 r. – nowe zasady liczenia ulg. Nawet 36 miesięcy niższych składek co 60 miesięcy
Mały ZUS plus od 2026 r. – nowe zasady liczenia ulg. Nawet 36 miesięcy niższych składek co 60 miesięcy
eZUS 2026: konto płatnika w nowej wersji. Co się zmieni?
eZUS 2026: konto płatnika w nowej wersji. Co się zmieni?
Źródło: INFOR
