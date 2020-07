Dlaczego pracownicy odchodzą czyli powody zmiany pracy

Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy?

Dla Polaków największą motywacją do zmiany pracy pozostaje chęć zdobycia wyższego wynagrodzenia. Tak wynika z 40. edycji badania Monitor Rynku Pracy realizowanego przez Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster. Eksperci rynku HR wskazują jednak, że w związku z pandemią koronawirusa i co za tym idzie wzrostem niepewności na rynku pracy, na znaczeniu zyskują takie czynniki, jak stabilność zatrudnienia czy dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa. Tę tezę potwierdza widoczny spadek rotacji, zarówno pomiędzy, jak i wewnątrz firmy.

Zmieniamy pracę, żeby dostać wyższą pensję

Oczekiwania pracowników zmieniają się pod wpływem wielu różnych czynników. Niewątpliwie tym, który w ostatnim czasie najmocniej oddziaływał na rynek pracy jest pandemia COVID-19 i związana z nią niepewność co do dalszej sytuacji gospodarczej. Obecnie największą motywacją do zmiany pracy dla pracowników pozostaje chęć zdobycia wyższego wynagrodzenia. Widoczny jest jednak spadek jej znaczenia w porównaniu do I kw. 2020 r.

Coraz ważniejsze stają się natomiast takie czynniki jak chęć rozwoju zawodowego i korzystniejsza forma zatrudnienia. Analiza wcześniejszych kryzysów oraz tego, jak zmieniły podejście pracowników do postrzegania atrakcyjności marki pracodawcy, pozwala przewidywać, że zatrudnieni większą uwagę będą przywiązywać także do stabilności zatrudnienia i bezpieczeństwa finansowego firmy.

Wydłuża się czas współpracy z jednym pracodawcą

W najnowszym badaniu Monitor Rynku Pracy zaobserwowano również, że wydłużyła się długość pracy u jednego pracodawcy. Do 36%, tj. o 5 p.p. wzrósł odsetek osób, które pracują w jednym przedsiębiorstwie więcej niż 10 lat. Tłumaczyć to można faktem, że w sytuacji kryzysu i lęku o utratę zatrudnienia, satysfakcja z wykonywanego zajęcia dla wielu pracowników może rosnąć, gdyż punktem odniesienia nie są inne firmy, ale bezrobocie.

W 40. edycji badania Monitor Rynku Pracy widać więc wyraźny, największy od 2017 r., spadek rotacji pracowników. Najczęściej pomiędzy pracodawcami migrowali mieszkańcy centralnej części kraju, tj. woj. mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego oraz miast powyżej 200 tys. mieszkańców. Częściej na współpracę z inną firmą decydowali się też mężczyźni niż kobiety. Widoczna jest także korelacja pomiędzy wiekiem oraz zmianą miejsca pracy - czym jesteśmy młodsi, tym częściej zmieniamy pracodawcę.

Niewiele awansów i degradacji z zajmowanych stanowisk

W ciągu ostatnich 6 miesięcy awans lub przesunięcie do innego zespołu zadeklarował co 5 zatrudniony. Zmiany takie najczęściej objęły mieszkańców południowej części kraju, tj. woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego oraz miast powyżej 200 tys. mieszkańców. Powtórzyła się też korelacja pomiędzy wiekiem i rotacją. Najczęściej sytuacja taka spotykała również osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę na czas określony.