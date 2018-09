Content Marketing w EB. Krok po kroku, ale regularnie!

Pod obco brzmiącym pojęciem kryją się działania oparte na tworzeniu treści, których bazą są potrzeby klientów, a także jasno określone cele strategii marketingowej. Kreatywność i polot to cechy produktu, którymi żywi się świadoma firma. W celu ich tworzenia zatrudniane są osoby, które mają umiejętności przekazywania komunikatów w sposób jasny i klarowny, ale i jednocześnie przyciągający uwagę na dłużej.

W employer brandingu to najbardziej cenne w przypadku prób dotarcia do pasywnego odbiorcy, który dotychczas nie rozważał zmiany miejsca zatrudnienia lub nie stawiał tej kwestii jako kluczową. Zachętą dla niego ma być ukazanie firmy i realizowanych projektów w ten sposób, aby zapragnął zostać częścią tego całokształtu.

Respondenci badania „Wymarzony pracodawca dla profesjonalisty” poinformowali, iż najbardziej interesujące w informacjach o pracodawcy były artykuły redakcyjne o firmie. Tę odpowiedź wybrało 34% ankietowanych. Dalej były informacje tekstowe, 15%, materiały video przedsiębiorstwa, 14%, a także blogi – 10%. Według innego badania 70% ankietowanych chętniej czyta treści publikowane przez firmy, niż płatne materiały prasowe na ich temat - Content marketing w employer brandingu to wszelkie działania, które są w stanie podnieść atrakcyjność firmy w oczach konsumenta rynku. Na pewno zaliczyłbym do tego chociażby artykuły i materiały video, które odpowiadają na ważne pytania dla konkretnej grupy docelowej, a nawet treść pojedynczego komunikatu na stronie internetowej firmy. Portal zazwyczaj zresztą podlega pierwszej ocenie potencjalnego pracobiorcy, ponieważ zwraca wtedy uwagę zarówno na wartość wizualną, jak i sposób prowadzenia dialogu z osobą odwiedzającą stronę – wyjaśnia Jakub Kisielewski, marketing project manager Silverhand Group.

W erze dynamicznej sytuacji na rynku pracy specjaliści mają zazwyczaj co najmniej kilka miejsc zatrudnienia do wyboru. To musi wymuszać określone reakcje, które mają być widoczne dla postronnych obserwatorów, co jest osiągane m.in. poprzez prezentację swojej działalności w mediach społecznościowych, a także na zewnętrznych portalach internetowych. Nowoczesne przedsiębiorstwa w ten sposób dbają o przejrzyste ukazanie kultury organizacyjnej, atrakcyjności zadań, a także opcji możliwości rozwoju.

Czy wiesz co chcesz osiągnąć poprzez działania content marketingowe? Ewentualności jest naprawdę wiele i tylko od liczby osób w zespole, możliwości finansowych, posiadanej wiedzy i mobilizacji członków twojej drużyny zależy ile z nich będziesz w stanie wdrożyć w codzienne funkcjonowanie. W obrębie twojego zainteresowania może leżeć budowanie pozycji eksperckiej w danej dziedzinie, koncentracja działań zmierzających do trafienia w jedną, określoną grupę odbiorczą, zwiększenie ogólnej wiedzy o marce twojego przedsiębiorstwa, przebicie się do lokalnej świadomości, a także pogłębienie relacji i rozwój sieci networkingowej z zewnętrznymi kontrahentami.