Pomoc dla niepełnosprawnych w 2024

Co zawiera roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2024 rok? Czym jest Fundusz Solidarnościowy i skąd pochodzą środki na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych? Poniżej opis konkretnych programów.

Roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2024 rok

Roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2024 rok został opracowany i ogłoszony jeszcze w 2023 roku, ponieważ z postanowień ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 647, dalej jako: ustawa) wynika, że minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego opracowuje na dany rok kalendarzowy roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i umieszcza go do dnia 30 listopada roku poprzedniego na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czym jest Fundusz Solidarnościowy? Skąd pochodzą środki na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych?

Fundusz Solidarnościowy jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, składki na Fundusz Solidarnościowy płatnik składek oblicza łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek.

Ważne Fundusz Solidarnościowy działa w ściśle określonych celach i jeżeli chodzi o wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnościami to środki przeznacza się na realizację: 1) programów rządowych i resortowych, mających na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych oraz realizację zadań, w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;

2) zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych;

3) zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Co obejmuje roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2024 rok?

Przykład Jak wskazano w komunikacie roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2024 rok obejmuje następujące plany (są to to programy resortowe Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, ale w związku ze zmianą mogą one się zmienić, wydaje się jednak, że nieznacznie): Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego; opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych przez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa;

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego; Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, adresowany do organizacji pozarządowych;

Program pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Celem programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia jak najbardziej niezależnego życia przez wprowadzenie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Celem programu jest Program pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych;

Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” , adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego; program dotyczy finansowania zadań związanych z utworzeniem Centrum i finansowaniem działalności Centrum. Celem programu jes t pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz zapewnienie pobytu, opieki i specjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb;

, adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego; program dotyczy finansowania zadań związanych z utworzeniem Centrum i finansowaniem działalności Centrum. Celem programu jes Program pn. „Rodzinne ośrodki wparcia”, którego celem będzie utworzenie ośrodków wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych, gdzie udzielana będzie wszechstronna i profesjonalna pomoc w różnych obszarach życia, zarówno samej osobie niepełnosprawnej, jak i pozostałym członkom rodziny – dorosłym i dzieciom. Założeniem jest, by Program realizowany był przez podmioty/jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Założeniem jest, by Program realizowany był przez podmioty/jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. W 2024 r. planuje się także realizację programu rządowego przygotowanego przez Ministra Sportu i Turystyki mającego na celu promocję sportu osób niepełnosprawnych. Cele szczegółowe odnoszące się m.in. do obszaru promocji sportu osób niepełnosprawnych obejmują: zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia; wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej; kształtowanie zdrowego stylu życia; rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika; podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. Wśród priorytetów Programu uwzględniono m.in. promocję sportu osób niepełnosprawnych oraz promocję społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i prozdrowotnych wartości sportu.

Realizacja programów, o których mowa powyżej, następuje w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.