REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Odpowiedzialność, prawa i obowiązki » Kontrola pracowników na obecność alkoholu. Jak wdrożyć przepisy wewnętrzne?

Kontrola pracowników na obecność alkoholu. Jak wdrożyć przepisy wewnętrzne?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 grudnia 2025, 14:26
dr Anna Pułka
dr Anna Pułka
Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Pułka i Partnerzy Radcowie Prawni sp.p., certyfikowany specjalista ds. Compliance
Kontrola trzeźwości a dokumenty w firmie
Kontrola trzeźwości a dokumenty w firmie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracodawca, który spełnia określone warunki może wdrożyć system kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Wymaga to przygotowania odpowiednich przepisów zakładowych i polityki informacyjnej. Jak to zrobić? Kto może podlegać kontroli?

Podstawa prawna wdrożenia kontroli

Od 21 lutego 2023 r. pracodawcy mogą korzystać z uprawnienia, które zostało wprowadzone do Kodeksu pracy (dalej: „k.p.”) na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Kwestie tej kontroli regulują przepisy od art. 221c k.p. do art. 221h k.p.

REKLAMA

REKLAMA

Dla potrzeb wdrożenia do przepisów wewnętrznych kontroli trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu niezbędne jest również opieranie się na regulacjach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika (dalej zwanym: „Rozporządzeniem”). Rozporządzenie określa:

  1. warunki i metody badań na obecność alkoholu w organizmie pracownika oraz badań na obecność w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu, przeprowadzanych przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ,
  2. sposób dokumentowania badań przeprowadzanych lub zlecanych przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego,
  3. wykaz środków działających podobnie do alkoholu, a są nimi wg Rozporządzenia: opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoidy i benzodiazepin (dalej zwane: „środkami odurzającymi”).

Jak wprowadzić kontrolę do przepisów wewnętrznych?

Wymaga to przygotowania odpowiednich przepisów zakładowych i polityki informacyjnej.

Zakład pracy może bowiem wdrożyć prewencyjny system kontroli dopiero, gdy łącznie spełni poniższe warunki:

  • kontrola jest niezbędna do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia,
  • kontrola nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych pracownika i innych osób podlegających sprawdzeniu. W tym zakresie zwracamy uwagę na konieczność zachowania określonych standardów przy realizowaniu czynności kontrolnych. Pracodawca powinien zorganizować wszystko w taki sposób, aby nie narazić się na zarzut naruszenia godności czy innych dóbr osobistych. Oznacza to, że kontrola musi odbyć się w odrębnym, wydzielonym pomieszczeniu, bez udziału osób postronnych. Z kolei osoba kontrolująca powinna posiadać odpowiednie upoważnienie do jej przeprowadzenia (udzielone przez pracodawcę) oraz przetwarzania określonych danych osobowych badanych osób,
  • zasady i sposoby przeprowadzania kontroli, w tym grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą, sposób przeprowadzania kontroli, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, z uwzględnieniem przepisów k.p. i wymagań Rozporządzenia – pracodawca określi w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu,
  • o wprowadzeniu kontroli pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

Kto może podlegać kontroli?

1. Kontrola prewencyjna:

Kontrola prewencyjna musi ograniczać się do pewnych grup pracowników wskazanych przez pracodawcę, o ile jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, lub ochrony mienia (art. 221c § 1 k.p.). Kontrolą prewencyjną pracodawca może objąć takich pracowników, których praca stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników lub innych osób, lub dla mienia (jakiegokolwiek, nie tylko mienia pracodawcy).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne

Kontrola prewencyjna to taka, która może być przeprowadzana, co do zasady, wobec pracowników niewykazujących oznak nietrzeźwości lub po zażyciu środka odurzającego. Będzie ona również mogła być przeprowadzana samodzielnie przez pracodawcę, w przypadku gdy pracownicy objęci tą kontrolą będą wykazywali oznaki nietrzeźwości lub po zażyciu środka odurzającego. Inaczej mówiąc, w przypadku określonych w przepisach wewnątrzzakładowych kategorii pracowników pracodawca będzie mógł przeprowadzić samodzielną, prewencyjną kontrolę trzeźwości oraz na obecność środków odurzających, nawet gdy pracownik nie okazuje oznak bycia pod wpływem alkoholu czy też ww. środków odurzających. Co przy tym istotne, kontrola prewencyjna nie wymaga zgody pracownika. W przypadku odmowy pracownik będzie musiał liczyć się z sankcjami (w tym nawet z rozwiązaniem umowy o pracę).

