W dniu 1 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pewnej grupy zawodowej. Dodany zostanie nowy tytuł ubezpieczeniowy, a także nowy kod tytułu ubezpieczenia. Chodzi o kod: 24 00 XX. Wszystko na skutek ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1083).

Już od 1 stycznia 2026 r., jak podaje ZUS: pojawi się nowy rodzaj płatnika składek – ubezpieczony, który jest zobowiązanym do opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Co to za kod: 24 00 XX?

Kod 24 00 XX dotyczy marynarzy.

Od 1 stycznia 2026 r. nowy tytuł ubezpieczeniowy a także nowy kod tytułu ubezpieczenia – 24 00 XX dotyczy marynarzy. Zmiany będą dotyczyć tych marynarzy, którzy mieszkają w Polsce i wykonują pracę na podstawie marynarskiej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której pracują na morzu na statku o pojemności brutto (GT) 100 jednostek i wyższej oraz przynależności polskiej lub innej.

Ważne Od 1 stycznia 2026 r. pojawi się nowy rodzaj płatnika składek – ubezpieczony - marynarz, który jest marynarzem zobowiązanym do opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

ZUS wskazuje: marynarz jako płatnik składek

ZUS w najnowszych informacjach komunikuje: jeśli jesteś marynarzem i umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, możesz uzyskać status marynarza i samodzielnie zgłosić się do ZUS oraz odprowadzać składki na swoje obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Aby zgłosić się do ZUS jako płatnik składek, wraz z dokumentem zgłoszeniowym ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 24 00 XX musisz złożyć kopię zaświadczenia o statusie marynarza. Takie zaświadczenie wyda Ci – w zależności od tego, czy skorzystasz z pośrednictwa w zawarciu umowy z armatorem, czy nie – agencja zatrudnienia albo dyrektor urzędu morskiego właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Instytucje te w zaświadczeniu nie tylko potwierdzą Twój status marynarza, ale także wskażą:

datę uzyskania statusu marynarza,

datę rozpoczęcia pracy na statku morskim,

datę planowanego zakończenia pracy na statku morskim.

Kopię zaświadczenia możesz przekazać do ZUS elektronicznie, listownie lub osobiście.

Zaświadczenie o statusie marynarza będzie ważne przez 1 miesiąc od daty wydania, dlatego możesz się zgłosić do ubezpieczeń nie później niż ostatniego dnia jego ważności. Jeżeli ostatni dzień ważności zaświadczenia o statusie marynarza wypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, to termin na zgłoszenie do ubezpieczeń upłynie następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Jeśli zgłosisz się po terminie, nie będziemy mogli objąć Cię ubezpieczeniami jako marynarza.

Jeśli zgłosisz się w terminie ZUS obejmie Cię tymi ubezpieczeniami:

od dnia, który jest oznaczony w zaświadczeniu jako dzień uzyskania statusu marynarza – jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2026 r.,

do dnia, w którym upłynie 12 miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia oznaczonego w zaświadczeniu jako dzień uzyskania statusu marynarza.

ZUS nie będzie przy tym uwzględniać okresów zawieszenia. Zawieszenie statusu marynarza nie spowoduje, że dzień, w którym upłynie 12 miesięcy kalendarzowych, zostanie przesunięty. Po upływie 12 miesięcy wyrejestruj się z ubezpieczeń.

