Praktyka absolwencka – sposób na zdobycie umiejętności do wykonywania pracy. Jak sporządzić umowę o praktykę absolwencką (WZÓR)

Praktyki absolwenckie mogą odbyć osoby, które nie ukończyły 30. roku życia. Wykonywanie praktyki na podstawie umowy o praktykę absolwencką nie wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Cechy praktyki absolwenckiej

Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.

Na praktykę absolwencką może zostać przyjęta osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyk nie ma ukończonego 30. roku życia.

Podmiotem przyjmującym na praktykę może być:

osoba fizyczna;

osoba prawna;

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Ważne Praktyki absolwenckie mogą odbywać osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową i które nie ukończyły 30. roku życia.

Umowa o praktykę absolwencką

Praktykę absolwencką odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę. Umowa określa w szczególności:

rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne;

okres odbywania praktyki;

tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki;

wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.

Umowa nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej.

Umowa o praktykę absolwencką nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące. Możliwe jest zawarcie jednej lub kilku umów z tym samym podmiotem, ale pod warunkiem, że ich łączny okres nie przekracza 3 miesięcy.

Przykład Patryk, absolwent szkoły gastronomicznej, zawarł z właścicielem cukierni umowę o praktykę absolwencką na okres 3 miesięcy. Natychmiast po zakończeniu praktyki Patryk zawarł umowę na kolejne 3 miesiące praktyki z właścicielem innej cukierni. Takie postępowanie jest prawidłowe.

Umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie, gdy praktyka odbywana jest nieodpłatnie. Jeśli praktyka jest odbywana odpłatnie, umowę można rozwiązać z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

Po zakończeniu umowy o praktykę absolwencką praktykant może wnioskować o wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyk. Podmiot przyjmujący powinien wtedy taki dokument sporządzić, określając w nim o rodzaj wykonywanej pracy i umiejętności nabyte w czasie odbywania praktyki, a następnie przekazać go praktykantowi.

Wzór umowy o praktykę absolwencką

Umowa o praktykę absolwencką zawarta w dniu 8 lutego 2024 r. w Gdańsku, pomiędzy: Janem Ogórkiem, właścicielem Cukierni „Fantazja” w Gdańsku, ul. Fantastyczna 22, zwanym dalej „Podmiotem przyjmującym” a Michałem Walczakiem, zam. w 80-049 Gdańsk, ul. Sypialnia 23 m. 99, zwanym dalej „Praktykantem”. § 1. 1. Praktykant oświadcza, iż spełnia kryteria określone w art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1244) i w oparciu o przepisy powyższej ustawy wyraża wolę odbycia praktyki absolwenckiej. 2. Podmiot przyjmujący przyjmuje Praktykanta na nieodpłatną praktykę absolwencką na zasadach określonych w niniejszej umowie. § 2. 1. Praktykant odbywa praktykę w celu uzyskania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych właściwych dla pracy na stanowisku cukiernika. Praktyka będzie odbywana w Cukierni „Fantazja”, 80-039 Gdańsk, ul. Fantastyczna 22. 2. Przy odbywaniu praktyk Praktykant zobowiązany jest wykonywać powierzone czynności z najwyższą starannością. § 3. Podmiot przyjmujący zobowiązuje się do: 1) zapewnienia stanowiska pracy dla Praktykanta, 2) wyznaczenia opiekuna, który odpowiada za przebieg praktyki, organizuje pracę Praktykanta oraz sprawuje nad nim nadzór, 3) przeszkolenia Praktykanta z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego, 4) wydania Praktykantowi zaświadczenia o ukończeniu praktyki. § 4. 1. Umowa zostaje zawarta na okres odbywania praktyki od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. 2. Tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki wynosi 40 godzin. § 5. 1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy w każdym czasie. Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 2 Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy o praktykach absolwenckich oraz przepisy kodeksu cywilnego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Michał Walczak Jan Ogórek Praktykant Podmiot przyjmujący

Praktyka absolwencka odpłatna lub nieodpłatna

Praktyka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie.

Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać 2-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Oznacza to, że w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. świadczenie pieniężne może maksymalnie wynieść 8484 zł miesięcznie, natomiast od lipca do grudnia tego roku może to być 8600 zł miesięcznie. Ustawa o praktykach absolwenckich nie określa natomiast najniższego świadczenia, jaki musi zapewnić podmiot przyjmujący.

Ważne Praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie.

Wynagrodzenie z tytułu umowy o praktykę absolwencką podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Osoby odbywające praktykę absolwencką nie podlegają natomiast ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Warunki odbywania praktyki absolwenckiej

Podmiot przyjmujący na praktykę zapewnia praktykantowi, na zasadach dotyczących pracowników, bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki. Obowiązek ten obejmuje także – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Jednakże do praktyki nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjątkiem:

art. 18 3a –18 3e Kodeksu pracy (dalej: k.p.) - równe traktowanie w zatrudnieniu;

–18 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) - równe traktowanie w zatrudnieniu; art. 129 § 1 k.p. - normy czasu pracy – czyli 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy;

art. 131 § 1 k.p. - tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym;

art. 132 § 1 k.p. - prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie;

art. 133 § 1 k.p. - w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;

art. 134 k.p. - prawo do przerw w pracy,

art. 1517 k.p. – pora nocna.

