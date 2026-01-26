REKLAMA

Strona główna » Kadry » HRM » Rekrutacja » Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Nieszablonowo, ale z kompetencjami - praktyczne wskazówki

Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Nieszablonowo, ale z kompetencjami - praktyczne wskazówki

26 stycznia 2026, 10:46
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
poszukiwanie pracy jak znaleźć pracę rekrutacja rynek pracy
Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Nieszablonowo, ale z kompetencjami - praktyczne wskazówki
Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Przyjrzyjmy się sytuacji na rynku pracy pod koniec 2025 r. Jak poszukiwać pracy nieszablonowo, ale z kompetencjami - oto praktyczne wskazówki ekspertki.

Sytuacja na rynku pracy w Polsce pod koniec 2025 roku

Pod koniec 2025 roku polski rynek pracy wykazywał wyraźne oznaki osłabienia. Zjawisko to było widoczne zarówno w spadku poziomu zatrudnienia, jak i w malejącej liczbie dostępnych ofert pracy. Jednocześnie sytuacja płacowa pozostawała względnie stabilna, choć coraz więcej osób doświadczało trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia.

W grudniu 2025 r. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6410,3 tys. etatów, co oznaczało spadek o 3,5 tys. w porównaniu z listopadem. Tendencja spadkowa była zauważalna również w ujęciu długookresowym — w okresie od stycznia do listopada 2025 r. przeciętne zatrudnienie było o 0,9% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na koniec grudnia 2025 r. stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 5,7%, a w urzędach pracy zarejestrowanych było 888,6 tys. osób bezrobotnych. Presja na rynku pracy była zróżnicowana regionalnie. Najwyższe bezrobocie odnotowano w województwach podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim (po 9,2%), natomiast najniższy poziom bezrobocia utrzymywał się w województwie wielkopolskim (3,6%).

Z danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za II kwartał 2025 r. wynika, że liczba pracujących wyniosła 17 198 tys. osób, a liczba aktywnych zawodowo 17 701 tys. Mimo pogarszających się warunków zatrudnienia, aktywność zawodowa Polaków pozostawała więc na stosunkowo wysokim poziomie.

Jednocześnie wyraźnie zmniejszyła się liczba ofert pracy. W III kwartale 2025 r. odnotowano 94,7 tys. wolnych miejsc pracy, co oznaczało spadek o 19,5 tys. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Konsekwencją tej sytuacji było wydłużenie średniego czasu poszukiwania nowej pracy do niemal 4,5 miesiąca.

Pomimo mniej korzystnych tendencji na rynku pracy, wynagrodzenia nadal rosły. W listopadzie 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9078,16 zł, co oznaczało wzrost o 7,1% w ujęciu rok do roku. Jednocześnie niepokojącym zjawiskiem pozostawała wysoka skala zwolnień grupowych — w całym 2025 r. objęły one ponad 77 tys. pracowników, co potwierdza rosnącą ostrożność przedsiębiorstw i pogorszenie nastrojów gospodarczych.

Jak znaleźć pracę?

W tym kontekście coraz częściej pojawia się pytanie, jak skutecznie znaleźć pracę w dobie spowolnienia gospodarczego. Poradników na ten temat nie brakuje — Internet wypełniają blogi, profile w mediach społecznościowych, krótkie materiały wideo, webinary, e-booki i książki obiecujące szybki sukces zawodowy. Twórcy treści stają się coraz bardziej kreatywni, sprzedając nie tylko wiedzę, ale także własną markę i wizerunek eksperta.

Na tym tle wyraźnie zarysowuje się jednak nowa tendencja. Wynika ona z faktu, że zmieniły się nie tylko narzędzia rekrutacyjne, lecz także sam rynek pracy. Powielanie utartych schematów oraz mechaniczne stosowanie „złotych rad” przestaje być skuteczne.

Nowe podejście do poszukiwania pracy opiera się na połączeniu indywidualności i nieszablonowego myślenia z realnymi, mierzalnymi kompetencjami. Kreatywność nie jest już celem samym w sobie — ma wspierać konkretne umiejętności, doświadczenie zawodowe oraz wartość, jaką kandydat wnosi do organizacji.

CV, list motywacyjny i profil na LinkedInie - praktyczne wskazówki

W praktyce oznacza to konieczność świadomego i strategicznego przygotowania się do procesu rekrutacyjnego. Kluczowe stają się pytania o to, jak stworzyć CV, które wyróżni się spośród setek podobnych dokumentów, jak napisać autentyczny list motywacyjny oraz jak zbudować spójny i profesjonalny profil na LinkedInie, realnie zwiększający szanse na kontakt z pracodawcą.

W warunkach niepewności i rosnącej konkurencji na rynku pracy przewagę zyskują osoby, które potrafią połączyć świeże spojrzenie z solidnymi podstawami. To właśnie ta równowaga coraz częściej decyduje o sukcesie zawodowym.

  1. Warto przy tym pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Po pierwsze, należy dokładnie przeanalizować swoje CV i unikać ogólnikowych sformułowań. Zamiast pisać, że było się „odpowiedzialnym za dział sprzedaży”, lepiej wskazać konkretne efekty, np. realizację 101% planu sprzedażowego. Podobnie opisywanie doświadczeń rekrutacyjnych powinno odnosić się do realnych działań i zakresu odpowiedzialności.
  2. Po drugie, list motywacyjny powinien opierać się na faktach i jasno pokazywać, w jaki sposób kompetencje kandydata odpowiadają wymaganiom stanowiska.
  3. Po trzecie, warto zweryfikować swoją obecność w mediach społecznościowych, eliminując treści mogące negatywnie wpłynąć na wizerunek w oczach rekrutera.
  4. Wreszcie, coraz większe znaczenie ma przygotowanie merytoryczne. Testy kompetencyjne i zadania praktyczne stały się stałym elementem rekrutacji, dlatego warto odwoływać się do konkretnych doświadczeń, liczb i mierzalnych efektów pracy. To one budują wiarygodność i pokazują realną wartość kandydata na wymagającym rynku pracy.
Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
