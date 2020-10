Sprawdź, czy to czas na zmianę pracy!

Może czas na zmianę pracy?

Decyzja o zmianie pracy jest jedną z tych, które niezależnie od motywów zawsze wiążą się ze sporą dawką emocji. Lęk przed nadmiernym stresem i przyzwyczajenie do znanych sobie schematów sprawiają, że nazbyt długo tkwimy w miejscu pracy, które nas nie satysfakcjonuje. Są jednak pewne symptomy, które świadczą, że czas na poważne rozważenie zmiany zatrudnienia. Sprawdźmy, jak je rozpoznać!

Nie sposób stworzyć jednego określonego wzoru, który sprawdza się przy każdej jednostkowej sytuacji. Na pewno należy wziąć pod uwagę, iż może nam się przydarzyć gorszy czas, kiedy nasz ogląd na pracę jest w jakiś sposób zniekształcony. Szkoda by było, gdyby chwilowe trudności wpływały na tak poważną decyzję. Zupełnie inaczej jest jednak wtedy, gdy od dawna na myśl o swoim zajęciu czujesz się źle, masz głębokie przekonanie, że nie daje ci wymaganego minimum satysfakcji lub zupełnie przestałeś się rozwijać. Co równie istotne w tym przykrym położeniu, długotrwały stres spowodowany przebywaniem w miejscu, którego nie lubimy, może mieć katastrofalne skutki dla naszego zdrowia. Zdecydowanie nie potrzebujesz bólu głowy, tików nerwowych, kołatania serca czy suchości w gardle i ustach, prawda?





Polecamy: Personel i zarządzanie – prenumerata.

Stres i frustracja

W pracy zazwyczaj spędzamy 40 godzin tygodniowo, a często nawet i więcej. To spora część naszego czasu i zarazem jeden z głównych czynników realne tworzących rzeczywistość. Nie ukrywajmy, wysokość zarobków, ludzie, którzy cię otaczają i wszystkie plusy i minusy twojego zatrudnienia wpływają na usposobienie i sposób prowadzenia życia. Odżywiasz się źle, bo nie masz czasu gotować? Zrezygnowałeś z pasji, gdyż nie stać cię na nie? Na spotkaniach rodzinnych jesteś osowiały, ponieważ bez przerwy myślisz o konfliktach w pracy? Tak, właśnie między innymi o to chodzi! – Długotrwała frustracja oraz stres mogą doprowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Załamanie psychiczne, czy depresja są chorobami, z którymi nie jest łatwo walczyć – podkreśla Paulina Milczanowska Stećków, koordynator procesów HR LSJ HR Group.

Potrzeba zmiany pracy nie jest procesem, który przychodzi z dnia na dzień. Najczęściej to konsekwencja różnych czynników. – Według raportu płacowego HAYS na rok 2020 aż 78 procent osób rozważa zmianę pracy w przyszłości, a 56 procent w przeciągu najbliższego roku. Wyniki te pokazują, jak ważny jest to temat – mówi Paulina Milczanowska Stećków. Rzadko też zdarza się, że jeden minus powoduje, iż chcemy zmienić pracodawcę. Kiedy jednak jesteśmy nieusatysfakcjonowani w kilku aspektach, to pojawia się potrzeba życiowej ewolucji. Nie przegap tego momentu i nie zlekceważ symptomów, gdy masz w sobie tę chęć, bo później jest prosta droga do zobojętnienia i pogodzenia się z losem.