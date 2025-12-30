Podwyżki dla pracowników Lidla w 2026 r. i nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu?

Lidl zapowiada podwyżki dla pracowników w 2026 r. Sieć sklepów planuje tworzyć również nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu jako pracownik sklepu, pracownik w centrum dystrybucyjnym i menedżer sklepu?

Podwyżki dla pracowników Lidl w 2026 r.

Lidl Polska zamyka ten rok z liczbą ponad 950 sklepów i "wielkimi krokami" zbliża się do otwarcia swojego 1000. sklepu w Polsce, podała spółka. W przyszłym roku przeznaczy ponad 240 mln zł na podwyżki i tworzenie nowych miejsc pracy, zapowiedział Lidl.

950 sklepów Lidl w Polsce

- Lidl zamyka rok z bilansem ponad 950 sklepów na terenie całego kraju. Od stycznia otwarto kilkadziesiąt nowych placówek, które po raz pierwszy pojawiły się w takich miejscowościach jak: Rypin, Milicz, Marcinkowo, Pniewy, Szubin, Wolbrom, Zakręt, Miłków, Dobra, Gorzyce, Lubsko, Nasielsk czy Sulęcin. Wielkimi krokami firma zbliża się też do otwarcia swojego 1000. sklepu w Polsce. W czerwcu 2025 roku sieć rozpoczęła budowę nowego centrum dystrybucyjnego w Skawinie, w województwie małopolskim. Będzie to największy obiekt logistyczny Lidl w Polsce, oparty na nowoczesnych i prośrodowiskowych rozwiązaniach. Znajdzie w nim zatrudnienie około 200-250 osób, a jego otwarcie zaplanowano na 2027 rok - czytamy w komunikacie.

Sieć podkreśla, że atrakcyjny stosunek jakości do ceny pozostaje jednym z kluczowych wyróżników Lidl Polska. - Prowadzimy transparentną politykę cenową, zapewniając te same niskie ceny we wszystkich lokalizacjach. Nasi klienci doceniają równie mocno nie tylko niskie ceny, ale też komfort robienia zakupów, dlatego nieustannie dbamy o jakość doświadczenia zakupowego - od odpowiedniej wielkości sklepów z parkingami, po czytelną ekspozycję i porządek. Jest to nasza strategiczna przewaga, w którą od lat inwestujemy. Inwestycje w pracowników traktujemy jako fundament długofalowego rozwoju. Chcemy być stabilnym i atrakcyjnym pracodawcą, który realnie odpowiada na potrzeby rynku pracy. W przyszłym roku Lidl Polska przeznaczy ponad 240 mln zł na podwyżki i tworzenie nowych miejsc pracy - powiedziała dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz, cytowana w materiale.

Ile zarabia pracownik Lidla w 2026 r.?

Od 1 stycznia 2026 r. wynagrodzenia dla pracowników sklepów wyniosą od 5 600 zł do 6 750 zł brutto, w centrach dystrybucyjnych od 6 000 zł do 7 700 zł brutto, a menedżerowie sklepów będą mogli liczyć na pensje od 8 500 zł brutto, podano także.

Spółka podkreśliła też, że 2026 rok będzie kontynuacją wzmacniania pozycji rynkowej oraz długofalowej wartości dla klientów i partnerów biznesowych. Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Obecnie w 31 krajach istnieje około 12 600 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 950.

