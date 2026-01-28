REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Motywowanie » Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej

Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 stycznia 2026, 13:04
pracownicy oczekują więcej motywacja finansowa benefity
Pracownicy oczekują od pracodawcy czegoś więcej niż motywacja finansowa - benefity
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej. Ważne jest poczucie sensu, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz realna troska o ich dobrostan. Jak zaprojektować nowoczesny i skuteczny system motywacyjny?

rozwiń >

Nowoczesny i skuteczny system motywacyjny

Motywacja pracownicza jest jednym z kluczowych czynników wpływających na efektywność, stabilność i rozwój każdej organizacji. Nawet najlepiej wykwalifikowany zespół bez odpowiedniego wsparcia motywacyjnego z czasem traci zaangażowanie, co przekłada się na spadek wyników, większą rotację i trudności rekrutacyjne. Dlatego coraz więcej firm zastanawia się, jak zaprojektować system motywacyjny, który realnie odpowie na potrzeby pracowników i jednocześnie wesprze cele biznesowe pracodawcy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Pracownicy oczekują czegoś więcej

Przez lata motywacja pracownicza opierała się głównie na wynagrodzeniu finansowym. Dziś jednak sama pensja coraz rzadziej wystarcza, aby utrzymać długofalowe zaangażowanie zespołu. Pracownicy oczekują czegoś więcej – poczucia sensu, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz realnej troski o ich dobrostan.

Dodatkowo jednolite systemy motywacyjne, które traktują wszystkich pracowników w ten sam sposób, coraz częściej zawodzą. Różne pokolenia, style życia i potrzeby sprawiają, że motywowanie zespołu wymaga elastyczności oraz indywidualnego podejścia. Pracodawcy, którzy nie uwzględniają tych zmian, ryzykują spadkiem zaangażowania i lojalności pracowników.

System motywacyjny to nie koszt

Nowoczesny system motywacyjny powinien być postrzegany jako inwestycja w kapitał ludzki, a nie jedynie dodatkowy wydatek. Dobrze zaprojektowany system wspiera realizację celów firmy, poprawia atmosferę pracy i zwiększa efektywność zespołów. Kluczowe znaczenie ma tu spójność – motywacja pracownicza nie powinna opierać się na jednym elemencie, lecz na przemyślanym zestawie działań. Wynagrodzenie, rozwój zawodowy, komunikacja, kultura organizacyjna oraz benefity pracownicze tworzą razem system, który realnie wpływa na zaangażowanie pracowników.

REKLAMA

INFORLEX Kadry Płace i HR
Autopromocja

INFORLEX Kadry Płace i HR

Sprawdź

Benefity a skuteczny system motywacyjny

Benefity pracownicze odgrywają dziś istotną rolę w budowaniu motywacji pracowniczej, szczególnie jako uzupełnienie wynagrodzenia finansowego. Ich największą zaletą jest możliwość elastycznego dopasowania do różnych potrzeb pracowników, co zwiększa ich realną wartość. Dobrze dobrane benefity:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • wzmacniają poczucie docenienia,
  • zwiększają satysfakcję z pracy,
  • wspierają wellbeing pracowników,
  • budują pozytywny wizerunek pracodawcy,
  • pomagają utrzymać zaangażowanie także poza momentami premiowymi.

Benefity sportowe jedne z najskuteczniejszych

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi wspierających motywację pracowniczą są benefity sportowe, w szczególności karty sportowe. Umożliwiają one pracownikom dbanie o zdrowie, kondycję i regenerację, co bezpośrednio przekłada się na ich samopoczucie i efektywność w pracy. Karty sportowe to rozwiązania, które cieszą się dużą popularnością wśród pracodawców, ponieważ są uniwersalne i łatwe w obsłudze. Pracownicy mogą korzystać z szerokiej oferty obiektów sportowych i rekreacyjnych, wybierając aktywności dopasowane do własnych preferencji. Dla pracodawcy oznacza to benefit, który realnie wspiera motywację pracowniczą, ogranicza absencję i sprzyja budowaniu zdrowej kultury organizacyjnej.

Benefity kulturalne

Skuteczny system motywacyjny powinien uwzględniać różnorodność potrzeb zespołu. Nie każdy pracownik odnajduje się w aktywnościach sportowych, dlatego warto uzupełnić ofertę benefitów o rozwiązania kulturalne i rozrywkowe. Kupony to przykład benefitu, który wspiera motywację pracowniczą poprzez dostęp do kultury, rozrywki i wydarzeń. Dają pracownikom możliwość korzystania z kin, teatrów, koncertów, co wpływa na ich work-life balance i poczucie, że pracodawca rozumie różnorodne potrzeby zespołu.

Podsumowanie

Motywacja pracownicza to proces długofalowy, który wymaga świadomego i strategicznego podejścia. Skuteczny system motywacyjny nie opiera się wyłącznie na finansach, lecz uwzględnia potrzeby, styl życia i wellbeing pracowników. Benefity pracownicze, takie jak karty sportowe oraz kupony kulturalne, doskonale wspierają motywację pracowniczą, pomagając pracodawcom budować zaangażowane, lojalne i efektywne zespoły. Dla firm oznacza to nie tylko lepsze wyniki, ale także stabilny rozwój i silną pozycję na rynku pracy.

