Praca w branży fintech. Jakie umiejętności są potrzebne? Jakie wynagrodzenia można otrzymać?

Fintech to jedna z najszybciej rozwijających się branż na świecie, w tym również w Polsce. Nowe technologie coraz bardziej przejmują kontrolę nad zarządzaniem finansami i pojawia się wiele nowych możliwości zawodowych. Jakie umiejętności i kompetencje są potrzebne, aby rozpocząć karierę w fintech? Ile można zarobić w tej branży?

Branża fintech obejmuje różne obszary technologii finansowych, od płatności bezgotówkowych po blockchain i kryptowaluty. Fintech to także rozwiązania związane z pożyczkami online, crowdfundingiem, insurtech (technologie w ubezpieczeniach) i zarządzaniem finansami. Polska jest jednym z liderów w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby firm fintech – do końca 2022 roku działało ich już 299, co oznacza niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do 2018 roku.

REKLAMA

Autopromocja

Popularne stanowiska w fintech

Nowicjusze w branży fintech mogą liczyć na zatrudnienie w takich rolach, jak:

- Analityk danych

- Product Manager

- Programista (często specjalizujący się w językach takich jak Python, Java)

- Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

- Big Data Engineer

- Database Manager



Fintech to nie tylko programowanie, ale również lub przede wszystkim zrozumienie procesów finansowych i regulacji prawnych. Budowanie portfolio, rozwijanie kompetencji w zakresie machine learning, obserwowanie zmian i trendów rynkowych (reakcja na potrzeby i oczekiwania użytkowników) oraz aktywne uczestnictwo w wydarzeniach branżowych to kluczowe kroki do sukcesu w tej innowacyjnej branży. - komentuje mgr Daniel Malinowski.

Zarobki w fintech w Polsce

Osoby zaczynające karierę w fintech mogą liczyć na zarobki w przedziale 8 000 - 12 000 zł brutto miesięcznie, w zależności od specjalizacji i lokalizacji.



Zarobki specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem wynoszą 20 000 - 30 000 zł brutto miesięcznie. Menedżerowie wyższego szczebla mogą zarabiać nawet 40 000 zł miesięcznie, zwłaszcza w Warszawie, będącej głównym ośrodkiem fintech w Polsce.

Jakie umiejętności techniczne są potrzebne?

Programowanie i znajomość technologii



W fintech kluczowe są umiejętności programistyczne. Najczęściej wykorzystywane języki to Python, Java, C++, a także SQL do pracy z bazami danych. Równie ważna jest znajomość API (interfejsów programowania aplikacji) oraz podstawowa wiedza z zakresu sztucznej inteligencji i data science.



Finanse



Chociaż technologia jest sercem fintech, podstawowa wiedza z zakresu finansów jest równie ważna. Osoby rozpoczynające karierę powinny rozumieć mechanizmy rynków finansowych, zasady funkcjonowania instytucji bankowych oraz regulacje prawne.



Praca w fintech wymaga rozumienia, jak działają tradycyjne systemy finansowe i jak można je integrować z nowymi technologiami. Jednym z kluczowych narzędzi w tym zakresie są API (Application Programming Interface). API pozwalają na integrację różnych systemów finansowych, umożliwiając płynne połączenie z bankami, giełdami i innymi podmiotami finansowymi.



Blockchain i kryptowaluty



Znajomość blockchain staje się coraz bardziej wartościowa, szczególnie w obszarach związanych z kryptowalutami, inteligentnymi kontraktami (smart contracts) oraz zdecentralizowanymi finansami (DeFi). Blockchain jest technologią, która rewolucjonizuje sposób przeprowadzania transakcji, oferując większe bezpieczeństwo i transparentność.



Sztuczna inteligencja i machine learning



Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) są coraz częściej stosowane w fintech do analizy danych, prognozowania zachowań klientów oraz automatyzacji procesów finansowych.

Jak zacząć karierę w fintech?

Budowanie portfolio



Zamiast tradycyjnego CV, w fintech liczy się portfolio projektów, które pokazują rzeczywiste umiejętności. GitHub może służyć jako platforma do prezentacji kodu, a budowanie własnych aplikacji finansowych to sposób na przyciągnięcie uwagi rekruterów.



Networking i rozwój zawodowy



Udział w wydarzeniach branżowych, takich jak Fintech Week czy Cashless Congress, to doskonała okazja do budowania relacji z potencjalnymi pracodawcami. Ważne jest także dołączenie do społeczności fintech, np. poprzez LinkedIn.



Praktyczne przygotowanie studenta do pracy w fintech znacząco zwiększa jego szanse na znalezienie wymarzonej pracy. Kluczowe jest zdobycie umiejętności, takich jak programowanie czy analiza danych, a także zrozumienie mechanizmów rynków finansowych. - podkreśla mgr Daniel Malinowski.

Dalszy ciąg materiału pod wideo