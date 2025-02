Lista najważniejszych umiejętności w CV 2025 [Badanie]

Lista najważniejszych umiejętności, jakie można mieć w CV w 2025 roku wynika z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl. Czy wciąż prym wiodą umiejętności specjalistyczne? Co z kompetencjami językowymi? Jak pokolenie Z ocenia posiadanie umiejętności miękkich? Jak zmieniła się definicja sukcesu zawodowego?

Najważniejsze umiejętności pracowników w 2025 r.

Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy kluczowe okazują się nie tylko kompetencje techniczne, ale także umiejętności społeczne. Jak pokazuje najnowsze badanie Pracuj.pl, to właśnie umiejętności miękkie – takie jak empatia, komunikatywność czy umiejętność pracy zespołowej – są oceniane jako najważniejsze w budowaniu kariery zdaniem ponad połowy najmłodszych pracowników (54%). Kolejne miejsca, ale już istotnie dalej na liście, zajmują umiejętności specjalistyczne (37%) oraz znajomość języków obcych (35%). Nowe pokolenie redefiniuje podejście do kariery, kładąc nacisk na elastyczność, rozwój oraz zdolność adaptacji do zmieniającego się rynku pracy.

Umiejętności najważniejsze dla przyszłości zawodowej - badanie

Czy wykształcenie nadal jest kluczem do sukcesu na rynku pracy? A może to umiejętności interpersonalne i znajomość języków obcych stanowią dziś największy atut? Młodzi pracownicy mają inne podejście do kariery niż ich starsi koledzy, a ich priorytety w zakresie kompetencji mogą zaskoczyć.

Aby lepiej zrozumieć te zmieniające się oczekiwania, serwis Pracuj.pl przeprowadził badanie, w którym zapytał Polaków o umiejętności, które uważają za najważniejsze dla swojej przyszłości zawodowej. Wyniki pokazują, że młodsze pokolenie redefiniuje kluczowe kompetencje i stawia na rozwój, który pozwala im elastycznie dostosować się do dynamicznego rynku pracy. Jak wskazują eksperci, podobne wnioski płyną także z rozmów prowadzonych podczas Festiwalu Pracuj.pl, gdzie młodzi kandydaci coraz częściej podkreślają znaczenie kompetencji miękkich i umiejętności adaptacyjnych w kontekście zmieniającego się rynku pracy.

Umiejętności w CV 2025 Pracuj.pl

Czym jest dziś sukces zawodowy?

Tradycyjne podejście do budowania kariery opierało się na formalnym wykształceniu oraz specjalistycznej wiedzy. Dyplom renomowanej uczelni i doświadczenie w konkretnej branży przez lata były synonimem zawodowego sukcesu. Jednak wraz z rozwojem technologii i przyspieszającym tempem zmian rynkowych, młodzi pracownicy zaczynają inaczej postrzegać swoje kompetencje. Coraz częściej dostrzegają, że w zmieniającym się świecie pracy kluczowe jest także to, jak potrafią współpracować, zarządzać relacjami i rozwiązywać problemy w środowisku zawodowym. Umiejętność adaptacji, kreatywność oraz zdolność do skutecznej komunikacji nabierają większego znaczenia, ponieważ pozwalają nie tylko odnaleźć się w różnorodnych zespołach, ale także efektywnie budować swoją ścieżkę zawodową na różnych etapach kariery.

Młode pokolenie doskonale zdaje sobie sprawę, że kompetencje techniczne mogą szybko się dezaktualizować, a zdolności interpersonalne pozostają uniwersalne. Dynamiczny rozwój nowych technologii sprawia, że pracownicy muszą nieustannie aktualizować swoją wiedzę, a sama znajomość narzędzi czy programów może nie wystarczyć – tym bardziej w czasach powszechnej automatyzacji.

Lista najważniejszych umiejętności 2025 Pracuj.pl

Bardzo ważna znajomość języków i autoprezentacja

Co ciekawe, młodzi pracownicy wyraźnie częściej niż starsze pokolenia wskazują znajomość języków obcych jako kluczowy czynnik wpływający na ich przyszłą karierę. Aż 35% osób w wieku 18-24 lata uważa tę kompetencję za niezbędną, podczas gdy wśród osób w wieku 55-65 lat ten odsetek wynosi zaledwie 19%. Wskazuje to na rosnące znaczenie globalizacji oraz międzynarodowych możliwości rozwoju zawodowego dla młodszych generacji.

Młodsze pokolenie dostrzega również większą wartość w umiejętności autoprezentacji. Podczas gdy niemal 1/5 najmłodszych pracowników uważa ją za istotną, w grupie najstarszych ten odsetek spada do zaledwie 11%. Może to wynikać z faktu, że dla młodych budowanie marki osobistej i skuteczne prezentowanie siebie w środowisku zawodowym ma coraz większe znaczenie – zarówno w kontekście poszukiwania pracy, jak i budowania sieci kontaktów zawodowych.

Umiejętności specjalistyczne wciąż mają ogromne znaczenie

Wśród najmłodszych pracowników wciąż dużą rolę odgrywają także umiejętności specjalistyczne (37%). To oznacza, że choć rynek pracy docenia wszechstronność, młodzi nadal przywiązują wagę do konkretnych kompetencji zawodowych.

Umiejętności specjalistyczne 2025 Pracuj.pl

Badanie Pracuj.pl pokazuje, że młodzi redefiniują kluczowe kompetencje zawodowe i stawiają na rozwój umiejętności, które pozwolą im odnaleźć się w różnych warunkach pracy. Ich podejście do kariery jest bardziej pragmatyczne – nie trzymają się sztywnych schematów i są gotowi do częstych zmian ścieżki zawodowej. W świecie, w którym tradycyjne stanowiska ewoluują, a nowe profesje powstają szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, zdolność do szybkiego uczenia się i adaptacji jest kluczowa. Firmy, które rozumieją te zmiany, mogą budować bardziej innowacyjne i elastyczne zespoły, które skutecznie odnajdują się w dynamicznym środowisku biznesowym.

Firmy, które chcą skutecznie przyciągać młode talenty, powinny uwzględnić te zmiany w swoich strategiach i inwestować nie tylko w szkolenia techniczne, ale także w rozwój umiejętności interpersonalnych swoich pracowników.

