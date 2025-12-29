Od 1 stycznia 2026 r. nowy tytuł ubezpieczeniowy i nowy kod: 24 00 XX. Kogo dotyczy i co daje?
W dniu 1 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pewnej grupy zawodowej. Dodany zostanie nowy tytuł ubezpieczeniowy, a także nowy kod tytułu ubezpieczenia. Chodzi o kod: 24 00 XX. Wszystko na skutek ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1083).
- Co to za kod: 24 00 XX?
- ZUS wskazuje: marynarz jako płatnik składek
Już od 1 stycznia 2026 r., jak podaje ZUS: pojawi się nowy rodzaj płatnika składek – ubezpieczony, który jest zobowiązanym do opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne.
Co to za kod: 24 00 XX?
Kod 24 00 XX dotyczy marynarzy.
Od 1 stycznia 2026 r. nowy tytuł ubezpieczeniowy a także nowy kod tytułu ubezpieczenia – 24 00 XX dotyczy marynarzy. Zmiany będą dotyczyć tych marynarzy, którzy mieszkają w Polsce i wykonują pracę na podstawie marynarskiej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której pracują na morzu na statku o pojemności brutto (GT) 100 jednostek i wyższej oraz przynależności polskiej lub innej.
Od 1 stycznia 2026 r. pojawi się nowy rodzaj płatnika składek – ubezpieczony - marynarz, który jest marynarzem zobowiązanym do opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne.
ZUS wskazuje: marynarz jako płatnik składek
ZUS w najnowszych informacjach komunikuje: jeśli jesteś marynarzem i umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, możesz uzyskać status marynarza i samodzielnie zgłosić się do ZUS oraz odprowadzać składki na swoje obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne.
Aby zgłosić się do ZUS jako płatnik składek, wraz z dokumentem zgłoszeniowym ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 24 00 XX musisz złożyć kopię zaświadczenia o statusie marynarza. Takie zaświadczenie wyda Ci – w zależności od tego, czy skorzystasz z pośrednictwa w zawarciu umowy z armatorem, czy nie – agencja zatrudnienia albo dyrektor urzędu morskiego właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Instytucje te w zaświadczeniu nie tylko potwierdzą Twój status marynarza, ale także wskażą:
- datę uzyskania statusu marynarza,
- datę rozpoczęcia pracy na statku morskim,
- datę planowanego zakończenia pracy na statku morskim.
Kopię zaświadczenia możesz przekazać do ZUS elektronicznie, listownie lub osobiście.
Zaświadczenie o statusie marynarza będzie ważne przez 1 miesiąc od daty wydania, dlatego możesz się zgłosić do ubezpieczeń nie później niż ostatniego dnia jego ważności. Jeżeli ostatni dzień ważności zaświadczenia o statusie marynarza wypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy lub w sobotę, to termin na zgłoszenie do ubezpieczeń upłynie następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Jeśli zgłosisz się po terminie, nie będziemy mogli objąć Cię ubezpieczeniami jako marynarza.
Jeśli zgłosisz się w terminie ZUS obejmie Cię tymi ubezpieczeniami:
- od dnia, który jest oznaczony w zaświadczeniu jako dzień uzyskania statusu marynarza – jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2026 r.,
- do dnia, w którym upłynie 12 miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia oznaczonego w zaświadczeniu jako dzień uzyskania statusu marynarza.
ZUS nie będzie przy tym uwzględniać okresów zawieszenia. Zawieszenie statusu marynarza nie spowoduje, że dzień, w którym upłynie 12 miesięcy kalendarzowych, zostanie przesunięty. Po upływie 12 miesięcy wyrejestruj się z ubezpieczeń.
Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1083).
Art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2023 r. poz. 2257, z późn. zm.).
Od kiedy obowiązuje nowy tytuł „marynarz” i kod tytułu ubezpieczenia 24 00 XX i kogo dotyczą zmiany?
Od 1 stycznia 2026 r. dodany zostanie tytuł „marynarz” i kod 24 00 XX. Zmiany dotyczą marynarzy mieszkających w Polsce, pracujących na morzu na statku o pojemności brutto (GT) 100 i więcej, pod polską lub inną banderą, na marynarskiej umowie o pracę lub innej umowie.
Jak marynarz zgłasza się do ZUS z kodem 24 00 XX i jakie zaświadczenie musi dołączyć?
Składasz ZUS ZUA z kodem 24 00 XX i kopią zaświadczenia o statusie marynarza, wydanego przez agencję zatrudnienia lub dyrektora urzędu morskiego. Zaświadczenie zawiera daty, statusu pracy, jest ważne 1 miesiąc i zgłaszasz się najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności.
Jak zawiesić status marynarza i jakie ma to skutki dla składek i ochrony ubezpieczeniowej?
Możesz zawiesić status na 1–3 miesiące w roku, gdy nie pracujesz na morzu. Zgłaszasz ZUS ZWPA (kod 218) i ZUS ZWUA (kod 750) w 7 dni; wznowienie – ZUS ZUA. W czasie zawieszenia nie opłacasz składek społecznych ani zdrowotnych, okres jest nieskładkowy i bez prawa do świadczeń oraz bez uwzględnienia do emerytury/renty.
Jakie obowiązki rozliczeniowe ma marynarz jako płatnik składek od 2026 r. i jaka jest minimalna podstawa?
Opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez 12 miesięcy od dnia uzyskania statusu marynarza; nie uwzględnia się okresu zawieszenia. Podstawa jest deklarowana, min. minimalne wynagrodzenie (od stycznia 2026 r. ≥ 4806 zł). Składki opłacasz do 20. dnia następnego miesiąca.
Czy marynarz może opłacić składki emerytalne i rentowe za 2021–2025 i na jakich warunkach?
Tak. Jeśli nie podlegałeś tym ubezpieczeniom i masz status przez ≥3 miesiące w każdym roku 1.01.2021–31.12.2025, składasz wniosek RMS z zaświadczeniem w terminie 1.01.2026–31.12.2027 i deklarujesz podstawę ≥ minimalne wynagrodzenie. Po zgodzie ZUS zgłaszasz się z kodem 24 01 XX, rozliczasz i opłacasz składki w terminie za miesiąc złożenia RMS.
