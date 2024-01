Zielona transformacja w biznesie. Umiejętności pracowników muszą dostosować się do nowych zasad

Zielona transformacja to jeden z najmocniejszym trendów na rynku pracy. Aby dostosować pracowników do zielonych strategii biznesowych zmianie będą musiały ulec niemal wszystkie kompetencje. W największym stopniu na nowo zostaną określone umiejętności z obszaru zrównoważonego rozwoju i środowiska oraz sprzedaży i marketingu. Dlaczego organizacje powinny zweryfikować umiejętności kandydatów? Jakie kompetencje są istotne podczas transformacji? Na co nacisk powinny położyć firmy chcąc zacząć działać zgodnie z zasadami ESG?

Dostosowanie firm do zielonej transformacji będzie wymagało od organizacji niemałych zmian – taki wniosek płynie z analizy „Niedobór talentów” przeprowadzonej przez ManpowerGroup. Badanie to pokauje, że w największym stopniu na nowo zostaną zdefiniowane umiejętności z obszaru zrównoważonego rozwoju i środowiska (56%), a także sprzedaży i marketingu (56%).

Rewolucja zrównoważonego rozwoju

Największą ewolucję czekają naturalnie umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju i środowiska (56%), bowiem to one w największym stopniu muszą zostać zrewolucjonizowane względem legislacji, nowopowstałych strategii czy potrzeb organizacji.



– Największe zmiany, zarówno od strony świadomości, jak i czysto formalnej czy technicznej, powinny dotyczyć działań związanych z kompetencjami pracowników z zakresu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Brzmi to bardzo spójnie, wręcz naturalnie z całą ideą wdrażania polityki ESG – mówi Agnieszka Adamiec, ekspertka rynku pracy, Business Development Manager w Manpower Polska. – Należy podkreślić, że dotychczas ten zakres rozumiany był nie tylko jako wpływ organizacji na środowisko, ale głównie jako zaplanowany, korzystny rozwój samej firmy zgodny z jej długofalowymi celami biznesowymi. Obecnie tego typu działania są ukierunkowane na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko oraz społeczeństwo, a więc i pracowników, poprzez wdrażanie m.in. strategii work-life balance, a także odpowiedzialnej polityki propracowniczej. Sam rozwój organizacji rozumiany przez pryzmat ESG, to ukierunkowanie zmian organizacji w taki sposób, by ta w perspektywie określonego czasu mogła stać się nie tylko neutralna wobec klimatu, ale miała znacząco pozytywne oddziaływanie na środowisko – na przykład poprzez realizowanie działań proekologicznych i odpowiedzialnych społecznie w ramach polityki ESG – dodaje ekspertka.

Które branże muszą się „zazielenić”

Raport ManpowerGroup pokazuje, że na podobnym poziomie zielonych zmian ewoluują kompetencje związane ze sprzedażą i marketingiem (56%), logistyką i operacjami (55%), a także produkcją (54%).



– Organizacje będą przystosowywać się do zmieniającego otoczenia biznesowego. Pracownicy muszą zweryfikować działania, zwracać uwagę m.in. na użyte materiały czy poziom emisji odpadów podczas produkcji czy transportu, ale również odpowiedzialne i etyczne traktować pracowników zaangażowanych we wszystkie etapy powstania produktu. Troska o środowisko przy procesach produkcji to jedno, natomiast odpowiedzialność za pracowników jest tak samo ważna przy tworzeniu wizji produktu jako „przyjaznego” środowisku – podkreśla Adamiec.



Top 5 kompetencji wymagających największych zmian na rzecz zielonej transformacji zamykają umiejętności techniczne (53%). – W odniesieniu do ról technicznych nie bez znaczenia jest z pewnością rozwój elektromobilności, odnawialnych źródeł energii, transformacji technologicznej i energetycznej wraz z perspektywą budowy elektrowni atomowych w Polsce w nadchodzących latach. Wysoki niedobór kandydatów z umiejętnościami w obszarze obsługi klienta czy logistyki i operacji są również następstwem cyfryzacji procesów sprzedażowych, rozwoju branży e-commerce, a także przeniesieniem sprzedaży do sieci – dodaje Szymon Rudnicki, dyrektor Talent Solutions ManpowerGroup.

Zielona rewolucja zaczyna się od ewolucji kompetencji talentów

Zdaniem Agnieszki Adamiec, w ramach wszystkich zielonych zmian na rynku pracy, pracodawcy powinni brać pod uwagę kilka kluczowych kompetencji u potencjalnych kandydatów. – Są nimi umiejętność świadomego i rzetelnego analizowania, elastyczność, łatwość zmiany kluczowych odpowiedzialności, co wynika ze zmian w priorytetach organizacji. Kompetencje miękkie, jak empatia, świadomość społeczna i ekologiczna, priorytetyzacja celów długofalowych są cechami, które wpisują się także w proces transformacji. Oczywiście w zależności od branży, kompetencje będą nieco się zmieniać, np. w usługach czy marketingu szczególnie cenne będą te miękkie, natomiast w produkcji czy inżynierii pracodawcy będą zwracać uwagę na kwalifikacje techniczne, umożliwiające wprowadzanie niezbędnych innowacji w firmie. Jednocześnie organizacje powinny otwierać się na „plastyczność” uniwersalnych kompetencji, jak znajomość i obsługa systemów, dzięki którym pracownicy będą w stanie szybko transformować także swoją rolę w organizacji. Jednak kluczowym wspólnym mianownikiem jest ugruntowana świadomość celu wprowadzania określonych zmian w procesie integracji polityki organizacji z polityką ESG. Zmiany mogą zostać wdrożone i przynosić określone efekty tylko w sytuacji, w której realizujące je zespoły będą w pełni przekonane o celowości tej ewolucji – podsumowuje ekspertka.

Badanie „Niedobór talentów” zostało zrealizowane na próbie 525 pracodawców w Polsce i ponad 40 000 firm na świecie. Celem badania było zmierzenie skali trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników o pożądanych kompetencjach. Raport prezentuje dane w podziale na 6 regionów Polski i 8 sektorów rynku. W raporcie znajdują się również dane na temat umiejętności najtrudniejszych do znalezienia u kandydatów. Badanie zostało zrealizowane pomiędzy 2 a 31 października 2023 roku, zatem odzwierciedla najbardziej aktualne nastroje rekrutacyjne w Polsce.

Monika Majewska

