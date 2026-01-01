REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » 2026 r. przynosi dodatkowe profity w KDR. Zyskają rodziny wielodzietne ale i seniorzy

2026 r. przynosi dodatkowe profity w KDR. Zyskają rodziny wielodzietne ale i seniorzy

01 stycznia 2026, 15:37
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026, KDR, profity
2026 r. przynosi dodatkowe profity w KDR. Zyskają rodziny wielodzietne ale i seniorzy
2026, KDR, profity

To prawdziwy przełom dla setek tysięcy polskich rodzin. W 2026 roku Karta Dużej Rodziny (KDR) nie jest tylko „kartą rabatową” na paliwo czy zakupy jest też kartą dającą uprawnienia na rynku pracy. Nowe przepisy wprowadziły potężny przywilej: rodzice wielodzietni będą mogli pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez cały rok, a w urzędach pracy zyskają status priorytetowy ("VIP"). Co jeszcze w 2026 r. Również na 2026 r. MRPiPS ogłasza zniżki i ulgi Partnerów ​KDR w 2026 r. dla poszczególnych województw. Co czeka posiadaczy KDR?

rozwiń >

Co w 2026 r. daje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny (KDR) w 2026 r. daje szereg uprawnień, profitów i zniżek m.in w zakresie:

  • artykułów przemysłowych
  • edukacji
  • kultury
  • łączności
  • mieszkania
  • odzieży i obuwia
  • sportu, rekreacji, turystyki
  • transportu
  • usług
  • usług na odległość
  • zdrowia
  • żywności

Kto ma prawo do KDR? rodzice (także zastępczy/ prowadzący RDD) i ich małżonkowie, gdy mają lub mieli na utrzymaniu minimum troje dzieci; dzieci do 18 lat lub do 25 lat przy nauce; bez limitu wieku dla dzieci z umiarkowanym/znacznym stopniem niepełnosprawności.

2026 r. przynosi dodatkowe profity w KDR. Zyskają rodziny wielodzietne ale i seniorzy

Można powiedzieć, że najgorętsza zmiana, która obowiązuje w 2026 roku, dotyczy bezpieczeństwa finansowego rodziców. Standardowo zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez 180 dni (6 miesięcy). Jednak dzięki nowej ustawie o rynku pracy, posiadacze Karty Dużej Rodziny zyskają prawo do pobierania świadczenia przez pełne 365 dni. To „poduszka finansowa”, która ma dać rodzicom czas na znalezienie pracy dopasowanej do logistyki życia rodzinnego – bez stresu, że środki do życia skończą się w połowie drogi.

2026 r. przynosi dodatkowe profity w KDR. Zyskają rodziny wielodzietne ale i seniorzy. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2026?

Obecnie stawki (które będą podlegały waloryzacji od marca 2026 r. - zatem kwoty będą wyższe) to:

  • 1 721,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni (dla osób ze stażem powyżej 20 lat: 2 066,28 zł).
  • 1 352,20 zł brutto w kolejnych miesiącach.
Ważne

Dla posiadacza KDR oznacza to gwarancję wypłat przez 12 miesięcy, co w skali roku daje realny zastrzyk gotówki w najtrudniejszym momencie.

VIP w Urzędzie Pracy: Pierwszeństwo, którego nie było

Od 2026 roku KDR staje się o najwyższym priorytecie. Jeśli w Twoim urzędzie pracy brakuje miejsc na atrakcyjne kursy, staże czy dotacje na własny biznes – jako posiadacz KDR wchodzisz na początek kolejki. Co to oznacza w praktyce?

Przykład

Jeśli np. na szkolenie „Specjalista ds. logistyki” jest 15 miejsc, a chętnych 50, urzędnik ma obowiązek w pierwszej kolejności zakwalifikować osobę z Kartą Dużej Rodziny. To ogromna szansa na przebranżowienie się na koszt państwa.

KDR to nie tylko małe dzieci. Masz dorosłe potomstwo? Ty też masz prawa!

