Serwisy
Podwyżki dla pracowników Lidla w 2026 r. i nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu?

Podwyżki dla pracowników Lidla w 2026 r. i nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu?

30 grudnia 2025, 12:28
lidl podwyżki dla pracowników 2026
Lidl podwyżki dla pracowników w 2026 r.
Shutterstock

Lidl zapowiada podwyżki dla pracowników w 2026 r. Sieć sklepów planuje tworzyć również nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu jako pracownik sklepu, pracownik w centrum dystrybucyjnym i menedżer sklepu?

Podwyżki dla pracowników Lidl w 2026 r.

Lidl Polska  zamyka ten rok z liczbą ponad 950 sklepów i  "wielkimi krokami" zbliża się do otwarcia swojego 1000. sklepu w Polsce, podała spółka.  W przyszłym roku przeznaczy ponad 240 mln zł na podwyżki i tworzenie nowych miejsc pracy, zapowiedział Lidl.

950 sklepów Lidl w Polsce

- Lidl  zamyka rok z bilansem  ponad 950 sklepów na terenie całego kraju. Od stycznia otwarto kilkadziesiąt nowych placówek, które po raz pierwszy pojawiły się w takich miejscowościach jak: Rypin, Milicz, Marcinkowo, Pniewy, Szubin, Wolbrom, Zakręt, Miłków, Dobra, Gorzyce, Lubsko, Nasielsk czy Sulęcin. Wielkimi krokami firma zbliża się też do otwarcia swojego 1000. sklepu  w Polsce. W czerwcu 2025 roku sieć rozpoczęła budowę nowego centrum dystrybucyjnego w Skawinie, w województwie małopolskim.  Będzie to największy obiekt logistyczny  Lidl  w Polsce, oparty na nowoczesnych i prośrodowiskowych rozwiązaniach.  Znajdzie w nim zatrudnienie około 200-250 osób, a jego otwarcie zaplanowano na 2027 rok - czytamy w komunikacie.

Sieć podkreśla, że atrakcyjny stosunek jakości do ceny pozostaje jednym z kluczowych wyróżników Lidl Polska. - Prowadzimy transparentną politykę cenową, zapewniając te same niskie ceny we wszystkich lokalizacjach. Nasi klienci doceniają równie mocno nie tylko niskie ceny, ale też komfort robienia zakupów, dlatego nieustannie dbamy o jakość doświadczenia zakupowego - od odpowiedniej wielkości sklepów z parkingami, po czytelną ekspozycję i porządek. Jest to nasza strategiczna przewaga, w którą od lat inwestujemy. Inwestycje w pracowników traktujemy jako fundament długofalowego rozwoju. Chcemy być stabilnym i atrakcyjnym pracodawcą, który realnie odpowiada na potrzeby rynku pracy. W przyszłym roku Lidl Polska przeznaczy ponad 240 mln zł na podwyżki i tworzenie nowych miejsc pracy - powiedziała dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR Lidl Polska Aleksandra Robaszkiewicz, cytowana w materiale.

Ile zarabia pracownik Lidla w 2026 r.?

Od 1 stycznia 2026 r. wynagrodzenia dla pracowników sklepów wyniosą od 5 600 zł do 6 750 zł brutto, w centrach dystrybucyjnych od 6 000 zł do 7 700 zł brutto, a menedżerowie sklepów będą mogli liczyć na pensje od 8 500 zł brutto, podano także.

Spółka podkreśliła też, że 2026 rok będzie kontynuacją wzmacniania pozycji rynkowej oraz długofalowej wartości dla klientów i partnerów biznesowych.  Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy oraz w USA. Obecnie w 31 krajach istnieje około 12 600 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 950.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: ISBnews
Kadry
PPK: zaległa dopłata roczna za 2025 r. przysługuje tylko na wniosek uczestnika. Wypłata do 15 kwietnia 2026 r.
30 gru 2025

Komu w PPK przysługuje dopłata roczna za 2025 r. w wysokości 240 zł? Powinna zostać wypłacona do 15 kwietnia 2026 r. Kiedy uczestnik PPK musi złożyć wniosek o dopłatę? Okazuje się, że dotyczy to zaległej dopłaty rocznej.

5 pytań prezesa do dyrektora HR na początku 2026 r.
30 gru 2025

Jakie 5 strategicznych pytań każdy prezes powinien zadać swojemu dyrektorowi HR na początku 2026 roku? Szybko zmieniający się rynek pracy wymaga planowania, elastyczności i odpowiedniej komunikacji na linii prezes - dyrektor HR. Odpowiednia rozmowa i umiejętnie postawione pytanie sprawdzają faktyczną gotowość organizacji na nadchodzące zmiany.
Zwolnienia grupowe w Agorze. Do końca lutego 2026 r. pracę straci aż do 166 pracowników
30 gru 2025

Agora zapowiada zwolnienia grupowe na początku nowego roku. W ramach restrukturyzacji ma dojść do zwolnienia aż do 166 pracowników. To 6,56% wszystkich zatrudnionych w Grupie Kapitałowej. Pracę stracą pracownicy Wyborczej, Gazety.pl, Eurozet Consulting i Agory.
Podwyżki dla pracowników Lidla w 2026 r. i nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu?
30 gru 2025

Lidl zapowiada podwyżki dla pracowników w 2026 r. Sieć sklepów planuje tworzyć również nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu jako pracownik sklepu, pracownik w centrum dystrybucyjnym i menedżer sklepu?

eZUS dla płatników składek od stycznia 2026 r. Komunikacja z ZUS będzie uproszczona
30 gru 2025

W drugiej połowie stycznia 2026 r. wchodzi nowe konto płatnika składek ZUS. eZUS zastąpi PUE ZUS. Komunikacja z ZUS zostanie uproszczona. Co jeszcze się zmieni?
Bezrobocie w Polsce - GUS ogłasza dane za listopad 2025, MRPiPS chwali się wynikiem
30 gru 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chwali się sukcesem i publikuje komunikat za danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Bezrobocie rejestrowane w Polsce w listopadzie 2025 okazało się być na poziomie korzystniejszym, niż przewidywania resortu pracy. Czy to powód do radości?
Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Kiedy zaczyna się Wielki Post?
29 gru 2025

Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Jaka jest data świąt katolickich, a jaka prawosławnych? Kiedy zaczyna się Wielki Post, a więc jest Środa Popielcowa? Oto kalendarz świąt wielkanocnych w 2026 r.
Styczeń 2026: dni wolne, godziny pracy
29 gru 2025

Styczeń 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy w pierwszym miesiącu roku. Kalendarz stycznia 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jak Nowy Rok i Święto Trzech Króli wypadają w tym roku?

Kontrola pracowników na obecność alkoholu. Jak wdrożyć przepisy wewnętrzne?
29 gru 2025

Pracodawca, który spełnia określone warunki może wdrożyć system kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Wymaga to przygotowania odpowiednich przepisów zakładowych i polityki informacyjnej. Jak to zrobić? Kto może podlegać kontroli?
Styczeń 2026: kalendarz do druku (PDF)
29 gru 2025

Styczeń 2026: darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Styczeń 2026 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w pierwszym miesiącu roku? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
