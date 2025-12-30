REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Pracownicze Plany Kapitałowe » PPK: zaległa dopłata roczna za 2025 r. przysługuje tylko na wniosek uczestnika. Wypłata do 15 kwietnia 2026 r.

PPK: zaległa dopłata roczna za 2025 r. przysługuje tylko na wniosek uczestnika. Wypłata do 15 kwietnia 2026 r.

30 grudnia 2025, 14:37
Joanna Gawęda
Joanna Gawęda
Ekspert PFR Portal PPK
ppk dopłata roczna za 2025 r.
PPK: dopłata roczna za 2025 r. Wypłata do 15 kwietnia 2026 r.
Shutterstock

Komu w PPK przysługuje dopłata roczna za 2025 r. w wysokości 240 zł? Powinna zostać wypłacona do 15 kwietnia 2026 r. Kiedy uczestnik PPK musi złożyć wniosek o dopłatę? Okazuje się, że dotyczy to zaległej dopłaty rocznej.

Komu przysługuje dopłata roczna do PPK?

Dopłata roczna za 2025 rok będzie przysługiwać uczestnikom PPK, którzy w 2025 roku zgromadzili na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 979,86 zł. Jeżeli w 2025 roku uczestnik PPK skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 244,97 zł.

Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (z obniżenia wpłaty podstawowej mogą skorzystać osoby, których miesięczne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia) muszą zgromadzić co najmniej 25% tej kwoty. W 2025 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4666 zł. W związku z tym wpłaty na rachunek PPK uczestnika, aby miał on prawo do dopłaty rocznej za ten rok, muszą wynieść co najmniej 979,86 zł (4666 zł x 6 = 27 996 zł; 27 966zł x 3,5% = 979,86 zł). W przypadku osób, które na swój wniosek obniżyły procent wpłaty podstawowej, musi to być co najmniej 25% tej kwoty, czyli 244,97 zł.

Kiedy na konto uczestnika PPK trafi dopłata roczna?

Dopłata roczna za 2025 rok trafi na rachunek uczestnika PPK, który spełnił warunki do jej otrzymania, nie później niż do 15 kwietnia 2026 r. Wcześniej – w terminie do ostatniego dnia lutego - PFR przekaże ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za 2025 rok.

Zaległe dopłaty roczne w PPK nie przepadają

Jeśli uczestnik PPK nabył prawo do dopłaty rocznej, ale jej nie otrzymał, dopłata będzie mogła zostać zaewidencjonowana na rachunku PPK tego uczestnika w roku następnym albo w kolejnych latach, na wniosek złożony przez tego uczestnika PPK, PFR, instytucję finansową lub podmiot zatrudniający - pod warunkiem, że prawo do dopłaty rocznej nie uległo przedawnieniu.

Ważne

Rekomendowanym jest, aby uczestnik PPK złożył wniosek o zaległą dopłatę roczną za pośrednictwem instytucji finansowej, która prowadzi jego rachunek PPK.

Kiedy dopłata roczna w PPK nie przysługuje?

Obecnie ustawa o PPK przewiduje dwie sytuacje, w których uczestnik PPK, mimo że nabył prawo do dopłaty rocznej, nie otrzyma tej dopłaty. Będzie tak, jeśli uczestnik PPK:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie, ze wszystkich źródeł, przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym,
  • po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK.
Przykład

Uczestnik PPK, który ukończył 60 lat, rozpoczął wypłatę środków z rachunku PPK w grudniu 2025 roku. Pomimo to, że w 2025 roku uczestnik zgromadził na swoim rachunku PPK wpłaty uprawniające go do otrzymania dopłaty rocznej, nie otrzyma tej dopłaty.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427 ze zm.)

PFR Portal PPK Sp. z o.o.
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