Źródło: vanitystyle.pl

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Co najbardziej motywuje pracowników? Czego pracownik wymaga od szefa?
Co najbardziej motywuje pracowników? Czego pracownik wymaga od szefa?
3 najbardziej pożądane benefity pozapłacowe według pokolenia Z
3 najbardziej pożądane benefity pozapłacowe według pokolenia Z
Jak odważyć się na to, co przeraża w pracy i w życiu czyli JUMP Kim Perrel
Jak odważyć się na to, co przeraża w pracy i w życiu czyli JUMP Kim Perrel
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej
28 sty 2026

Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej. Ważne jest poczucie sensu, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz realna troska o ich dobrostan. Jak zaprojektować nowoczesny i skuteczny system motywacyjny?
Nawet o 35 proc. wzrosły wynagrodzenia w najsłabiej opłacanych specjalizacjach IT. Na szczycie znów Architecture: ponad 32 tys. zł na B2B i 25 tys. zł na etacie. Podsumowanie 2025 r.
28 sty 2026

W minionym roku wynagrodzenia oferowane w poszczególnych specjalizacjach IT wzrosły niekiedy nawet o ponad 30 proc., jak wskazują dane No Fluff Jobs. W przypadku aż 13 z analizowanych 19 kategorii nastąpił wzrost mediany dolnych widełek wynagrodzeń. W 4 odnotowano wzrost górnych i dolnych widełek, niezależnie od typu umowy. W 2025 r. co 5. ogłoszenie z branży IT na portalu dotyczyło kategorii Backend. Kolejne miejsca pod względem dostępności ofert zatrudnienia zajmują Data & Business Intelligence, Fullstack, DevOps i Testing/QA.
Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?
28 sty 2026

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z istnienia dodatkowych świadczeń, które można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jednym z nich jest świadczenie w wysokości niemalże 300 zł (po marcowej waloryzacji będzie prawie tyle wynosiło) – comiesięczny, dożywotni dodatek do emerytury lub renty, przyznawany w dowód uznania. Sprawdź, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać.
Cukrzyca w pracy – jakie prawa naprawdę ma diabetyk w 2026 roku?
28 sty 2026

Cukrzyca, nazywana niezakaźną epidemią XXI wieku, dotyka wielu aktywnych zawodowo Polaków. Czy obecne przepisy Kodeksu pracy wystarczająco chronią pracowników z tą chorobą metaboliczną? Poniżej rozważamy możliwe dodatkowe uprawnienia w 2026 r.

REKLAMA

Ustawa wygaszająca specustawę dot. Ukrainy u Prezydenta RP i Marszałka Senatu. Ochrona dla obywateli Ukrainy do marca 2027 r. i co dalej?
28 sty 2026

Ustawa wygaszająca specustawę dot. Ukrainy po III czytaniu została skierowana do Prezydenta RP i Marszałka Senatu. Ochrona dla obywateli Ukrainy będzie gwarantowana do marca 2027 r. i co dalej? Jakie rozwiązania dla obywateli Ukrainy przewiduje projekt ustawy?
Od 27 stycznia 2026 r. więcej wniosków kadrowych można składać w formie elektronicznej [LISTA 12 CZYNNOŚCI]
27 sty 2026

Od dziś, 27 stycznia 2026 r., można składać więcej wniosków z zakresu prawa pracy w formie elektronicznej. Oto lista 12 czynności, których można dokonać z użyciem narzędzi komunikacji elektronicznej, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Luty 2026: godziny pracy i dni wolne
27 sty 2026

Luty 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin w najkrótszym miesiącu w roku. Oto kalendarz lutego 2026 roku, który ma 28 dni. Czy w tym miesiącu jest niedziela handlowa?
Między doświadczeniem a świeżym spojrzeniem. Rola mentoringu w nowoczesnych procesach sukcesyjnych
27 sty 2026

Firmy, które myślą o sukcesji poważnie, wiedzą jedno. Nie chodzi o przekazanie tytułu, funkcji, biura. Chodzi o przygotowanie człowieka. Mentoring staje się dziś jedną z najważniejszych form inwestowania w ludzi. Nie dlatego, że jest modny. Dlatego, że działa. Dobrze zaprojektowany mentoring buduje zaufanie, rozwija kompetencje, pozwala sprawdzić się w relacji, nie jest tylko zadaniem do wykonania.

REKLAMA

Nawet 300 tys. zł z ZUS. Dotacje na poprawę BHP także w 2026 r. Cieszą się coraz większą popularnością
27 sty 2026

W 2026 r. można otrzymać nawet 300 tys. zł z ZUS na poprawę BHP. Program dotacji będzie kontynuowany także w tym roku. Dofinansowanie z ZUS cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Najprawdopodobniej nabór zgłoszeń ruszy w lutym.
Zwalniam się. Czy szef może żądać zapłaty za buty robocze?
27 sty 2026

Zwalniam się z pracy. Czy w związku z tym szef może żądać zapłaty za buty robocze? Co na to orzecznictwo Sądu Najwyższego? Jak pracownik może się bronić?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA