Onboarding - jak skutecznie wdrożyć nowego pracownika

Każda zmiana, nawet ta, której bardzo chcemy i która ma być korzystna, może być trudnym i skomplikowanym procesem. Także zmiana miejsca pracy. Z jednej strony niesie ona ze sobą pozytywy, takie jak zwiększone zaangażowanie i entuzjazm. Ale także może wiązać się z dużym stresem, niepokojem i niepewnością.

Dziś Polacy wyjątkowo chętnie myślą o zmianie pracy i dość optymistycznie patrzą na szanse znalezienia nowej. Jak pokazują wyniki 32. edycji „Monitora rynku pracy”, badania opublikowanego w lipcu przez Instytut Badawczy Randstad, aż 19 proc. respondentów zmieniło pracodawcę w ciągu ostatniego pół roku, a 17 procent przeszło na inne stanowisko w obrębie swojej firmy.

Według tego samego badania, niecałe 10 procent pracowników aktywnie szuka nowych wyzwań zawodowych. To może nie wydawać się zbyt dużą liczbą, jednak należy dodać do tego fakt, że aż 40 proc. badanych chętnie rozgląda się za nowymi ofertami pracy. Tak wysokie wyniki w tym zakresie utrzymują się już od ubiegłego roku. Wówczas wskaźnik rotacji osiągnął rekordowy wynik: 27 procent. Nowy w pracy to jednocześnie wyzwanie dla pracownika, jak i dla organizacji do której dołącza.

Nie wrzucaj na głęboką wodę

Ken Blanchard nazywa osobę która jest nowa na danym stanowisku „entuzjastycznym debiutantem”. Charakterystyczną cechą pracowników w tym okresie jest wysoka motywacja. Właśnie ta naturalna energia, związana z podejmowaniem nowego wyzwania, jest często zmniejszana przez nieodpowiednie wprowadzenie pracownika na stanowisko.

W trakcie wdrażania, pracownik weryfikuje, czy to, jakie pierwsze wrażenie zrobiła na nim firma i jak została mu przedstawiona podczas procesu rekrutacji, jest adekwatne do stanu faktycznego. W praktyce część firm pozostawia pracownika samemu sobie, bez udzielenia wsparcia w adaptacji. Taki rodzaj „rzucania na głęboką wodę” może doprowadzić do zafałszowanego, zniekształconego obrazu organizacji, który będzie zbudowany na domysłach i wrażeniach wywołanych przez przypadkowe, jednostkowe zachowania i opinie innych pracowników. Jeżeli nie wiemy czego się spodziewać i na co uważać, to uważamy na wszystko, a to spowalnia proces nauki.

Innym skutkiem może być poczucie niedopasowania i przeciążenia pracownika. Gdy pojawią się one na początku, może to znacznie oddalić osiągnięcie samodzielności lub spowodować, że nowa osoba będzie chciała odejść z firmy, w której nie czuje się komfortowo. Dla pracodawcy będzie to wiązało się z utratą potencjalnie dobrego pracownika, stratami czasowymi i finansowymi.

Pamiętaj o poziomach Modelu 4C

Stowarzyszenie Society for Human Resource Managment stworzyło Model 4C określający poziomy na jakich powinien być wdrażany pracownik. Onboarding nie może kończyć się na pierwszym lub drugim etapie, czyli wypełnieniu kwestionariusza osobowego i dowiedzeniu się gdzie stoi ekspres do kawy.

Poziom 1 „Campliance” : rozumiany jako procedury, czyli wszystkie techniczne zadania związane z nową pracą. To takie działania jak szkolenia BHP, wypełnianie powinności kadrowych, otrzymywanie dostępów i haseł, badania lekarskie, zapoznanie się z siedzibą firmy.

Poziom 2 „Clarification”: czyli przedstawienie w jasny sposób celów do osiągnięcia, specyfiki zadań, zakresu obowiązków. Tu mieści się również określenie oczekiwań względem pracownika, czyi tego jakich efektów się spodziewamy i z jakich aspektów będzie rozliczany.