Pracodawca musi wskazać w przepisach wewnętrznych:

a) grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą,

b) sposób przeprowadzania kontroli,

c) rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli. Firma musi podjąć decyzję w tym zakresie jeszcze przed wprowadzeniem w życie przepisów wewnętrznych dotyczących kontroli. Czyli należy zdecydować się, jakie konkretnie urządzenia do kontroli zostaną zakupione,

d) czas i częstotliwość przeprowadzania kontroli.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

O wprowadzeniu kontroli pracodawca będzie musiał poinformować pracowników co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Ustawodawca pozostawia pracodawcom w tym zakresie swobodę wyboru. Czyli w akcie wewnątrzzakładowym pracodawca ustali np. czy codziennie będzie badał wszystkich pracowników objętych Kontrolą, czy tylko ich część; czy będzie badał pracowników przed dopuszczeniem do pracy, czy również w czasie jej wykonywania.

2. Kontrola w pozostałych przypadkach:

  • w stosunku do wszystkich pracowników, bez względu na to, czy są w ww. grupie (dotyczy sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba stawiła się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego, lub zażywała alkohol lub taki środek w czasie pracy),
  • w stosunku do tej pozostałej grupy, co do zasady, nie można stosować kontroli prewencyjnej. W takim przypadku, jeżeli pracownik wyrazi zgodę na badanie według procedury przewidzianej dla kontroli prewencyjnej, może być poddany kontroli przez pracodawcę zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach wewnętrznych. Jeżeli nie, pracodawca musi wezwać policję lub straż miejską.

Jakimi urządzeniami pracodawca może dokonywać kontroli?

1. Na obecność alkoholu:

W ramach tej samodzielnie przeprowadzanej kontroli pracodawca może badać tylko wydychane przez pracownika powietrze. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, z użyciem ustnika, metodą:

1) spektrometrii w podczerwieni lub

2) utleniania elektrochemicznego

(§ 3 Rozporządzenia).

Przykład

W praktyce pracodawca na co dzień może używać zwykłego alkomatu wykorzystującego metodę utleniania elektrochemicznego, ale jednocześnie, jeżeli będzie chciał uniknąć w przypadkach wątpliwych wzywania służb mundurowych, powinien mieć na wyposażeniu chociaż jedno urządzenie stosujące metodę spektrometrii w podczerwieni, które jest znacznie droższe, niż ww. urządzenie wykorzystujące metodę utleniania elektrochemicznego. Bez względu na rodzaj urządzenia musi ono posiadać ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie (wymóg z art. 221c § 4 k.p.).

2. Na obecność środków odurzających:

Pracodawcy sami mogą wykonywać tylko badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Ww. badanie polega na nieinwazyjnym pobraniu próbek śliny i umieszczeniu ich w urządzeniu do oznaczania metodą immunologiczną środków odurzających, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia. Do próbek nie dodaje się innych substancji, poza znajdującymi się w zestawie urządzenia do oznaczania metodą immunologiczną środków odurzających [§ 11 pkt 1 oraz § 12 Rozporządzenia). Bez względu na rodzaj urządzenia musi ono posiadać ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie (wymóg z art. 221c § 4 k.p.).

Czynności po przeprowadzeniu kontroli

  • Jeśli kontrola nie wykaże obecności alkoholu/środków odurzających w organizmie pracownika – pracownik będzie dopuszczany do pracy, a wynik tego badania nie będzie nigdzie przechowywany (nie sporządza się wówczas protokołu z kontroli).
  • W przypadku, gdy kontrola wykaże, że pracownik jest nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających, pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia go do pracy, a wynik takiej kontroli umieści w aktach osobowych pracownika.
  • Pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracownika, że nie dopuszcza go do pracy z powodu jego nietrzeźwości/lub bycia pod wpływem środków odurzających. Będzie mógł to zrobić w dowolnej formie, nawet ustnie.
  • Na żądanie pracodawcy lub pracownika będzie mogła być wezwana policja lub straż miejska, aby przeprowadziła badanie stanu trzeźwości/stanu bycia pod wpływem środków odurzających pracownika.
  • W stosunku do pracownika, którego badanie wykazało wynik pozytywny, pracodawca może zastosować: karę upomnienia albo karę nagany lub karę pieniężną.