Wielu rodziców popełnia błąd, myśląc: „Moje dzieci już pracują, Karta mi wygasła”. Nic bardziej mylnego! Od 2019 roku obowiązuje zasada: „raz jesteś rodzicem wielodzietnym, zawsze masz prawo do KDR”.

Jeśli kiedykolwiek wychowałeś co najmniej troje dzieci (dziś mogą mieć nawet po 40 lat!), Karta Dużej Rodziny przysługuje Ci dożywotnio. Seniorzy z KDR w 2026 roku również będą mogli korzystać z nowych przywilejów oraz dotychczasowych zniżek na leki, transport czy energię.

Co jeszcze daje Karta Dużej Rodziny? Lista realnych oszczędności

Tak więc KDR to realne pieniądze, które zostają w portfelu każdego miesiąca. Zniżki zazwyczaj oscylują w granicach 5-10%, co przy dużych zakupach daje spore sumy:

  • Taniej na stacjach: Orlen, Circle K.
  • Taniej w marketach: Lidl, Auchan, Kaufland, Dino.
  • Kultura za grosze: Bezpłatne wstępy do Parków Narodowych, tańsze kina i muzea.
  • Zdrowie i sport: Zniżki na baseny, siłownie oraz w wybranych placówkach medycznych.

MRPiPS ogłasza zniżki i ulgi Partnerów ​KDR w 2026 r. dla poszczególnych województw

Z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej umieszczonych na stronie internetowej w zakresie KDR można znaleźć mapę Polski z podziałem na województwa. Poniżej analiza tego - ile jest punktów/miejsc/ placówek innych w zakresie KDT w danym województwie:

  • dolnośląskie (3096)
  • karlovarský kraj (1)
  • kujawsko-pomorskie (1998)
  • lubelskie (2735
  • lubuskie (1106)
  • łódzkie (2108)
  • małopolskie (3468)
  • mazowieckie (7630)
  • opolskie (1005)
  • podkarpackie (1737)
  • podlaskie (1399)
  • pomorskie (3087)
  • śląskie (3855)
  • świętokrzyskie (1455)
  • warmińsko-mazurskie (1613)
  • wielkopolskie (2965)
  • zachodniopomorskie (1736).

Siłą rzeczy najwięcej profitów dla posiadaczy KDR jest w województwie mazowieckim, śląskim, małopolskim.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny w 5 minut?

Nie musisz stać w kolejkach. Wydanie karty jest całkowicie bezpłatne. Najwygodniejszą metodą jest aplikacja mObywatel:

  1. Zaloguj się do portalu Emp@tia lub złóż wniosek w swoim urzędzie gminy.
  2. Po pozytywnej decyzji dodaj dokument w aplikacji mObywatel (mKDR).
  3. Plastikowa karta nie jest już potrzebna – wystarczy telefon w kasie sklepu.

Masz pytania dotyczące Karty Dużej Rodziny? Sprawdź aktualną mapę partnerów na oficjalnej stronie rządowej i dowiedz się, gdzie w Twojej okolicy zapłacisz mniej! Tutaj znajduje się link: https://empatia.gov.pl/

Podsumowując, w 2026 r. posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) dostają konkretne wsparcie na rynku pracy: zasiłek dla bezrobotnych może przysługiwać przez 365 dni, a nie standardowe 180. Jak wyrobić KDR?: online przez Emp@tia lub w gminie; mKDR dostępna w aplikacji mObywatel. Ważne: KDR dla rodzica jest bezterminowa, więc korzystasz z ulg również wtedy, gdy dzieci są już dorosłe. Bezrobotni z KDR mają pierwszeństwo w kierowaniu do form pomocy (m.in. szkolenia, staże, dotacje na start, pośrednictwo), co skraca czas oczekiwania na wsparcie. Oprócz tego KDR daje szereg zniżek, ulg i innych profitów w zakresie zdrowia, zakupów, sportu czy rekreacji.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

