Pracodawca powinien redukować przebodźcowanie pracowników [SPOSOBY]

Współcześnie pracujemy za dużo, za głośno i za szybko. Wpływa to na przebodźcowanie, co z kolei powoduje niezdolność do koncentracji, złe samopoczucie, a nawet problemy psychiczne. Raport Pracuj.pl “Neurokomfort w pracy i rekrutacji, czyli przed jakimi wyzwaniami stajemy jako neuroróżnorodni w świecie pełnym bodźców” przedstawia problem i podaje pracodawcom sposoby na redukowanie przebodźcowania pracowników.

Przebodźcowanie drogą do wypalenia zawodowego

Osoby neuroatypowe są szczególnie narażone na negatywne skutki przebodźcowania. Aż 2/3 z nich doświadcza hiperfokusu, czyli nadmiernego skupienia na jednym zadaniu, co może prowadzić do zaniedbywania innych obowiązków, a w rezultacie frustracji. Ponadto, 65% osób neuroatypowych doświadcza wypalenia zawodowego, 62% skarży się na pracoholizm, a 59% prokrastynuje. Dla porównania, w grupie neuronormatywnej odsetki te wynoszą odpowiednio 51%, 43% i 41%. Osoby neuroatypowe mają również trudności z planowaniem i ustalaniem priorytetów (57% vs 38% neuronormatywnych) oraz często zapominają o obowiązkach (52% vs 29%).

Przebodźcowanie w pracy Pracuj.pl

Przebodźcowanie pracowników nauroatypowych i neuronormatywnych

Choć problemy związane z przebodźcowaniem częściej dotykają osoby neuroatypowe, to w rzeczywistości dotyczą one nas wszystkich. Zarówno w biurach, jak i w pracy zdalnej, jesteśmy otoczeni przez liczne bodźce, które utrudniają skupienie. 43% osób neuroatypowych i 42% neuronormatywnych deklaruje, że potrzebuje ciszy, by efektywnie pracować. Praca zdalna dodatkowo utrudnia utrzymanie kontaktu z zespołem. Tylko połowa osób neuroatypowych uważa, że potrafi to robić efektywnie, w porównaniu do 68% neuronormatywnych.

Jak pracodawca może redukować przebodźcowanie w pracy?

Firmy powinny wdrażać konkretne rozwiązania, które redukują natłok bodźców i wspierają różnorodne potrzeby pracowników. Zamiast oczekiwać, że wszyscy „dopasują się do biurka”, warto stworzyć środowisko pracy, które uwzględnia indywidualne preferencje. Tylko 49% neuroatypowych pracowników ocenia swoje miejsce pracy jako dobrze dopasowane do swoich potrzeb, a aż 38% uważa, że firma nie oferuje żadnych skierowanych do nich rozwiązań.

Podsumowanie

Dane z raportu Pracuj.pl “Neurokomfort w pracy i rekrutacji” jednoznacznie wskazują, że przebodźcowanie i jego konsekwencje, takie jak wypalenie zawodowe czy trudności z koncentracją, stanowią powszechne wyzwanie w nowoczesnym środowisku pracy, szczególnie dotykając osoby neuroatypowe. Skuteczne zarządzanie tym zjawiskiem wymaga od pracodawców proaktywnego podejścia. Firmy powinny inwestować w adaptacyjne środowiska pracy, elastyczne modele zatrudnienia oraz szkolenia podnoszące świadomość na temat różnorodnych potrzeb poznawczych pracowników. Robienie tego to nie tylko kwestia etyki czy spełniania wymogów społecznych, ale także strategiczna decyzja biznesowa. Tworzenie inkluzywnego i wspierającego środowiska pracy pozwala na zatrzymanie cennego talentu, zwiększenie innowacyjności dzięki różnorodności perspektyw, podniesienie ogólnej produktywności i budowanie silnej, odpornej kultury organizacyjnej. Ostatecznie, inwestycja w dobrostan wszystkich pracowników, w tym osób neuroatypowych, przekłada się na realną przewagę konkurencyjną i długoterminowy sukces firmy.