Polecamy: Kalendarz 2026

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia
Autopromocja

Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia

Sprawdź

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
Zmiany w pracy i biznesie od 2026 r. Na to muszą się przygotować pracodawcy i pracownicy
Zmiany w pracy i biznesie od 2026 r. Na to muszą się przygotować pracodawcy i pracownicy
Kontrola trzeźwości w pracy. Jak pracodawca powinien przeprowadzić badanie na obecność alkoholu
Kontrola trzeźwości w pracy. Jak pracodawca powinien przeprowadzić badanie na obecność alkoholu
Kontrola PIP w zakresie pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników - wszystko, co musisz wiedzieć
Kontrola PIP w zakresie pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników - wszystko, co musisz wiedzieć
Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Styczeń 2026: dni wolne, godziny pracy
29 gru 2025

Styczeń 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy w pierwszym miesiącu roku. Kalendarz stycznia 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jak Nowy Rok i Święto Trzech Króli wypadają w tym roku?
Kontrola pracowników na obecność alkoholu. Jak wdrożyć przepisy wewnętrzne?
29 gru 2025

Pracodawca, który spełnia określone warunki może wdrożyć system kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Wymaga to przygotowania odpowiednich przepisów zakładowych i polityki informacyjnej. Jak to zrobić? Kto może podlegać kontroli?
Styczeń 2026: kalendarz do druku (PDF)
29 gru 2025

Styczeń 2026: darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Styczeń 2026 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w pierwszym miesiącu roku? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
2 trendy rynku pracy w 2026 r. Do czego muszą przyzwyczaić się pracownicy i działy HR?
29 gru 2025

Jakie są podstawowe dwa trendy rynku pracy w 2026 r.? Do czego muszą przyzwyczaić się pracownicy i działy HR? Okazuje się, że właśnie z tych powodów trzeba na nowo zdefiniować metody przyciągania najlepszych talentów.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. nowy tytuł ubezpieczeniowy i nowy kod: 24 00 XX. Kogo dotyczy i co daje?
29 gru 2025

W dniu 1 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pewnej grupy zawodowej. Dodany zostanie nowy tytuł ubezpieczeniowy, a także nowy kod tytułu ubezpieczenia. Chodzi o kod: 24 00 XX. Wszystko na skutek ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1083).
Wolna od pracy wigilia: dla pracowników - tak, ale nie dla szefów. W tej kwestii formalne zmiany w prawie pracy nic nie zmienią, a debiut ustawowo wolnego dnia 24 grudnia tylko to potwierdza
29 gru 2025

Wolna Wigilia przez wielu jest oceniana jako gest troski o pracowników, ukłon w stronę work-life balance i odpowiedź na realne potrzeby ludzi. W publicznej debacie jednak rzadko mówi się to tym, jak ta decyzja wpływa na liderów.

Dobry lider potrafi pożegnać mijający rok z klasą: sztuka podziękowań dla pracowników
26 gru 2025

Lider i pracownik. Grudzień to czas raportów, podsumowań i napiętych terminów. To też szczególny, świąteczny okres, w którym słowo „dziękuję” może mieć moc większą niż roczne premie. Jak w praktyce przywództwa wykorzystać świąteczną atmosferę, by wzmocnić zaangażowanie, lojalność i poczucie wartości zespołu?

Deklaracja noworoczna 2026. Sprawdź jakie są zasady w Twojej parafii
28 gru 2025

Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. To czas rozmów przy stole, zadawania niewygodnych pytań i poruszania tych lżejszych jak cięższych tematów: politycznych, prawnych czy gospodarczych. To też czas rozmów o kościele i wierze. Jednym z punkt tegorocznych debat będzie deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Już teraz wielu zastanawia się czy należy złożyć odpowiednie oświadczenie/ deklarację u siebie w parafii. W niektórych parafiach termin był do 27 grudnia 2025 r., a w innych jeszcze jest czas na złożenie deklaracji.

REKLAMA

Renta wdowia podwyżka z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już od 1 stycznia 2026 r.?
23 gru 2025

Do redakcji docierają pytania czy renta wdowia będzie od 1 stycznia 2026 r. już z podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia? Ile maksymalnie może wynosić renta wdowia w 2026 r? Co więcej docierają też pytania czy nowa grupa osób w 2026 r. zyska prawo do renty wdowiej i ile realnie będzie podwyżka renty wdowiej w 2026 r. Poniżej wyjaśniamy.
To jeden z kluczowych obowiązków w prawie pracy - będzie szczególnie ważny w 2026 r. Co oznacza przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy?
23 gru 2025

Będzie się działo w prawie pracy w 2026 r. - zmian jest dużo, ale mało się mówi o zasadach współżycia społecznego jak i o postępowaniu w taki sposób, aby nie było ono niezgodne ze społeczno-gospodarczym - a to fundament. Są to pojęcia bardzo ważne, ale niekoniecznie urzeczywistnianie i znane w praktyce pracownikom i pracodawcom.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA